Приглашаю вас отправиться в незабываемое путешествие по самым живописным уголкам центра Чили! Во время нашей обзорной экскурсии мы посетим сразу два очаровательных городка: колоритный Вальпараисо и элегантный Винья-дель-Мар.
Вместе мы окунемся в атмосферу колоритного Вальпараисо, города, который покоряет своей самобытностью. Мы посетим знаменитый рыбный рынок, где вы сможете понаблюдать за жизнью морских львов, чаек и пеликанов, которые чувствуют себя здесь как дома. Затем мы поднимемся на холмы Алегре и Консепсьон, чтобы прогуляться по их узким, ярким улочкам, утопающим в зелени цветущих двориков. После Вальпараисо мы отправимся в очаровательный курортный город Винья-дель-Мар, а затем – в живописную долину Касабланка. Там нас ждёт настоящее гастрономическое приключение: обед в одном из 20-ти лучших ресторанов мира среди виноделен. И, конечно же, мы не упустим возможность продегустировать лучшие чилийские вина, которыми славится этот регион. Приготовьтесь к насыщенному дню, полному ярких впечатлений и незабываемых вкусов! Важная информация:
- Экскурсию можно начать из г. Вальпараисо или г. Сан-Антонио (куда приходят круизные лайнеры), а также из аэропорта Сантьяго. Детали согласуются в переписке;
- Возьмите с собой солнцезащитный крем и головной убор;
- Наденьте удобную обувь;
- Не забудьте про фотоаппарат!
Ежедневно, выезд с 8:00 до 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Холм Алегре
- Холм Консепсьон
- Площадь Сотомайор
- Долина Касабланка
- Башня Турри
- Рыбный рынок
- Цветочные часы
- Статуя моаи
- Ресторан на винодельне
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (Toyota Corolla)
- Платные дороги и парковки
- Фуникулёр
- Вода.
Что не входит в цену
- Дегустация вин на винодельне (групповой тур с дегустацией, за человека - 50$, частный тур с дегустацией, за человека - 65$)
- Питание (обед в ресторане)
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваш отель в Сантьяго
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд с 8:00 до 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Экскурсию можно начать из г. Вальпараисо или г. Сан-Антонио (куда приходят круизные лайнеры), а также из аэропорта Сантьяго. Детали согласуются в переписке
- Возьмите с собой солнцезащитный крем и головной убор
- Наденьте удобную обувь
- Не забудьте про фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
