разных лица Чили, расположенные бок о бок, словно два брата, каждый со своим неповторимым характером.



А ещё мы познакомимся с долиной Касабланка, где сможем не только насладиться изысканным обедом, но и продегустировать лучшие чилийские вина!

Приглашаю вас отправиться в незабываемое путешествие по самым живописным уголкам центра Чили! Во время нашей обзорной экскурсии мы посетим сразу два очаровательных городка: колоритный Вальпараисо и элегантный Винья-дель-Мар.Это два совершенно