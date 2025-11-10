Мои заказы

Жемчужина Тихого океана и виноградная лоза: Вальпараисо и Касабланка

Приглашаю вас отправиться в незабываемое путешествие по самым живописным уголкам центра Чили! Во время нашей обзорной экскурсии мы посетим сразу два очаровательных городка: колоритный Вальпараисо и элегантный Винья-дель-Мар.

разных лица Чили, расположенные бок о бок, словно два брата, каждый со своим неповторимым характером.

А ещё мы познакомимся с долиной Касабланка, где сможем не только насладиться изысканным обедом, но и продегустировать лучшие чилийские вина!

В Вальпараисо вас ждет взрыв красок! Мы прогуляемся по его знаменитым холмам, любуясь яркими домами, украшенными муралами и граффити. Поднимемся по красочным лестницам, каждая из которых – настоящее произведение искусства. И, конечно же, насладимся захватывающими видами на бескрайний Тихий океан с обзорных площадок. А чтобы почувствовать дух старого Вальпараисо, мы прокатимся на старинном фуникулёре, который бережно доставит нас на вершину одного из холмов. Вместе мы окунемся в атмосферу колоритного Вальпараисо, города, который покоряет своей самобытностью. Мы посетим знаменитый рыбный рынок, где вы сможете понаблюдать за жизнью морских львов, чаек и пеликанов, которые чувствуют себя здесь как дома. Затем мы поднимемся на холмы Алегре и Консепсьон, чтобы прогуляться по их узким, ярким улочкам, утопающим в зелени цветущих двориков. После Вальпараисо мы отправимся в очаровательный курортный город Винья-дель-Мар, а затем – в живописную долину Касабланка. Там нас ждёт настоящее гастрономическое приключение: обед в одном из 20-ти лучших ресторанов мира среди виноделен. И, конечно же, мы не упустим возможность продегустировать лучшие чилийские вина, которыми славится этот регион. Приготовьтесь к насыщенному дню, полному ярких впечатлений и незабываемых вкусов! Важная информация:
  • Экскурсию можно начать из г. Вальпараисо или г. Сан-Антонио (куда приходят круизные лайнеры), а также из аэропорта Сантьяго. Детали согласуются в переписке;
  • Возьмите с собой солнцезащитный крем и головной убор;
  • Наденьте удобную обувь;
  • Не забудьте про фотоаппарат!

Ежедневно, выезд с 8:00 до 9:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Холм Алегре
  • Холм Консепсьон
  • Площадь Сотомайор
  • Долина Касабланка
  • Башня Турри
  • Рыбный рынок
  • Цветочные часы
  • Статуя моаи
  • Ресторан на винодельне
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт (Toyota Corolla)
  • Платные дороги и парковки
  • Фуникулёр
  • Вода.
Что не входит в цену
  • Дегустация вин на винодельне (групповой тур с дегустацией, за человека - 50$, частный тур с дегустацией, за человека - 65$)
  • Питание (обед в ресторане)
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваш отель в Сантьяго
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд с 8:00 до 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Экскурсию можно начать из г. Вальпараисо или г. Сан-Антонио (куда приходят круизные лайнеры), а также из аэропорта Сантьяго. Детали согласуются в переписке
  • Возьмите с собой солнцезащитный крем и головной убор
  • Наденьте удобную обувь
  • Не забудьте про фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

