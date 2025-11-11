Мои заказы

Два в одном: Альпаки и Винный Тур в Вальпараисо

Откройте для себя волшебство альпак и изысканный вкус чилийского вина! Новая эксклюзивная экскурсия позволит вам исследовать живописную чилийскую глубинку и оценить превосходный вкус местных вин.

Вас ждёт потрясающий день на природе,
который подарит вам море положительных эмоций и новых впечатлений.

Вы познакомитесь с милыми альпаками на настоящей ферме вдали от городской суеты, а также насладитесь изысканными винами одной из лучших виноделен-бутиков в долине Касабланка.

Ближайшие даты:
15
ноя20
ноя21
ноя22
ноя24
ноя25
ноя26
ноя
Время начала: 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Приглашаем вас в незабываемое путешествие! Мы отправимся в живописный регион Вальпараисо, где вы познакомитесь с милыми альпаками на настоящей чилийской ферме! Здесь вас ждёт близкое знакомство с этими милыми и пушистыми созданиями. Вы сможете:• Покормить альпак с рук: Почувствуйте их мягкую шерсть и дружелюбный нрав.
  • Погладить этих очаровательных животных: Подарите им свою любовь и получите заряд позитива.
  • Узнать все секреты об альпаках: об их жизни, особенностях и ценности их шерсти.
  • Приобрести эксклюзивные изделия из 100% шерсти альпаки: Побалуйте себя или своих близких уникальными нежными и тёплыми подарками. Затем мы посетим одну из лучших чилийских виноделен-бутиков, которая расположена в долине Касабланка. Мы окунёмся в мир виноделия, узнаем секреты производства вина, прогуляемся по виноградникам и, конечно же, продегустируем несколько сортов этого благородного напитка! Здесь вас ждёт гастрономический рай:• Дегустация лучших чилийских вин: Откройте для себя богатство вкусов и ароматов, которыми славится чилийское виноделие.
• Изысканный обед в одном из 20 лучших ресторанов мира (среди виноделен): Насладитесь кулинарными шедеврами, которые идеально сочетаются с местными винами. Эта экскурсия — идеальный способ провести день, наслаждаясь красотой природы, общением с животными и изысканным вкусом чилийского вина. Потрясающие фотографии обеспечены! Важная информация:
  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Corolla. Есть детское кресло — пожалуйста, заранее сообщите о его необходимости.
  • Порядок посещения мест может меняться в зависимости от даты.
  • Дополнительно оплачивается в начале экскурсии наличными: альпаковая ферма — 19500 CLP за чел., групповой тур с дегустацией 4 вин — 35000 CLP за чел., с дегустацией 5 премиум вин — 45000 CLP за чел., частный тур с дегустацией 5 премиум вин и закусками — 55000 CLP за чел.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Обед на винодельне: средний чек — 40000-45000 CLP за чел.
  • Экскурсию можно начать из г. Вальпараисо или г. Сан-Антонио (куда приходят круизные лайнеры), а также из аэропорта Сантьяго. Детали уточняйте в переписке.
  • Возьмите с собой солнцезащитный крем и головной убор.
  • Наденьте удобную обувь.
  • Не забудьте про фотоаппарат!

Выезд из вашего отеля с утра (с понедельника по субботу)

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Альпаковая ферма
  • Винодельня-бутик в долине Касабланка
  • Ресторан на винодельне
Что включено
  • Услуги гида-переводчика
  • Транспорт
  • Платные дороги и парковки
  • Вода
Что не входит в цену
  • Вход на альпаковую ферму
  • Дегустация вин на винодельне
  • Питание (обед в ресторане)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Сантьяго / Вальпараисо / Винье-дель-Мар
Завершение: В конце экскурсии я отвезу вас в ваш отель в Сантьяго / Вальпараисо / Винье-дель-Мар
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд из вашего отеля с утра (с понедельника по субботу)
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

