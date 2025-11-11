Приглашаем вас в незабываемое путешествие! Мы отправимся в живописный регион Вальпараисо, где вы познакомитесь с милыми альпаками на настоящей чилийской ферме! Здесь вас ждёт близкое знакомство с этими милыми и пушистыми созданиями. Вы сможете:• Покормить альпак с рук: Почувствуйте их мягкую шерсть и дружелюбный нрав.

Погладить этих очаровательных животных: Подарите им свою любовь и получите заряд позитива.

Узнать все секреты об альпаках: об их жизни, особенностях и ценности их шерсти.

Приобрести эксклюзивные изделия из 100% шерсти альпаки: Побалуйте себя или своих близких уникальными нежными и тёплыми подарками. Затем мы посетим одну из лучших чилийских виноделен-бутиков, которая расположена в долине Касабланка. Мы окунёмся в мир виноделия, узнаем секреты производства вина, прогуляемся по виноградникам и, конечно же, продегустируем несколько сортов этого благородного напитка! Здесь вас ждёт гастрономический рай:• Дегустация лучших чилийских вин: Откройте для себя богатство вкусов и ароматов, которыми славится чилийское виноделие.

Изысканный обед в одном из 20 лучших ресторанов мира (среди виноделен): Насладитесь кулинарными шедеврами, которые идеально сочетаются с местными винами. Эта экскурсия — идеальный способ провести день, наслаждаясь красотой природы, общением с животными и изысканным вкусом чилийского вина. Потрясающие фотографии обеспечены! Важная информация:.

Изысканный обед в одном из 20 лучших ресторанов мира (среди виноделен): Насладитесь кулинарными шедеврами, которые идеально сочетаются с местными винами. Эта экскурсия — идеальный способ провести день, наслаждаясь красотой природы, общением с животными и изысканным вкусом чилийского вина. Потрясающие фотографии обеспечены! Важная информация:.

• Изысканный обед в одном из 20 лучших ресторанов мира (среди виноделен): Насладитесь кулинарными шедеврами, которые идеально сочетаются с местными винами. Эта экскурсия — идеальный способ провести день, наслаждаясь красотой природы, общением с животными и изысканным вкусом чилийского вина. Потрясающие фотографии обеспечены! Важная информация: