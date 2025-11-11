Откройте для себя волшебство альпак и изысканный вкус чилийского вина! Новая эксклюзивная экскурсия позволит вам исследовать живописную чилийскую глубинку и оценить превосходный вкус местных вин.
Вас ждёт потрясающий день на природе,
Описание экскурсии
Приглашаем вас в незабываемое путешествие! Мы отправимся в живописный регион Вальпараисо, где вы познакомитесь с милыми альпаками на настоящей чилийской ферме! Здесь вас ждёт близкое знакомство с этими милыми и пушистыми созданиями. Вы сможете:• Покормить альпак с рук: Почувствуйте их мягкую шерсть и дружелюбный нрав.
- Погладить этих очаровательных животных: Подарите им свою любовь и получите заряд позитива.
- Узнать все секреты об альпаках: об их жизни, особенностях и ценности их шерсти.
- Приобрести эксклюзивные изделия из 100% шерсти альпаки: Побалуйте себя или своих близких уникальными нежными и тёплыми подарками. Затем мы посетим одну из лучших чилийских виноделен-бутиков, которая расположена в долине Касабланка. Мы окунёмся в мир виноделия, узнаем секреты производства вина, прогуляемся по виноградникам и, конечно же, продегустируем несколько сортов этого благородного напитка! Здесь вас ждёт гастрономический рай:• Дегустация лучших чилийских вин: Откройте для себя богатство вкусов и ароматов, которыми славится чилийское виноделие.
Изысканный обед в одном из 20 лучших ресторанов мира (среди виноделен): Насладитесь кулинарными шедеврами, которые идеально сочетаются с местными винами. Эта экскурсия — идеальный способ провести день, наслаждаясь красотой природы, общением с животными и изысканным вкусом чилийского вина. Потрясающие фотографии обеспечены! Важная информация:.
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Corolla. Есть детское кресло — пожалуйста, заранее сообщите о его необходимости.
- Порядок посещения мест может меняться в зависимости от даты.
- Дополнительно оплачивается в начале экскурсии наличными: альпаковая ферма — 19500 CLP за чел., групповой тур с дегустацией 4 вин — 35000 CLP за чел., с дегустацией 5 премиум вин — 45000 CLP за чел., частный тур с дегустацией 5 премиум вин и закусками — 55000 CLP за чел.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Обед на винодельне: средний чек — 40000-45000 CLP за чел.
- Экскурсию можно начать из г. Вальпараисо или г. Сан-Антонио (куда приходят круизные лайнеры), а также из аэропорта Сантьяго. Детали уточняйте в переписке.
- Возьмите с собой солнцезащитный крем и головной убор.
- Наденьте удобную обувь.
- Не забудьте про фотоаппарат!
Выезд из вашего отеля с утра (с понедельника по субботу)
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Альпаковая ферма
- Винодельня-бутик в долине Касабланка
- Ресторан на винодельне
Что включено
- Услуги гида-переводчика
- Транспорт
- Платные дороги и парковки
- Вода
Что не входит в цену
- Вход на альпаковую ферму
- Дегустация вин на винодельне
- Питание (обед в ресторане)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Сантьяго / Вальпараисо / Винье-дель-Мар
Завершение: В конце экскурсии я отвезу вас в ваш отель в Сантьяго / Вальпараисо / Винье-дель-Мар
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд из вашего отеля с утра (с понедельника по субботу)
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сантьяго
