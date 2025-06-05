Индивидуальная
до 1 чел.
Долины Касабланка и Куракави: Где вино встречается с шоколадом
Начало: Ваш отель в Сантьяго / Вальпараисо / Винье-дель-Ма...
«Отправляйтесь в незабываемое путешествие в самое сердце Чили, в живописные долины Касабланка и Куракави, где вас ждёт настоящее погружение в мир чилийских вин»
Расписание: По вторникам-субботам, выезд с утра.
5 июн в 09:00
6 июн в 09:00
$500 за экскурсию
Индивидуальная
до 5 чел.
Поэтическое путешествие в Чили
Откройте для себя Чили через призму жизни Пабло Неруды и попробуйте лучшие вина региона. Уникальная поездка, полная впечатлений
3 июн в 08:00
4 июн в 08:00
$615 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Два в одном: Альпаки и Винный Тур
Индивидуальная экскурсия в Вальпараисо: встреча с альпаками и дегустация лучших чилийских вин в долине Касабланка ждут вас
Начало: Ваш отель в Сантьяго / Вальпараисо / Винье-дель-Ма...
«Здесь вас ждёт гастрономический рай:• Дегустация лучших чилийских вин: Откройте для себя богатство вкусов и ароматов, которыми славится чилийское виноделие»
Расписание: Выезд из вашего отеля с утра (с понедельника по субботу)
4 июн в 08:30
5 июн в 08:30
$535 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Сантьяго в категории «Винные туры»
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