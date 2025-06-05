Найдено 3 экскурсии в категории « Винные туры » в Сантьяго на русском языке, цены от $500. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности 9 часов Индивидуальная до 1 чел. Долины Касабланка и Куракави: Где вино встречается с шоколадом Начало: Ваш отель в Сантьяго / Вальпараисо / Винье-дель-Ма... «Отправляйтесь в незабываемое путешествие в самое сердце Чили, в живописные долины Касабланка и Куракави, где вас ждёт настоящее погружение в мир чилийских вин» Расписание: По вторникам-субботам, выезд с утра. $500 за экскурсию На машине 8 часов Индивидуальная до 5 чел. Поэтическое путешествие в Чили Откройте для себя Чили через призму жизни Пабло Неруды и попробуйте лучшие вина региона. Уникальная поездка, полная впечатлений $615 за всё до 5 чел. 9 часов Индивидуальная до 1 чел. Два в одном: Альпаки и Винный Тур Индивидуальная экскурсия в Вальпараисо: встреча с альпаками и дегустация лучших чилийских вин в долине Касабланка ждут вас Начало: Ваш отель в Сантьяго / Вальпараисо / Винье-дель-Ма... «Здесь вас ждёт гастрономический рай:• Дегустация лучших чилийских вин: Откройте для себя богатство вкусов и ароматов, которыми славится чилийское виноделие» Расписание: Выезд из вашего отеля с утра (с понедельника по субботу) $535 за экскурсию Другие экскурсии Сантьяго

Ответы на вопросы от путешественников по Сантьяго в категории «Винные туры»

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