Я — коренной житель Чили, знающий русский язык. Жил в СССР — сначала в Запорожье, потом в Иваново, и сохранил глубокую связь с русской культурой. Поэтому наша обзорная прогулка по Сантьяго будет не только познавательной, но и весьма душевной.
Мы точно найдём общий язык и в дружеской атмосфере откроем все грани столицы Чили: историческую, современную и исконно-народную.
Мы точно найдём общий язык и в дружеской атмосфере откроем все грани столицы Чили: историческую, современную и исконно-народную.
Описание экскурсии
Смотровая площадка Сан-Кристобаль, где находится статуя Девы Марии. Отсюда на 360 градусов открывается панорама Анд.
Исторический центр города с постройками колониальных времён и колоритными домами.
Современный деловой центр и небоскрёб высотой 300 метров.
Поговорим:
- О возникновении Сантьяго-де-Чили и его основателе
- Культуре коренных народов, живущих и живших в стране
- Традициях и местном фольклоре
- Укладе жизни современных горожанин
Организационные детали
Учитывайте, что у нас очень жаркое солнце, поэтому не забудьте нанести крем от загара, захватить с собой воду и головной убор.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирделфонсо — ваш гид в Сантьяго
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я живу в Сантьяго с 1996 года. Стал гидом и переводчиком в 2000 году, официально зарегистрирован как гид. Изучаю историю, традиции и культуру, флору и фауну, местный фольклор, музыку, литературу. Готов предложить свой багаж знаний путешественникам. Добро пожаловать в Чили!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия! Очень понравилось, что Ирделфонсо знает и любит свой город, и рассказывает об абсолютно разных сторонах его жизни. Заходили в места, о которых я не знал, или которые не собирался посещать, но абсолютно зря как оказалось, ведь там очень много интересного. Крайне рекомендую Ирделфонсо для всех, кто хочет изучить Сантьяго!
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