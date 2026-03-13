Игорь

Прекрасная экскурсия! Очень понравилось, что Ирделфонсо знает и любит свой город, и рассказывает об абсолютно разных сторонах его жизни. Заходили в места, о которых я не знал, или которые не собирался посещать, но абсолютно зря как оказалось, ведь там очень много интересного. Крайне рекомендую Ирделфонсо для всех, кто хочет изучить Сантьяго!