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Классическая экскурсия по Сантьяго-де-Чили

в компании коренного чилийца, жившего в СССР
Я — коренной житель Чили, знающий русский язык. Жил в СССР — сначала в Запорожье, потом в Иваново, и сохранил глубокую связь с русской культурой. Поэтому наша обзорная прогулка по Сантьяго будет не только познавательной, но и весьма душевной.

Мы точно найдём общий язык и в дружеской атмосфере откроем все грани столицы Чили: историческую, современную и исконно-народную.
5
1 отзыв
Классическая экскурсия по Сантьяго-де-Чили
Классическая экскурсия по Сантьяго-де-Чили
Классическая экскурсия по Сантьяго-де-Чили

Описание экскурсии

Смотровая площадка Сан-Кристобаль, где находится статуя Девы Марии. Отсюда на 360 градусов открывается панорама Анд.

Исторический центр города с постройками колониальных времён и колоритными домами.

Современный деловой центр и небоскрёб высотой 300 метров.

Поговорим:

  • О возникновении Сантьяго-де-Чили и его основателе
  • Культуре коренных народов, живущих и живших в стране
  • Традициях и местном фольклоре
  • Укладе жизни современных горожанин

Организационные детали

Учитывайте, что у нас очень жаркое солнце, поэтому не забудьте нанести крем от загара, захватить с собой воду и головной убор.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирделфонсо
Ирделфонсо — ваш гид в Сантьяго
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я живу в Сантьяго с 1996 года. Стал гидом и переводчиком в 2000 году, официально зарегистрирован как гид. Изучаю историю, традиции и культуру, флору и фауну, местный фольклор, музыку, литературу. Готов предложить свой багаж знаний путешественникам. Добро пожаловать в Чили!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Игорь
Прекрасная экскурсия! Очень понравилось, что Ирделфонсо знает и любит свой город, и рассказывает об абсолютно разных сторонах его жизни. Заходили в места, о которых я не знал, или которые не собирался посещать, но абсолютно зря как оказалось, ведь там очень много интересного. Крайне рекомендую Ирделфонсо для всех, кто хочет изучить Сантьяго!
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