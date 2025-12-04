Благодарю Елену за такую чудесную прогулку-экскурсию по городу. И погружение в историю, и рассказ о текущей жизни. Очень многогранно, легко читать дальше
и интересно! Время прилетело незаметно, а я получила еще и понимание, куда сходить самостоятельно, где поесть, что посмотреть. Восхитительно!!! Люблю, когда структурировано, четко, по делу и с душой! Пусть все получается!
Всем,hola. Сегодня были на экскурсии по Сантьяго и прибрежным городам с Маратом. Понравилось всё-от пунктуальности гида,его заботе о комфорте туристов,его читать дальше
аккуратном вождении автомобиля параллельно с проведением экскурсии,его возможности быстро переключаться с испанского на русский (у нас была интернациональная команда),его знание истории мест,где мы гуляли и проезжали(выбор оптимальных мест для фотосессий,даже флаги Чили и России были заблаговременно приготовлены Маратом),возможность посетить нетуристические аутентичные места(знакомство с разносторонним Роберто,который предстал перед нами не только как искусный пекарь,но и в образе изобретателя и астронома) и даже лежбище морских львов в порту(если,я правильно индентифицировала этих мажоров,которым следовало бы жить в более суровых условиях),а рандомное посещение и обучение танго на экскурсии дорогого стоит(помните,только по понедельникам),понравился обед в ресторане (учитывайте,что порции большие). Благодарим за возможность прикоснуться и увидеть так много интересного,яркого и позитивного во время краткосрочного пребывания в Чили.
Елена отличный гид: много знает про Сантьяго и Чили, рассказывает интересно и увлекательно, любит эту страну и заряжает этим - читать дальше
что важно, особенно для моего 11-летнего сына, которого увлечь - непростая задача. Елена справилась на отлично, создала интересный насыщенный маршрут, давала много исторических, экономических и социальных деталей о стране и городе, которые создали комплексное впечатление. Теперь люблю Сантьяго и местным жителям рассказываю, что центр города безопасен и как много интересного в нем есть посмотреть. 😄 Экскурсия подойдет всем, кто может гулять в течение 4 часов, то есть всем.
Наша пешая прогулка по самым значимым местам Сантьяго с Еленой — это настоящая находка! Мы остались в полном восторге! Елена читать дальше
— великолепный гид: рассказывала живо, интересно, без капли занудства, держала наше внимание от самого начала и до конца. Атмосфера была тёплая и непринуждённая, при этом мы узнали массу интересных фактов о городе, истории и современной жизни Чили. Это был один из самых ярких моментов нашего путешествия! Будем снова в Сантьяго — обязательно вернёмся к Елене! Рекомендуем всем!
Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду за потрясающую экскурсию по Сантьяго! 🌆 Было не только интересно, но и очень живо, с читать дальше
юмором, душой и вниманием к деталям. Елена не просто показала нам город, а помогла почувствовать его настроение и ритм. Спасибо за атмосферу, комфорт и море полезной информации! Рекомендуем её от всей души 💛
Елена провела отличный тур для двоих по Сантьяго в начале июня. Очень понравилось (в случайном порядке): - интересный маршрут - прошли читать дальше
по важным туристическим местам (главная площадь / дворец президента / приятнейший парк на холме и т. д.) и много маленьких прикольных достопримечательностей (библиотека с памятником приятным читающим по русски) - адаптивность (мы посетили музей памяти до тура, поэтому было много разных вопросов /идей, Елена помогла лучше разобраться в интересном периоде истории) - забота о туристах (встреча в отеле / всевозможные советы / вода / помощь с рестораном / советы про кино Чили / Сантьяго и т. д.)
Горячо рекомендую тем, кто хочет пройти пешком по разным частя Сантьяго и получше разработаться в истории города / страны (от сложных частей 20 века и текущего президента до отношений с коренным населением и соседями)
Ответы на вопросы от путешественников по Сантьяго в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сантьяго
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Сантьяго в декабре 2025
Сейчас в Сантьяго в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 615. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Сантьяго и местам Чили в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чили