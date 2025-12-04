Мои заказы

Необычные экскурсии по Сантьяго

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Сантьяго на русском языке, цены от $230. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Я шагаю по Сантьяго
Пешая
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по историческому Сантьяго
Путешествие начинается с исторического центра Сантьяго, где вы увидите главные достопримечательности и насладитесь видами с холма Санта Лусия
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 6 чел.
Сантьяго - первая встреча
На машине
9 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сантьяго - первая встреча
Обзорная автопешеходная экскурсия по колоритной столице Чили
Начало: У вашего отеля в городе Сантьяго. Выезд из аэропор...
6 янв в 09:00
7 янв в 09:00
$525 за всё до 4 чел.
Поэтическое путешествие в Чили: музей Неруды + дегустация вин
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Поэтическое путешествие в Чили
Откройте для себя Чили через призму жизни Пабло Неруды и попробуйте лучшие вина региона. Уникальная поездка, полная впечатлений
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$615 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 декабря 2025
    Я шагаю по Сантьяго
    Благодарю Елену за такую чудесную прогулку-экскурсию по городу. И погружение в историю, и рассказ о текущей жизни. Очень многогранно, легко
    читать дальше

    и интересно! Время прилетело незаметно, а я получила еще и понимание, куда сходить самостоятельно, где поесть, что посмотреть.
    Восхитительно!!! Люблю, когда структурировано, четко, по делу и с душой!
    Пусть все получается!

  • Е
    Елена
    3 августа 2025
    Я шагаю по Сантьяго
    Елена отличный гид: много знает про Сантьяго и Чили, рассказывает интересно и увлекательно, любит эту страну и заряжает этим -
    читать дальше

    что важно, особенно для моего 11-летнего сына, которого увлечь - непростая задача. Елена справилась на отлично, создала интересный насыщенный маршрут, давала много исторических, экономических и социальных деталей о стране и городе, которые создали комплексное впечатление. Теперь люблю Сантьяго и местным жителям рассказываю, что центр города безопасен и как много интересного в нем есть посмотреть. 😄 Экскурсия подойдет всем, кто может гулять в течение 4 часов, то есть всем.

  • E
    Elina
    21 июля 2025
    Я шагаю по Сантьяго
    Наша пешая прогулка по самым значимым местам Сантьяго с Еленой — это настоящая находка! Мы остались в полном восторге! Елена
    читать дальше

    — великолепный гид: рассказывала живо, интересно, без капли занудства, держала наше внимание от самого начала и до конца. Атмосфера была тёплая и непринуждённая, при этом мы узнали массу интересных фактов о городе, истории и современной жизни Чили. Это был один из самых ярких моментов нашего путешествия! Будем снова в Сантьяго — обязательно вернёмся к Елене! Рекомендуем всем!

    Наша пешая прогулка по самым значимым местам Сантьяго с Еленой — это настоящая находка! Мы остались
  • O
    Olesia
    13 июня 2025
    Я шагаю по Сантьяго
    Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду за потрясающую экскурсию по Сантьяго! 🌆
    Было не только интересно, но и очень живо, с
    читать дальше

    юмором, душой и вниманием к деталям.
    Елена не просто показала нам город, а помогла почувствовать его настроение и ритм.
    Спасибо за атмосферу, комфорт и море полезной информации! Рекомендуем её от всей души 💛

  • В
    Вадим
    8 июня 2025
    Я шагаю по Сантьяго
    Елена провела отличный тур для двоих по Сантьяго в начале июня. Очень понравилось (в случайном порядке):
    - интересный маршрут - прошли
    читать дальше

    по важным туристическим местам (главная площадь / дворец президента / приятнейший парк на холме и т. д.) и много маленьких прикольных достопримечательностей (библиотека с памятником приятным читающим по русски)
    - адаптивность (мы посетили музей памяти до тура, поэтому было много разных вопросов /идей, Елена помогла лучше разобраться в интересном периоде истории)
    - забота о туристах (встреча в отеле / всевозможные советы / вода / помощь с рестораном / советы про кино Чили / Сантьяго и т. д.)

    Горячо рекомендую тем, кто хочет пройти пешком по разным частя Сантьяго и получше разработаться в истории города / страны (от сложных частей 20 века и текущего президента до отношений с коренным населением и соседями)

Ответы на вопросы от путешественников по Сантьяго в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сантьяго
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Я шагаю по Сантьяго
  2. Сантьяго - первая встреча
  3. Поэтическое путешествие в Чили: музей Неруды + дегустация вин
Сколько стоит экскурсия по Сантьяго в декабре 2025
Сейчас в Сантьяго в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 615. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сантьяго (Чили 🇨🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные», 12 ⭐ отзывов, цены от $230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чили. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль