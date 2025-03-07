4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Я шагаю по Сантьяго
Начать знакомство с Чили с осмотра его столицы
7 мар в 09:00
8 мар в 15:00
$179 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Поэтическое путешествие в Чили: музей Неруды + дегустация вин
Съездить в гости к великому поэту и попробовать местные вина на винограднике
Завтра в 08:00
5 мар в 08:00
$615 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
Классическая экскурсия по Сантьяго-де-Чили
в компании коренного чилийца, жившего в СССР
10 мар в 09:30
17 мар в 09:30
от $35 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сантьяго в категории «Летние»
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