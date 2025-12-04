Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по историческому Сантьяго
Путешествие начинается с исторического центра Сантьяго, где вы увидите главные достопримечательности и насладитесь видами с холма Санта Лусия
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сантьяго - первая встреча
Обзорная автопешеходная экскурсия по колоритной столице Чили
Начало: У вашего отеля в городе Сантьяго. Выезд из аэропор...
6 янв в 09:00
7 янв в 09:00
$525 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
От столицы до Тихого океана за 1 день: Сантьяго, Вальпараисо, Винья-дель-Мар
Увидеть самые красивые уголки центрального Чили - от города-сада до города на 45 холмах
Начало: У вашего отеля
6 янв в 09:30
7 янв в 09:30
$590 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Поэтическое путешествие в Чили
Откройте для себя Чили через призму жизни Пабло Неруды и попробуйте лучшие вина региона. Уникальная поездка, полная впечатлений
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$615 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 декабря 2025Благодарю Елену за такую чудесную прогулку-экскурсию по городу. И погружение в историю, и рассказ о текущей жизни. Очень многогранно, легко
- ООксана11 ноября 2025Всем,hola. Сегодня были на экскурсии по Сантьяго и прибрежным городам с Маратом. Понравилось всё-от пунктуальности гида,его заботе о комфорте туристов,его
- ЕЕлена3 августа 2025Елена отличный гид: много знает про Сантьяго и Чили, рассказывает интересно и увлекательно, любит эту страну и заряжает этим -
- EElina21 июля 2025Наша пешая прогулка по самым значимым местам Сантьяго с Еленой — это настоящая находка! Мы остались в полном восторге! Елена
- OOlesia13 июня 2025Хочу сказать огромное спасибо нашему гиду за потрясающую экскурсию по Сантьяго! 🌆
Было не только интересно, но и очень живо, с
- ВВадим8 июня 2025Елена провела отличный тур для двоих по Сантьяго в начале июня. Очень понравилось (в случайном порядке):
- интересный маршрут - прошли
