аккуратном вождении автомобиля параллельно с проведением экскурсии,его возможности быстро переключаться с испанского на русский (у нас была интернациональная команда),его знание истории мест,где мы гуляли и проезжали(выбор оптимальных мест для фотосессий,даже флаги Чили и России были заблаговременно приготовлены Маратом),возможность посетить нетуристические аутентичные места(знакомство с разносторонним Роберто,который предстал перед нами не только как искусный пекарь,но и в образе изобретателя и астронома) и даже лежбище морских львов в порту(если,я правильно индентифицировала этих мажоров,которым следовало бы жить в более суровых условиях),а рандомное посещение и обучение танго на экскурсии дорогого стоит(помните,только по понедельникам),понравился обед в ресторане (учитывайте,что порции большие). Благодарим за возможность прикоснуться и увидеть так много интересного,яркого и позитивного во время краткосрочного пребывания в Чили.