Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Копенгагеном каждый день
Познакомьтесь с Копенгагеном через его главные достопримечательности и узнайте секреты датского счастья на увлекательной групповой экскурсии
Начало: На площади Хойбро
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
27 июл в 15:15
€40 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Копенгаген без будильника
Утреннее путешествие по Копенгагену, где за каждым углом - история и философия. Почувствуйте атмосферу города до полудня и узнайте его секреты
Начало: На Ратушной площади
Расписание: ежедневно в 09:15
27 июл в 09:15
28 июл в 09:15
€55 за человека
Групповая
Речная прогулка по каналам Копенгагена с гидом
Начало: Дания, регион Ховедстаден, муниципалитет Копенгаге...
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
€27 за человека
Последние отзывы на экскурсии
T
За 2 часа прогулки по чудесному Копенгагену Алексей влюбил нас в этот город. Информативно, интересно, увлекательно и профессионально!
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Экскурсовод Ирина провела экскурсию очень интересно, профессионально и с душой. Было приятно слушать — материал подан живо, легко и увлекательно.
+9
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Очень понравилось. Экскурсия оказалась персональной. Михаил прекрасно посвятил в историю и идентичность Дании и Копенгагена.
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Очень понравилась экскурсия с Михаилом! Гид с широким кругозором, легко и интересно отвечал на любые вопросы. Маршрут и рассказ выстроены
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Потрясающая экскурсия! Огромное спасибо Алексею за невероятное путешествие по Копенгагену, в котором была ранее, но открыла для себя этот удивительный
+5
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Р
Спасибо Михаилу за прекрасную экскурсию. Начитан, знает все ньюансы, ответил на все мои вопросы. Гид супер. Очень рекомендую!
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А
Алексей, приятный и знающий Данию гид.
Он раскрыл нам не только Копенгаген, но и всю Данию. Легкость и не навязчивость в материале и желание слушать и поглощать.
Рекомендуем и обязательно вернёмся! Спасибо!
Он раскрыл нам не только Копенгаген, но и всю Данию. Легкость и не навязчивость в материале и желание слушать и поглощать.
Рекомендуем и обязательно вернёмся! Спасибо!
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И
Прекрасный гид, Алексей!
В этот день, к сожалению всех, но не меня, на экскурсию кроме меня никто не пришел- получилась отличная экскурсия, которая позволила проникнуться прекрасным сказочным городом!
Всё было очень хорошо структурировано и интересно!
Еще раз большое спасибо Алексею!!
В этот день, к сожалению всех, но не меня, на экскурсию кроме меня никто не пришел- получилась отличная экскурсия, которая позволила проникнуться прекрасным сказочным городом!
Всё было очень хорошо структурировано и интересно!
Еще раз большое спасибо Алексею!!
+2
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Это была замечательная экскурсия! Мы гуляли с Максимом. Очень знающий, увлеченный своим делом гид. С хорошим чувством юмора и отличной подачей материала. Словно гуляли в компании старого друга - однозначно рекомендую!!
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Ю
Хочу выразить благодарность экскурсоводу Ирине! Сегодня была на экскурсии «Копенгаген без будильника»
И мне очень понравилось! Маршрут насыщенный, Ирина очень интересно рассказывает и отвечает на вопросы. Захотелось еще приехать в Копенгаген!
И мне очень понравилось! Маршрут насыщенный, Ирина очень интересно рассказывает и отвечает на вопросы. Захотелось еще приехать в Копенгаген!
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Всего 217 отзывов в Копенгагене в категории "Групповые"
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Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Групповые»
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Сейчас в Копенгагене в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 55. Туристы уже оставили гидам 217 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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