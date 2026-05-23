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Групповые экскурсии Копенгагена

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Копенгагене на русском языке, цены от €27. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Свидание с Копенгагеном каждый день
Пешая
2 часа
211 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Копенгагеном каждый день
Познакомьтесь с Копенгагеном через его главные достопримечательности и узнайте секреты датского счастья на увлекательной групповой экскурсии
Начало: На площади Хойбро
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
27 июл в 15:15
€40 за человека
Копенгаген без будильника
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Копенгаген без будильника
Утреннее путешествие по Копенгагену, где за каждым углом - история и философия. Почувствуйте атмосферу города до полудня и узнайте его секреты
Начало: На Ратушной площади
Расписание: ежедневно в 09:15
27 июл в 09:15
28 июл в 09:15
€55 за человека
Речная прогулка по каналам Копенгагена с гидом
1 час
Групповая
Речная прогулка по каналам Копенгагена с гидом
Начало: Дания, регион Ховедстаден, муниципалитет Копенгаге...
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
€27 за человека

Последние отзывы на экскурсии

T
Свидание с Копенгагеном каждый день
За 2 часа прогулки по чудесному Копенгагену Алексей влюбил нас в этот город. Информативно, интересно, увлекательно и профессионально!
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Светлана
Свидание с Копенгагеном каждый день
Экскурсовод Ирина провела экскурсию очень интересно, профессионально и с душой. Было приятно слушать — материал подан живо, легко и увлекательно.
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Мы узнали много интересных фактов о Копенгагене, которые сложно найти самостоятельно. Атмосфера была тёплая и дружелюбная, время пролетело незаметно. Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию и замечательные впечатления!

Экскурсовод Ирина провела экскурсию очень интересно, профессионально и с душой. Было приятно слушать — материал подан
Экскурсовод Ирина провела экскурсию очень интересно, профессионально и с душой. Было приятно слушать — материал подан
Экскурсовод Ирина провела экскурсию очень интересно, профессионально и с душой. Было приятно слушать — материал подан
Экскурсовод Ирина провела экскурсию очень интересно, профессионально и с душой. Было приятно слушать — материал подан+9
Экскурсовод Ирина провела экскурсию очень интересно, профессионально и с душой. Было приятно слушать — материал подан
Экскурсовод Ирина провела экскурсию очень интересно, профессионально и с душой. Было приятно слушать — материал подан
Экскурсовод Ирина провела экскурсию очень интересно, профессионально и с душой. Было приятно слушать — материал подан
Экскурсовод Ирина провела экскурсию очень интересно, профессионально и с душой. Было приятно слушать — материал подан
Экскурсовод Ирина провела экскурсию очень интересно, профессионально и с душой. Было приятно слушать — материал подан
Экскурсовод Ирина провела экскурсию очень интересно, профессионально и с душой. Было приятно слушать — материал подан
Экскурсовод Ирина провела экскурсию очень интересно, профессионально и с душой. Было приятно слушать — материал подан
Экскурсовод Ирина провела экскурсию очень интересно, профессионально и с душой. Было приятно слушать — материал подан
Экскурсовод Ирина провела экскурсию очень интересно, профессионально и с душой. Было приятно слушать — материал подан
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Галина
Свидание с Копенгагеном каждый день
Очень понравилось. Экскурсия оказалась персональной. Михаил прекрасно посвятил в историю и идентичность Дании и Копенгагена.
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Валентина
Свидание с Копенгагеном каждый день
Очень понравилась экскурсия с Михаилом! Гид с широким кругозором, легко и интересно отвечал на любые вопросы. Маршрут и рассказ выстроены
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от общего к частному, без лишних дат и перегрузки фактами — всё чётко и по делу, Михаил захватывает внимание, вызывает интерес своими рассказами. Чувствуется внимание к пожеланиям того, кто пришёл на экскурсию. Если будем в Копенгагене снова, с удовольствием бы прогулялась с Михаилом снова по другим интересным местам, хотя, кажется, основное мы охватили. Хотелось бы еще отметить грамотную речь рассказчика. Спасибо.

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Polina
Свидание с Копенгагеном каждый день
Потрясающая экскурсия! Огромное спасибо Алексею за невероятное путешествие по Копенгагену, в котором была ранее, но открыла для себя этот удивительный
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город с новой стороны. Слушать было настолько интересно, что время пролетело незаметно.

Алексей показал интересные локации, которые не встретишь в стандартном путеводителе. С ним побывали в атмосферных местах, где чувствуется настоящий дух города.

Алексей, спасибо за вашу энергию, глубокие знания и умение увлечь историей. Экскурсия оставила самые теплые впечатления!

Потрясающая экскурсия! Огромное спасибо Алексею за невероятное путешествие по Копенгагену, в котором была ранее, но открыла
Потрясающая экскурсия! Огромное спасибо Алексею за невероятное путешествие по Копенгагену, в котором была ранее, но открыла
Потрясающая экскурсия! Огромное спасибо Алексею за невероятное путешествие по Копенгагену, в котором была ранее, но открыла
Потрясающая экскурсия! Огромное спасибо Алексею за невероятное путешествие по Копенгагену, в котором была ранее, но открыла+5
Потрясающая экскурсия! Огромное спасибо Алексею за невероятное путешествие по Копенгагену, в котором была ранее, но открыла
Потрясающая экскурсия! Огромное спасибо Алексею за невероятное путешествие по Копенгагену, в котором была ранее, но открыла
Потрясающая экскурсия! Огромное спасибо Алексею за невероятное путешествие по Копенгагену, в котором была ранее, но открыла
Потрясающая экскурсия! Огромное спасибо Алексею за невероятное путешествие по Копенгагену, в котором была ранее, но открыла
Потрясающая экскурсия! Огромное спасибо Алексею за невероятное путешествие по Копенгагену, в котором была ранее, но открыла
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Р
Свидание с Копенгагеном каждый день
Спасибо Михаилу за прекрасную экскурсию. Начитан, знает все ньюансы, ответил на все мои вопросы. Гид супер. Очень рекомендую!
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А
Свидание с Копенгагеном каждый день
Алексей, приятный и знающий Данию гид.
Он раскрыл нам не только Копенгаген, но и всю Данию. Легкость и не навязчивость в материале и желание слушать и поглощать.
Рекомендуем и обязательно вернёмся! Спасибо!
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И
Копенгаген без будильника
Прекрасный гид, Алексей!
В этот день, к сожалению всех, но не меня, на экскурсию кроме меня никто не пришел- получилась отличная экскурсия, которая позволила проникнуться прекрасным сказочным городом!
Всё было очень хорошо структурировано и интересно!
Еще раз большое спасибо Алексею!!
Прекрасный гид, Алексей!
Прекрасный гид, Алексей!
Прекрасный гид, Алексей!
Прекрасный гид, Алексей!+2
Прекрасный гид, Алексей!
Прекрасный гид, Алексей!
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irina
Свидание с Копенгагеном каждый день
Это была замечательная экскурсия! Мы гуляли с Максимом. Очень знающий, увлеченный своим делом гид. С хорошим чувством юмора и отличной подачей материала. Словно гуляли в компании старого друга - однозначно рекомендую!!
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Ю
Копенгаген без будильника
Хочу выразить благодарность экскурсоводу Ирине! Сегодня была на экскурсии «Копенгаген без будильника»
И мне очень понравилось! Маршрут насыщенный, Ирина очень интересно рассказывает и отвечает на вопросы. Захотелось еще приехать в Копенгаген!
Хочу выразить благодарность экскурсоводу Ирине! Сегодня была на экскурсии «Копенгаген без будильника»
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Всего 217 отзывов в Копенгагене в категории "Групповые"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Копенгагене
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Свидание с Копенгагеном каждый день;
  2. Копенгаген без будильника;
  3. Речная прогулка по каналам Копенгагена с гидом.
Какие места ещё посмотреть в Копенгагене
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Нюхавн (Новая гавань);
  2. Дворец Амалиенборг;
  3. Русалочка;
  4. Замок Розенборг;
  5. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в июле 2026
Сейчас в Копенгагене в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 55. Туристы уже оставили гидам 217 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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