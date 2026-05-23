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от общего к частному, без лишних дат и перегрузки фактами — всё чётко и по делу, Михаил захватывает внимание, вызывает интерес своими рассказами. Чувствуется внимание к пожеланиям того, кто пришёл на экскурсию. Если будем в Копенгагене снова, с удовольствием бы прогулялась с Михаилом снова по другим интересным местам, хотя, кажется, основное мы охватили. Хотелось бы еще отметить грамотную речь рассказчика. Спасибо.