🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 68 отзывов Подружиться с Копенгагеном: история, культура и сморреброды Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На Ратушной площади € 145 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Знакомьтесь, Копенгаген: история, архитектура и сказки Андерсена Погрузитесь в атмосферу сказочного Копенгагена, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по самым живописным местам города Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря € 130 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Первый день в Копенгагене: Русалочка, Новая гавань и Королевская резиденция Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Копенгагена: от Русалочки до Королевской резиденции. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления Начало: От вашего отеля € 260 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 77 отзывов Копенгаген - первое знакомство: история, культура и архитектура Приглашаем вас на уникальное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю € 140 за всё до 8 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 5 часов 34 отзыва На велосипеде по Копенгагену - индивидуальная экскурсия Забудьте на день музеи и улочки! Прокатитесь на велосипедах по современным районам Копенгагена, узнайте о скандинавском дизайне и жизни датчан от € 95 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 62 отзыва Копенгаген для начинающих: экспресс-тур по городу счастливых Погрузитесь в атмосферу Копенгагена вместе с экспертом, который раскроет все тайны датской столицы за два часа € 130 за всё до 5 чел.

🚤 На катере Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Три острова Копенгагена - индивидуальная прогулка на катере по каналам города Погрузитесь в волшебный мир Копенгагена с воды: исторические достопримечательности, архитектурные шедевры и живописные виды ждут вас Начало: На Ратушной площади € 140 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 62 отзыва Калоши Счастья в Копенгагене: путешествие по страницам Андерсена Погрузитесь в мир сказок Андерсена, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря Я € 100 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Копенгаген для своих: погружение в атмосферу северного Парижа Погуляйте по узким улочкам Копенгагена и откройте для себя его историческое сердце, полное загадок и интересных мест Начало: На Ратушной площади € 145 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 12 отзывов Замок Принца Гамлета - Кронборг Погрузиться в магическую атмосферу шекспировского замка € 285 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 3 отзыва Дания и Швеция за один день: путешествие через два королевства Погрузитесь в волшебство Скандинавии, посетив два королевства за один день. История, архитектура и незабываемые впечатления ждут вас € 450 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле с гидом Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, путешествуя на автомобиле. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь комфортом и удобством € 195 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Уникальная экскурсия по Копенгагену: от Средневековья до современности Откройте для себя разнообразие Копенгагена: от старинных улочек Кристиансхауна до современных кварталов Исланд Брюгге и идиллического Драгёра € 200 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4.5 часа 6 отзывов Замок Фредериксборг: Индивидуальная экскурсия в Скандинавский Версаль Погрузитесь в историю Дании с экскурсией в Замок Фредериксборг, где каждый камень хранит легенды о королях и битвах € 250 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Копенгаген: гастрономическое путешествие по датской кухне Знакомство с датской кухней: от традиционных булочек до изысканных сморребродов в сердце Копенгагена Начало: На Ратушной площади у фонтана € 190 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов Доброе утро, господин Андерсен: индивидуальная экскурсия по Копенгагену Прогулка по Копенгагену, следуя по стопам Ганса Христиана Андерсена. Узнайте, где он жил и творил свои сказки € 100 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва По страницам истории Копенгагена: от древних времен до наших дней Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим уголкам Копенгагена, где каждый камень хранит свою легенду € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Современная архитектура Копенгагена: уникальный район Эрестад Познакомьтесь с футуристическим районом Эрестад: здания от мировых архитекторов, шедевры урбанистики и живописные виды € 195 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 18 отзывов Дегустационный тур по Копенгагену: от датской сельди до смёрреброда Вас ждет уникальное кулинарное приключение по Копенгагену, где вы откроете для себя вкусы, любимые великим сказочником Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря € 100 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Сказочная рождественская прогулка по Копенгагену: от Нюхавна до Тиволи Праздничная атмосфера, исторические анекдоты и гастрономические изыски ждут вас на этой уникальной рождественской прогулке по Копенгагену € 100 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 1 отзыв Три королевских замка Копенгагена: путешествие сквозь века Погрузитесь в атмосферу датской истории, посетив три королевских замка в живописных окрестностях Копенгагена € 395 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Сказочный Копенгаген: истории, ароматы и вкусы, которые вдохновляли Андерсена Погрузитесь в мир сказок и датских десертов на экскурсии, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю Начало: На Ратушной площади € 140 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Замок Гамлета и чарующий Эльсинор: путешествие из Копенгагена Погрузитесь в атмосферу средневековья и литературных саг, посетив знаменитый замок Гамлета и живописный Эльсинор Начало: В вашем отеле € 320 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 5 отзывов Христиания в Копенгагене: погружение в мир хиппи и свободы Познакомьтесь с Христианией - уникальным сообществом в сердце Копенгагена, где царит дух свободы и творчества Начало: верхняя платформа станции метро «Christianshavn» € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва По маршрутам датского счастья: секреты улыбок и радости Копенгагена Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, где высокие налоги и плохой климат не мешают счастью. Уникальный шанс понять, что такое датское счастье Начало: Ратушная площадь, пам. Хансу Кристиану Андерсену Расписание: Доступны все дни с 10-00 до 17-00 € 180 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Копенгаген: от Ратушной площади до Русалочки - уникальное путешествие Погрузитесь в атмосферу сказочного Копенгагена, где каждый уголок наполнен историей и культурой. Ваш личный гид раскроет все тайны города Начало: Ратушная площадь (Rådhuspladsen) Расписание: по договоренности € 170 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Ваш первый день в Копенгагене: история, культура и достопримечательности Погрузитесь в атмосферу Копенгагена с первых минут пребывания. Пешеходная экскурсия раскроет все тайны датской столицы Начало: Rådhuspladsen (Ратушная площадь) Расписание: Ежедневно € 140 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Королевские дворцы Копенгагена: путешествие в историю Дании Погрузитесь в мир датской монархии, посетив три знаковых дворца Копенгагена с экспертом по истории Начало: Copenhagen Расписание: по договоренности € 350 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Индивидуальная экскурсия в Копенгагене: уникальные истории и легенды города Ищете что-то особенное? Гранд-тур Копенгаген предлагает вам уникальные истории и легенды, которые сделают ваш визит незабываемым Начало: Copenhagen Расписание: по договоренности € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Старейшая монархия в мире: экскурсия по Копенгагену Погрузитесь в историю Копенгагена, узнайте о королевской семье и посетите замок Кристиансборг, где вас ждут захватывающие легенды и великолепные виды € 130 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 9 часов Сконе, Швеция: невероятное путешествие по следам викингов Погрузитесь в мир викингов Сконе: от крепостей до пляжей. Эта экскурсия развеет ваши стереотипы о суровых мореплавателях Начало: Copenhagen € 640 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Индивидуальная автоэкскурсия по Копенгагену: от Русалочки до Новой гавани Погрузитесь в уникальный мир датской архитектуры и истории, путешествуя по Копенгагену с личным гидом на автомобиле Начало: Copenhagen Расписание: по договоренности € 312 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час Путешествие по Кристиании: от средневековья до современной утопии Познакомьтесь с Кристианией, уникальным районом Копенгагена, где средневековье встречается с современной субкультурой Начало: Copenhagen Расписание: по договоренности € 120 за всё до 10 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа Копенгаген на велосипеде: ощутите дух города Станьте частью велосипедной культуры Копенгагена и узнайте город с другой стороны, наслаждаясь свежим воздухом и красотами Начало: Copenhagen Расписание: по договоренности € 190 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа Мальмё: город двух государств - индивидуальная экскурсия Уникальная возможность за четыре часа познакомиться с Мальмё, увидеть Эресундскую переправу и насладиться шведским колоритом Начало: Copenhagen € 550 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 5 часов По следам Гамлета: историческое и литературное путешествие в Копенгагене Погрузитесь в мир датской истории и шекспировской драмы, посетив знаменитый замок Кронборг и живописный Хельсингёр Начало: Copenhagen € 420 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Персональная прогулка с гидом по Копенгагену: Синий и Красный маршруты Познакомьтесь с Копенгагеном ближе! Выберите один из двух маршрутов и проведите незабываемые 2 часа в компании опытного гида Расписание: Ежедневно в 11:00 € 120 за экскурсию