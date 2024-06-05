1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Подружиться с Копенгагеном: история, культура и сморреброды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€145 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Копенгаген: история, архитектура и сказки Андерсена
Погрузитесь в атмосферу сказочного Копенгагена, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по самым живописным местам города
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первый день в Копенгагене: Русалочка, Новая гавань и Королевская резиденция
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Копенгагена: от Русалочки до Королевской резиденции. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Копенгаген - первое знакомство: история, культура и архитектура
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
17 июня в 10:00
18 июня в 14:00
€140 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
На велосипеде по Копенгагену - индивидуальная экскурсия
Забудьте на день музеи и улочки! Прокатитесь на велосипедах по современным районам Копенгагена, узнайте о скандинавском дизайне и жизни датчан
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от €95 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Копенгаген для начинающих: экспресс-тур по городу счастливых
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена вместе с экспертом, который раскроет все тайны датской столицы за два часа
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Три острова Копенгагена - индивидуальная прогулка на катере по каналам города
Погрузитесь в волшебный мир Копенгагена с воды: исторические достопримечательности, архитектурные шедевры и живописные виды ждут вас
Начало: На Ратушной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Калоши Счастья в Копенгагене: путешествие по страницам Андерсена
Погрузитесь в мир сказок Андерсена, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря Я
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Копенгаген для своих: погружение в атмосферу северного Парижа
Погуляйте по узким улочкам Копенгагена и откройте для себя его историческое сердце, полное загадок и интересных мест
Начало: На Ратушной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€145 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Замок Принца Гамлета - Кронборг
Погрузиться в магическую атмосферу шекспировского замка
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€285 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дания и Швеция за один день: путешествие через два королевства
Погрузитесь в волшебство Скандинавии, посетив два королевства за один день. История, архитектура и незабываемые впечатления ждут вас
18 июня в 15:00
19 июня в 15:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле с гидом
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, путешествуя на автомобиле. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь комфортом и удобством
17 июня в 10:30
18 июня в 14:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия по Копенгагену: от Средневековья до современности
Откройте для себя разнообразие Копенгагена: от старинных улочек Кристиансхауна до современных кварталов Исланд Брюгге и идиллического Драгёра
17 июня в 10:00
18 июня в 14:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Замок Фредериксборг: Индивидуальная экскурсия в Скандинавский Версаль
Погрузитесь в историю Дании с экскурсией в Замок Фредериксборг, где каждый камень хранит легенды о королях и битвах
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Копенгаген: гастрономическое путешествие по датской кухне
Знакомство с датской кухней: от традиционных булочек до изысканных сморребродов в сердце Копенгагена
Начало: На Ратушной площади у фонтана
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Доброе утро, господин Андерсен: индивидуальная экскурсия по Копенгагену
Прогулка по Копенгагену, следуя по стопам Ганса Христиана Андерсена. Узнайте, где он жил и творил свои сказки
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По страницам истории Копенгагена: от древних времен до наших дней
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим уголкам Копенгагена, где каждый камень хранит свою легенду
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Современная архитектура Копенгагена: уникальный район Эрестад
Познакомьтесь с футуристическим районом Эрестад: здания от мировых архитекторов, шедевры урбанистики и живописные виды
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€195 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дегустационный тур по Копенгагену: от датской сельди до смёрреброда
Вас ждет уникальное кулинарное приключение по Копенгагену, где вы откроете для себя вкусы, любимые великим сказочником
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сказочная рождественская прогулка по Копенгагену: от Нюхавна до Тиволи
Праздничная атмосфера, исторические анекдоты и гастрономические изыски ждут вас на этой уникальной рождественской прогулке по Копенгагену
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Три королевских замка Копенгагена: путешествие сквозь века
Погрузитесь в атмосферу датской истории, посетив три королевских замка в живописных окрестностях Копенгагена
18 июня в 15:00
19 июня в 15:00
€395 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сказочный Копенгаген: истории, ароматы и вкусы, которые вдохновляли Андерсена
Погрузитесь в мир сказок и датских десертов на экскурсии, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Замок Гамлета и чарующий Эльсинор: путешествие из Копенгагена
Погрузитесь в атмосферу средневековья и литературных саг, посетив знаменитый замок Гамлета и живописный Эльсинор
Начало: В вашем отеле
18 июня в 15:00
19 июня в 15:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Христиания в Копенгагене: погружение в мир хиппи и свободы
Познакомьтесь с Христианией - уникальным сообществом в сердце Копенгагена, где царит дух свободы и творчества
Начало: верхняя платформа станции метро «Christianshavn»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По маршрутам датского счастья: секреты улыбок и радости Копенгагена
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, где высокие налоги и плохой климат не мешают счастью. Уникальный шанс понять, что такое датское счастье
Начало: Ратушная площадь, пам. Хансу Кристиану Андерсену
Расписание: Доступны все дни с 10-00 до 17-00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Копенгаген: от Ратушной площади до Русалочки - уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу сказочного Копенгагена, где каждый уголок наполнен историей и культурой. Ваш личный гид раскроет все тайны города
Начало: Ратушная площадь (Rådhuspladsen)
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ваш первый день в Копенгагене: история, культура и достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена с первых минут пребывания. Пешеходная экскурсия раскроет все тайны датской столицы
Начало: Rådhuspladsen (Ратушная площадь)
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Королевские дворцы Копенгагена: путешествие в историю Дании
Погрузитесь в мир датской монархии, посетив три знаковых дворца Копенгагена с экспертом по истории
Начало: Copenhagen
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия в Копенгагене: уникальные истории и легенды города
Ищете что-то особенное? Гранд-тур Копенгаген предлагает вам уникальные истории и легенды, которые сделают ваш визит незабываемым
Начало: Copenhagen
Расписание: по договоренности
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старейшая монархия в мире: экскурсия по Копенгагену
Погрузитесь в историю Копенгагена, узнайте о королевской семье и посетите замок Кристиансборг, где вас ждут захватывающие легенды и великолепные виды
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сконе, Швеция: невероятное путешествие по следам викингов
Погрузитесь в мир викингов Сконе: от крепостей до пляжей. Эта экскурсия развеет ваши стереотипы о суровых мореплавателях
Начало: Copenhagen
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€640 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная автоэкскурсия по Копенгагену: от Русалочки до Новой гавани
Погрузитесь в уникальный мир датской архитектуры и истории, путешествуя по Копенгагену с личным гидом на автомобиле
Начало: Copenhagen
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€312 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Путешествие по Кристиании: от средневековья до современной утопии
Познакомьтесь с Кристианией, уникальным районом Копенгагена, где средневековье встречается с современной субкультурой
Начало: Copenhagen
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Копенгаген на велосипеде: ощутите дух города
Станьте частью велосипедной культуры Копенгагена и узнайте город с другой стороны, наслаждаясь свежим воздухом и красотами
Начало: Copenhagen
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мальмё: город двух государств - индивидуальная экскурсия
Уникальная возможность за четыре часа познакомиться с Мальмё, увидеть Эресундскую переправу и насладиться шведским колоритом
Начало: Copenhagen
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По следам Гамлета: историческое и литературное путешествие в Копенгагене
Погрузитесь в мир датской истории и шекспировской драмы, посетив знаменитый замок Кронборг и живописный Хельсингёр
Начало: Copenhagen
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Копенгагену: Синий и Красный маршруты
Познакомьтесь с Копенгагеном ближе! Выберите один из двух маршрутов и проведите незабываемые 2 часа в компании опытного гида
Расписание: Ежедневно в 11:00
€120 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Не только пиво: секреты района Carlsberg в сердце Копенгагена
Погрузитесь в уникальную атмосферу района Carlsberg, где каждый уголок расскажет свою историю и удивит архитектурой
Начало: Возле станции Carlsberg
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €70 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Заказывала экскурсию для своей дочери, которая первый раз в Копенгагене. По отзывам поняла, что Александр - это тот человек, который
- JJoseph4 июня 2024Все очень понравилось, было приятно и очень познавательно. Огромное спасибо
- ААнна31 мая 2024У нас была потрясающая возможность провести пару дней в Копенгагене и мы выбрали экскурсию с гидом Александром, и это был
- ММарина26 мая 2024Очень понравился маршрут и экскурсия. Людмила приятный гид, который прислушивается к пожеланиям гостей. Посмотрели очень много интересных мест, куда сами вряд ли бы добрались. Рекомендую всем любителям долгих вело прогулок, желающим изучить город.
- SSergey25 мая 2024Провели прекрасное время с Александром. Знающий и приятный гид. Очень рекомендуем.
- ММихаил25 мая 2024Большое спасибо Александру за экскурсию. Мы взяли экскурсию в Krongborg. Всю дорогу Александр много и интересно рассказывал. И не только
- ТТатьяна19 мая 2024Спасибо Александру за интересную и содержательно экскурсию по Копенгагена.
- LLusine18 мая 2024Были с Александром на экскурсии две страны с посещением Мальмо, все было супер: продуманный маршрут, красота городов и Ерессунский мост
- ААндрей9 мая 2024Прекрасная экскурсия, интересно не только про историю, но и про современный Копенгаген и в целом про жизнь датчан. Прекрасное настроение и любовь к городу осталась после экскурсии, Александр большое спасибо!
- ЕЕлена6 мая 2024Спасибо Максиму за интересную экскурсию, узнали о городе и стране много любопытных деталей, понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Индивидуальные»
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