И Иван

Прекрасный гид, Алексей!

В этот день, к сожалению всех, но не меня, на экскурсию кроме меня никто не пришел- получилась отличная экскурсия, которая позволила проникнуться прекрасным сказочным городом!

Всё было очень хорошо структурировано и интересно!

Еще раз большое спасибо Алексею!!