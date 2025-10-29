Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальная экскурсия по Копенгагену: от Средневековья до современности
Откройте для себя разнообразие Копенгагена: от старинных улочек Кристиансхауна до современных кварталов Исланд Брюгге и идиллического Драгёра
«Здесь вы насладитесь старинными улицами и двориками, зеленью и цветами, желто-горчичными сказочными домами и портовой набережной с лодками»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дания и Швеция за один день: путешествие через два королевства
Погрузитесь в волшебство Скандинавии, посетив два королевства за один день. История, архитектура и незабываемые впечатления ждут вас
«Вы увидите каналы и набережные, полюбуетесь церковью Спасителя высотой в 90 метров»
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
€485 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Копенгаген без будильника
Утреннее путешествие по Копенгагену, где за каждым углом - история и философия. Почувствуйте атмосферу города до полудня и узнайте его секреты
Начало: На Ратушной площади
«Зайдём на знаменитую набережную Nyhavn, где разноцветные дома отражаются в воде»
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
11 дек в 09:15
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван29 октября 2025Прекрасный гид, Алексей!
В этот день, к сожалению всех, но не меня, на экскурсию кроме меня никто не пришел- получилась отличная экскурсия, которая позволила проникнуться прекрасным сказочным городом!
Всё было очень хорошо структурировано и интересно!
Еще раз большое спасибо Алексею!!
- ЮЮлия16 августа 2025Хочу выразить благодарность экскурсоводу Ирине! Сегодня была на экскурсии «Копенгаген без будильника»
И мне очень понравилось! Маршрут насыщенный, Ирина очень интересно рассказывает и отвечает на вопросы. Захотелось еще приехать в Копенгаген!
