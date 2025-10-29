Начинается на Ратушной площади и продолжается через церковь Девы Марии, пешеходную улицу Strøget и набережную Nyhavn. Участники увидят Латинский квартал, острова Holmen, крепость Kastellet и знаменитую Русалочку.
По пути можно полюбоваться Круглой башней, королевской резиденцией Amalienborg и дворцом Christiansborg. Прогулка завершается у скульптуры Русалочки, оставляя незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальная прогулка по Копенгагену
- 🏰 Знакомство с историей и архитектурой
- 🗺️ Посещение знаковых мест города
- 📚 Интересные факты о философах
- 🤗 Атмосфера счастья и спокойствия
Что можно увидеть
- Ратушная площадь
- Церковь Девы Марии
- Strøget
- Новая площадь
- Старая площадь
- Набережная Nyhavn
- Латинский квартал
- Острова Holmen
- Крепость Kastellet
- Круглая башня
- Дворец Christiansborg
- Мраморная церковь
- Русалочка
Описание экскурсии
Начнём с Ратушной площади и церкви Девы Марии. По знаменитой пешеходной улице Strøget дойдём до Новой и Старой площадей. Зайдём на знаменитую набережную Nyhavn, где разноцветные дома отражаются в воде.
Прогуляемся по Латинскому кварталу, вдоль воды пройдём к островам Holmen, англиканской церкви Святого Альбани и крепости Kastellet.
Вы увидите Круглую башню, королевскую резиденцию Amalienborg, дворец Christiansborg, мраморную церковь и старейший ресторан города. Ещё по пути — Новая опера, пляж Ophelia, набережная Langelinie, скульптура епископа Абсалона, панорамная лестница церкви Христа Спасителя
Вы узнаете, где находится нулевая точка Копенгагена и какие философы учились в местном университете. А завершим прогулку у знаковой героини города — Русалочки.
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В этот день, к сожалению всех, но не меня, на экскурсию кроме меня никто не пришел- получилась отличная экскурсия, которая позволила проникнуться прекрасным сказочным городом!
Всё было очень хорошо структурировано и интересно!
Еще раз большое спасибо Алексею!!
И мне очень понравилось! Маршрут насыщенный, Ирина очень интересно рассказывает и отвечает на вопросы. Захотелось еще приехать в Копенгаген!