Экскурсия «Копенгаген без будильника» предлагает путешествие по главным достопримечательностям города. Начинается на Ратушной площади и продолжается через церковь Девы Марии, пешеходную улицу Strøget и набережную Nyhavn. Участники увидят Латинский квартал, острова Holmen, крепость Kastellet и знаменитую Русалочку. По пути можно полюбоваться Круглой башней, королевской резиденцией Amalienborg и дворцом Christiansborg. Прогулка завершается у скульптуры Русалочки, оставляя незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Начнём с Ратушной площади и церкви Девы Марии. По знаменитой пешеходной улице Strøget дойдём до Новой и Старой площадей. Зайдём на знаменитую набережную Nyhavn, где разноцветные дома отражаются в воде.

Прогуляемся по Латинскому кварталу, вдоль воды пройдём к островам Holmen, англиканской церкви Святого Альбани и крепости Kastellet.

Вы увидите Круглую башню, королевскую резиденцию Amalienborg, дворец Christiansborg, мраморную церковь и старейший ресторан города. Ещё по пути — Новая опера, пляж Ophelia, набережная Langelinie, скульптура епископа Абсалона, панорамная лестница церкви Христа Спасителя

Вы узнаете, где находится нулевая точка Копенгагена и какие философы учились в местном университете. А завершим прогулку у знаковой героини города — Русалочки.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.