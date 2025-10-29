Мои заказы

Копенгаген без будильника

Утреннее путешествие по Копенгагену, где за каждым углом - история и философия. Почувствуйте атмосферу города до полудня и узнайте его секреты
Экскурсия «Копенгаген без будильника» предлагает путешествие по главным достопримечательностям города.

Начинается на Ратушной площади и продолжается через церковь Девы Марии, пешеходную улицу Strøget и набережную Nyhavn. Участники увидят Латинский квартал, острова Holmen, крепость Kastellet и знаменитую Русалочку.

По пути можно полюбоваться Круглой башней, королевской резиденцией Amalienborg и дворцом Christiansborg. Прогулка завершается у скульптуры Русалочки, оставляя незабываемые впечатления
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная прогулка по Копенгагену
  • 🏰 Знакомство с историей и архитектурой
  • 🗺️ Посещение знаковых мест города
  • 📚 Интересные факты о философах
  • 🤗 Атмосфера счастья и спокойствия
Что можно увидеть

  • Ратушная площадь
  • Церковь Девы Марии
  • Strøget
  • Новая площадь
  • Старая площадь
  • Набережная Nyhavn
  • Латинский квартал
  • Острова Holmen
  • Крепость Kastellet
  • Круглая башня
  • Дворец Christiansborg
  • Мраморная церковь
  • Русалочка

Описание экскурсии

Начнём с Ратушной площади и церкви Девы Марии. По знаменитой пешеходной улице Strøget дойдём до Новой и Старой площадей. Зайдём на знаменитую набережную Nyhavn, где разноцветные дома отражаются в воде.

Прогуляемся по Латинскому кварталу, вдоль воды пройдём к островам Holmen, англиканской церкви Святого Альбани и крепости Kastellet.

Вы увидите Круглую башню, королевскую резиденцию Amalienborg, дворец Christiansborg, мраморную церковь и старейший ресторан города. Ещё по пути — Новая опера, пляж Ophelia, набережная Langelinie, скульптура епископа Абсалона, панорамная лестница церкви Христа Спасителя

Вы узнаете, где находится нулевая точка Копенгагена и какие философы учились в местном университете. А завершим прогулку у знаковой героини города — Русалочки.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 09:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€55
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Ратушной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Копенгагене
Провели экскурсии для 87988 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
Иван
29 окт 2025
Прекрасный гид, Алексей!
В этот день, к сожалению всех, но не меня, на экскурсию кроме меня никто не пришел- получилась отличная экскурсия, которая позволила проникнуться прекрасным сказочным городом!
Всё было очень хорошо структурировано и интересно!
Еще раз большое спасибо Алексею!!
Ю
Юлия
16 авг 2025
Хочу выразить благодарность экскурсоводу Ирине! Сегодня была на экскурсии «Копенгаген без будильника»
И мне очень понравилось! Маршрут насыщенный, Ирина очень интересно рассказывает и отвечает на вопросы. Захотелось еще приехать в Копенгаген!
