читать дальше

каналам - были прекрасно организованы, маршрут составлен оптимально, отличная возможность познакомиться с городом или узнать его получше, если вы не в первый раз приехали. Александр - замечательный рассказчик, заботливый человек, очень комфортный в общении, приятный собеседник. На всех этапах, от планирования до самих экскурсий, поддерживал, информировал, давал полезные советы. По его рекомендации попробовали очень вкусные блюда по приличной цене, остались довольны. С удовольствием отрекомендую Александра, не прогадаете с выбором гида, если остановитесь на его предложении. С радостью обращусь ещё раз, когда приедем в Копенгаген в будущем. Спасибо за хорошее настроение и приятное время!