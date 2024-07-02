1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Калоши Счастья в Копенгагене: путешествие по страницам Андерсена
Погрузитесь в мир сказок Андерсена, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря Я
Завтра в 13:00
7 июля в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Подружиться с Копенгагеном: история, культура и сморреброды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
€145 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле с гидом
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, путешествуя на автомобиле. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь комфортом и удобством
Сегодня в 09:30
Завтра в 19:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Доброе утро, господин Андерсен: индивидуальная экскурсия по Копенгагену
Прогулка по Копенгагену, следуя по стопам Ганса Христиана Андерсена. Узнайте, где он жил и творил свои сказки
Завтра в 13:00
7 июля в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 июля 2024Здорово! Александр по многим фактам знает не только «что», но и «почему»! Открыли для себя не только город, но и страну, и менталитет жителей. Спасибо!
- ММаксим24 июня 2024Были на экскурсии втроем (4-х летний сын, супруга и я). Спасибо Оксане за то, что и заинтересовала маленького сына своим
- ИИрина14 июня 2024Большая искренняя благодарность Александру за проведенные два дня с нами в Копенгагене! Обе экскурсии - обзорная и на катере по
- ЕЕлена11 июня 2024Были на экскурсии с детьми, что всегда не просто для гида. Александр мгновенно нашел с ними общий контакт, адаптируя информацию так, чтобы заинтересовать детей:) Нам очень понравилось, спасибо большое!
- ННаталья16 марта 2024Огромное спасибо Александру за прекрасно проведённую экскурсию. Очень интересно и познавательно. Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым.
- ННаталия27 января 2024Интересная экскурсия от влюбленного в свой город. Прекрасный рассказчик, интересный собеседник. Всем рекомендую Александра
- JJolanta6 января 2024Bolsoje spasibo. Bylo icen interesno. Zal, cto ne v pervyj den zakazali etu ekskursiju
- ССветлана7 ноября 2023Были на экскурсии «Калоши счастья». Нам повезло, в первую очередь, с экскурсоводом, так как среди нашей группы были дети 6
- AAleksandrs29 октября 2023Все очень понравилось.
- AAleksei24 сентября 2023Оксана прекрасно знает Копенгаген, Данию, Андерсена, живет там более 30 лет, интересно рассказывает, и знает ответы на (пожалуй, почти) все вопросы по этим темам. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Копенгагене
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в июле 2024
Сейчас в Копенгагене в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 195. Туристы уже оставили гидам 157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Копенгагене (Дания 🇩🇰) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на выходные, 157 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Дании. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь