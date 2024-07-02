Экскурсии выходного дня в Копенгагене

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Копенгагене на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калоши Счастья - андерсеновский Копенгаген
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
62 отзыва
Калоши Счастья в Копенгагене: путешествие по страницам Андерсена
Погрузитесь в мир сказок Андерсена, где каждый уголок Копенгагена расскажет свою уникальную историю
Начало: Канал NYHAVN 1, возле якоря Я
Завтра в 13:00
7 июля в 09:00
100 за всё до 4 чел.
Подружиться с Копенгагеном
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Подружиться с Копенгагеном: история, культура и сморреброды
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Копенгагену, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Ратушной площади
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
145 за всё до 5 чел.
Классический Копенгаген на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Копенгагену на автомобиле с гидом
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена, путешествуя на автомобиле. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь комфортом и удобством
Сегодня в 09:30
Завтра в 19:00
195 за всё до 4 чел.
Доброе утро, господин Андерсен
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Доброе утро, господин Андерсен: индивидуальная экскурсия по Копенгагену
Прогулка по Копенгагену, следуя по стопам Ганса Христиана Андерсена. Узнайте, где он жил и творил свои сказки
Завтра в 13:00
7 июля в 09:00
100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 июля 2024
    Подружиться с Копенгагеном
    Здорово! Александр по многим фактам знает не только «что», но и «почему»! Открыли для себя не только город, но и страну, и менталитет жителей. Спасибо!
  • М
    Максим
    24 июня 2024
    Доброе утро, господин Андерсен
    Были на экскурсии втроем (4-х летний сын, супруга и я). Спасибо Оксане за то, что и заинтересовала маленького сына своим
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    рассказом (теперь с удовольствием слушает книги Андерсона) и успела рассказать нам о достопримечательностях Дании и текущей жизни датчан за такой короткий период! Было очень интересно и познавательно!

  • И
    Ирина
    14 июня 2024
    Подружиться с Копенгагеном
    Большая искренняя благодарность Александру за проведенные два дня с нами в Копенгагене! Обе экскурсии - обзорная и на катере по
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    каналам - были прекрасно организованы, маршрут составлен оптимально, отличная возможность познакомиться с городом или узнать его получше, если вы не в первый раз приехали. Александр - замечательный рассказчик, заботливый человек, очень комфортный в общении, приятный собеседник. На всех этапах, от планирования до самих экскурсий, поддерживал, информировал, давал полезные советы. По его рекомендации попробовали очень вкусные блюда по приличной цене, остались довольны. С удовольствием отрекомендую Александра, не прогадаете с выбором гида, если остановитесь на его предложении. С радостью обращусь ещё раз, когда приедем в Копенгаген в будущем. Спасибо за хорошее настроение и приятное время!

  • Е
    Елена
    11 июня 2024
    Подружиться с Копенгагеном
    Были на экскурсии с детьми, что всегда не просто для гида. Александр мгновенно нашел с ними общий контакт, адаптируя информацию так, чтобы заинтересовать детей:) Нам очень понравилось, спасибо большое!
  • Н
    Наталья
    16 марта 2024
    Классический Копенгаген на автомобиле
    Огромное спасибо Александру за прекрасно проведённую экскурсию. Очень интересно и познавательно. Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым.
    Огромное спасибо Александру за прекрасно проведённую экскурсию. Очень интересно и познавательно. Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомымОгромное спасибо Александру за прекрасно проведённую экскурсию. Очень интересно и познавательно. Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомымОгромное спасибо Александру за прекрасно проведённую экскурсию. Очень интересно и познавательно. Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым
  • Н
    Наталия
    27 января 2024
    Классический Копенгаген на автомобиле
    Интересная экскурсия от влюбленного в свой город. Прекрасный рассказчик, интересный собеседник. Всем рекомендую Александра
  • J
    Jolanta
    6 января 2024
    Классический Копенгаген на автомобиле
    Bolsoje spasibo. Bylo icen interesno. Zal, cto ne v pervyj den zakazali etu ekskursiju
  • С
    Светлана
    7 ноября 2023
    Калоши Счастья - андерсеновский Копенгаген
    Были на экскурсии «Калоши счастья». Нам повезло, в первую очередь, с экскурсоводом, так как среди нашей группы были дети 6
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    лет и 13. Оксана сумела их организовать и увлечь своим рассказом. Все прошло очень хорошо. И еще, в этот день нам способствовала погода-солнце и было тепло. Спасибо Оксане и организаторам! Мне очень нравится ваша команда и когда езжу в путешествие всегда пользуюсь вашими услугами.

    Были на экскурсии «Калоши счастья». Нам повезло, в первую очередь, с экскурсоводом, так как среди нашейБыли на экскурсии «Калоши счастья». Нам повезло, в первую очередь, с экскурсоводом, так как среди нашей
  • A
    Aleksandrs
    29 октября 2023
    Калоши Счастья - андерсеновский Копенгаген
    Все очень понравилось.
  • A
    Aleksei
    24 сентября 2023
    Калоши Счастья - андерсеновский Копенгаген
    Оксана прекрасно знает Копенгаген, Данию, Андерсена, живет там более 30 лет, интересно рассказывает, и знает ответы на (пожалуй, почти) все вопросы по этим темам. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «На выходные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Калоши Счастья - андерсеновский Копенгаген
  2. Подружиться с Копенгагеном
  3. Классический Копенгаген на автомобиле
  4. Доброе утро, господин Андерсен
Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в июле 2024
Сейчас в Копенгагене в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 195. Туристы уже оставили гидам 157 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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