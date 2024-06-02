Музеи и искусство Копенгагена

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» в Копенгагене на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первый день в Копенгагене
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Первый день в Копенгагене: Русалочка, Новая гавань и Королевская резиденция
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Копенгагена: от Русалочки до Королевской резиденции. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля
«Затем мы поедем в старый центр города, где вы увидите знаковые туристические места: площадь Амагер, политическое сердце Дании — дворец Кристиансборг, здание Верховного суда и музей Торвальдсена»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Копенгагену
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
174 отзыва
Пешеходная экскурсия по Копенгагену: история и современность
Познакомьтесь с Копенгагеном через его главные достопримечательности и узнайте секреты датского счастья на увлекательной групповой экскурсии
Начало: На площади Хойбро
«Обсудим специфику датского дизайна у стен Музея прикладного искусства»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Копенгаген для начинающих: экспресс-тур по городу счастливых
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена вместе с экспертом, который раскроет все тайны датской столицы за два часа
«здание Копенгагенского университета, старейшую гимназию Регенс, где селились студенты из беднейших слоёв населения, Круглую башню, Музей почты и телеграфа»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 5 чел.
Старейшая монархия в мире
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Старейшая монархия в мире: экскурсия по Копенгагену
Погрузитесь в историю Копенгагена, узнайте о королевской семье и посетите замок Кристиансборг, где вас ждут захватывающие легенды и великолепные виды
«С высоты 106 метров открывается вид на внутренний двор, памятник Кристиану IX, замковую часовню, королевские конюшни, музеи и всю историческую часть столицы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Artur-Indrek
    2 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Копенгагену
    Очень понравилось! Было такое ощущение, что гуляли со старым знакомым. Гид хорошо знает и, кажется, любит город и историю. Интересно рассказывал и отвечал на все наши аопросы.
  • N
    Natalia
    28 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Копенгагену
    Сказочный город Копенгаген вам точно понравится:-) а благодаря Михаилу вы узнаете все его тайны: прошлого, настоящего и даже будущего:-) очень талантливый гид и необыкновенно увлекательная экскурсия. Огромное спасибо!
    Сказочный город Копенгаген вам точно понравится:-) а благодаря Михаилу вы узнаете все его тайны: прошлого, настоящего
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Копенгагену
    Отлично погуляли по центру Копенгагена! Экскурсия интересная, компактная, удачная, понравилось, что гид Михаил, дожидался моих маленьких фото-задержек, чтобы начать рассказ о следующей достопримечательности. И ещё ответил на все вопросы после экскурсии! Благодарю!
    Отлично погуляли по центру Копенгагена! Экскурсия интересная, компактная, удачная, понравилось, что гид Михаил, дожидался моих маленькихОтлично погуляли по центру Копенгагена! Экскурсия интересная, компактная, удачная, понравилось, что гид Михаил, дожидался моих маленьких
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Первый день в Копенгагене
    Спасибо Максиму за интересную экскурсию, узнали о городе и стране много любопытных деталей, понравилось!
  • А
    Анна
    3 ноября 2023
    Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
    Только гидом у нас был не Максим, а Михаил, поэтому оценку ставлю именно Михаилу.
  • Ю
    Юлия
    31 октября 2023
    Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
    Суперная экскурсия. Наш экскурсовод Михаил рассказал о городе увлекательно, легко и профессионально. С огромным чувством юмора.
  • D
    Dennis
    21 октября 2023
    Первый день в Копенгагене
    Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском Павильоне, Зимний королевский дворец,
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    Мраморный собор, Православный собор, Старый Королевский зимний дворец ныне Парламент, множество других значимых мест и огромное количество фактов из истории и современной Дании. РЕКОМЕНДУЮ!

    Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о КоролевскомНам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском
  • Э
    Элеонора
    5 октября 2023
    Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
    Очень хочется поблагодарить за экскурсию по Копенгагену! Наш гид Алексей провел для нас замечательную экскурсию по Копенгагену. Мы узнали не
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    только историю этого удивительно красивого города, но и много интересных фактов из современной жизни Дании и Копенгагена! Отдельное спасибо за заботу и внимание!!!

  • А
    Айгуль
    25 августа 2023
    Первый день в Копенгагене
    Мы прекрасно провели время с Бетой. Она отличный рассказчик и чутко реагирует на запросы клиентов. Ответила на все наши многочисленные вопросы. Она постаралась показать нам город и его достопримечательности с разных сторон и точек зрения. От всей души рекомендуем!
    Мы прекрасно провели время с Бетой. Она отличный рассказчик и чутко реагирует на запросы клиентов. ОтветилаМы прекрасно провели время с Бетой. Она отличный рассказчик и чутко реагирует на запросы клиентов. Ответила

Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Музеи»

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  4. Старейшая монархия в мире
Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в июне 2024
Сейчас в Копенгагене в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 260. Туристы уже оставили гидам 251 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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