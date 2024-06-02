1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Первый день в Копенгагене: Русалочка, Новая гавань и Королевская резиденция
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Копенгагена: от Русалочки до Королевской резиденции. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: От вашего отеля
«Затем мы поедем в старый центр города, где вы увидите знаковые туристические места: площадь Амагер, политическое сердце Дании — дворец Кристиансборг, здание Верховного суда и музей Торвальдсена»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Пешеходная экскурсия по Копенгагену: история и современность
Познакомьтесь с Копенгагеном через его главные достопримечательности и узнайте секреты датского счастья на увлекательной групповой экскурсии
Начало: На площади Хойбро
«Обсудим специфику датского дизайна у стен Музея прикладного искусства»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Копенгаген для начинающих: экспресс-тур по городу счастливых
Погрузитесь в атмосферу Копенгагена вместе с экспертом, который раскроет все тайны датской столицы за два часа
«здание Копенгагенского университета, старейшую гимназию Регенс, где селились студенты из беднейших слоёв населения, Круглую башню, Музей почты и телеграфа»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старейшая монархия в мире: экскурсия по Копенгагену
Погрузитесь в историю Копенгагена, узнайте о королевской семье и посетите замок Кристиансборг, где вас ждут захватывающие легенды и великолепные виды
«С высоты 106 метров открывается вид на внутренний двор, памятник Кристиану IX, замковую часовню, королевские конюшни, музеи и всю историческую часть столицы»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AArtur-Indrek2 июня 2024Очень понравилось! Было такое ощущение, что гуляли со старым знакомым. Гид хорошо знает и, кажется, любит город и историю. Интересно рассказывал и отвечал на все наши аопросы.
- NNatalia28 мая 2024Сказочный город Копенгаген вам точно понравится:-) а благодаря Михаилу вы узнаете все его тайны: прошлого, настоящего и даже будущего:-) очень талантливый гид и необыкновенно увлекательная экскурсия. Огромное спасибо!
- ТТатьяна10 мая 2024Отлично погуляли по центру Копенгагена! Экскурсия интересная, компактная, удачная, понравилось, что гид Михаил, дожидался моих маленьких фото-задержек, чтобы начать рассказ о следующей достопримечательности. И ещё ответил на все вопросы после экскурсии! Благодарю!
- ЕЕлена6 мая 2024Спасибо Максиму за интересную экскурсию, узнали о городе и стране много любопытных деталей, понравилось!
- ААнна3 ноября 2023Только гидом у нас был не Максим, а Михаил, поэтому оценку ставлю именно Михаилу.
- ЮЮлия31 октября 2023Суперная экскурсия. Наш экскурсовод Михаил рассказал о городе увлекательно, легко и профессионально. С огромным чувством юмора.
- DDennis21 октября 2023Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском Павильоне, Зимний королевский дворец,
- ЭЭлеонора5 октября 2023Очень хочется поблагодарить за экскурсию по Копенгагену! Наш гид Алексей провел для нас замечательную экскурсию по Копенгагену. Мы узнали не
- ААйгуль25 августа 2023Мы прекрасно провели время с Бетой. Она отличный рассказчик и чутко реагирует на запросы клиентов. Ответила на все наши многочисленные вопросы. Она постаралась показать нам город и его достопримечательности с разных сторон и точек зрения. От всей души рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Копенгагену в категории «Музеи»
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Сколько стоит экскурсия по Копенгагену в июне 2024
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