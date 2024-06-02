A Artur-Indrek Ежедневная прогулка по Копенгагену Очень понравилось! Было такое ощущение, что гуляли со старым знакомым. Гид хорошо знает и, кажется, любит город и историю. Интересно рассказывал и отвечал на все наши аопросы.

N Natalia Ежедневная прогулка по Копенгагену Сказочный город Копенгаген вам точно понравится:-) а благодаря Михаилу вы узнаете все его тайны: прошлого, настоящего и даже будущего:-) очень талантливый гид и необыкновенно увлекательная экскурсия. Огромное спасибо!

Т Татьяна Ежедневная прогулка по Копенгагену Отлично погуляли по центру Копенгагена! Экскурсия интересная, компактная, удачная, понравилось, что гид Михаил, дожидался моих маленьких фото-задержек, чтобы начать рассказ о следующей достопримечательности. И ещё ответил на все вопросы после экскурсии! Благодарю!

Е Елена Первый день в Копенгагене Спасибо Максиму за интересную экскурсию, узнали о городе и стране много любопытных деталей, понравилось!

А Анна Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей Только гидом у нас был не Максим, а Михаил, поэтому оценку ставлю именно Михаилу.

Ю Юлия Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей Суперная экскурсия. Наш экскурсовод Михаил рассказал о городе увлекательно, легко и профессионально. С огромным чувством юмора.

D Dennis Первый день в Копенгагене читать дальше Мраморный собор, Православный собор, Старый Королевский зимний дворец ныне Парламент, множество других значимых мест и огромное количество фактов из истории и современной Дании. РЕКОМЕНДУЮ! Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском Павильоне, Зимний королевский дворец,

Э Элеонора Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей читать дальше только историю этого удивительно красивого города, но и много интересных фактов из современной жизни Дании и Копенгагена! Отдельное спасибо за заботу и внимание!!! Очень хочется поблагодарить за экскурсию по Копенгагену! Наш гид Алексей провел для нас замечательную экскурсию по Копенгагену. Мы узнали не