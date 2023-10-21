7 отзывов оставили туристы

Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Копенгагена: от Русалочки до Королевской резиденции. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Приглашаем на увлекательную индивидуальную экскурсию по Копенгагену, где история переплетается с современностью, создавая уникальную атмосферу.
Начните свое путешествие с символа города - статуи Русалочки на набережной Ланглинье, которая уже более ста читать дальшеуменьшить
лет встречает гостей столицы.
Продолжите знакомство с датской культурой в парке Черчилля, где раскрывается история создания острова Зеландия.
Затем вас ждет посещение зимней Королевской резиденции Амалиенборг, где можно познакомиться с историей датской монархии. Не пропустите Новую гавань - живописный район, где жил знаменитый сказочник Ганс Христиан Андерсен.
Экскурсия также включает в себя посещение старого центра Копенгагена с его историческими площадями, дворцом Кристиансборг и музеем Торвальдсена.
Откройте для себя главные достопримечательности города, узнайте о его истории и традициях, и погрузитесь в атмосферу этого невероятного места
🌟 Уникальная возможность увидеть главные достопримечательности Копенгагена
🏰 Посещение исторических мест и королевских резиденций
📚 Интересные рассказы о культуре и традициях города
🚶♂️ Прогулка по живописным набережным и паркам
🖼️ Возможность увидеть дом Ганса Христиана Андерсена
📸 Отличные фотомоменты в самых красивых местах города
Что можно увидеть
Русалочка
Набережная Ланглинье
Парк Черчилля
Королевская опера
Церковь св. Альбани
Амалиенборг
Мраморная церковь
Новая гавань
Дом Ганса Христиана Андерсена
Площадь Амагер
Дворец Кристиансборг
Верховный суд
Музей Торвальдсена
Кафедральный собор
Ратушная площадь
Парк Тиволи
Пешеходная улица Строгет
Описание экскурсии
Королевская резиденция и прогулка по набережной
Мы начнем путешествие с главного символа Копенгагена — Русалочки, которая почти 100 лет украшает набережную Ланглинье. Далее направимся к парку Черчилля, удачно расположившемуся по соседству. Здесь я расскажу о создании острова Зеландия, на котором находится датская столица. А еще вы увидите новую Королевскую оперу и англиканскую церковь св. Альбани. Насладившись пейзажами набережной, мы поедем в сторону зимней Королевской резиденции Амалиенборг. Вы узнаете историю правления Фредерика V, познакомитесь с королевскими гвардейцами и рассмотрите величественную Мраморную церковь.
Новая гавань и «визитные карточки» Старого города
Мы обязательно сделаем остановку в Новой гавани — одном из самых дорогих кварталов Копенгагена, который изображен на доброй половине открыток. Вы услышите историю создания района и посетите дом, в котором жил Ганс Христиан Андерсен. Затем мы поедем в старый центр города, где вы увидите знаковые туристические места: площадь Амагер, политическое сердце Дании — дворец Кристиансборг, здание Верховного суда и музей Торвальдсена. Я расскажу, кто дал зеленый свет конституции, что означают подводные скульптуры в городском канале и кто построил здание биржи.
Знакомство с главными достопримечательностями
Совершив небольшой вираж, мы окажемся в месте, где пешеходная улица разделена двумя площадями. Именно здесь находилось место публичных казней в средние века. Я расскажу, чем жил Копенгаген того времени, как преступники отбывали наказание и где располагалось старое здание городской ратуши. А еще вы увидите Кафедральный собор, построенный в стиле неоклассицизма, Ратушную площадь, нулевой километр и парк Тиволи. Познакомитесь с основателем Копенгагена — епископом Абсалоном, узнаете историю трубачей, играющих на лурах, и погуляете по пешеходной улице Строгет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 1273 туристов
Меня зовут Максим. Я родился в славном городе Пятигорске, вырос в не менее славной Риге, а сейчас живу в столице Датского Королевства — Копенгагене. Я прожил в Дании более 10 читать дальшеуменьшить
лет и хочу поделиться знаниями об этой удивительной стране. Работаю в команде таких же влюблённых в город гидов-единомышленников. Мы поможем вам увидеть современный, исторический, дизайнерский, велосипедный, пивной, хипстерский, архитектурный, королевский и политический Копенгаген. Специально для этого мы разработали тематические туры по городу. Добро пожаловать в Копенгаген — жемчужину Скандинавии!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
–
3
2
2
–
1
–
Dennis
Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском Павильоне, Зимний королевский дворец, Мраморный собор, Православный собор, Старый Королевский зимний дворец ныне Парламент, множество других значимых мест и огромное количество фактов из истории и современной Дании. РЕКОМЕНДУЮ!
+2
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Айгуль
Мы прекрасно провели время с Бетой. Она отличный рассказчик и чутко реагирует на запросы клиентов. Ответила на все наши многочисленные вопросы. Она постаралась показать нам город и его достопримечательности с разных сторон и точек зрения. От всей души рекомендуем!
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Андрей
Отличная экскурсия для знакомства с Копенгагеном: Максим интересный и веселый рассказчик, и как нам показалось маршрут охватывает всё то необходимое, с чего стоит начать. Понравилось и взрослым, и детям, рекомендуем!
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Т
Татьяна
Знакомство с Копенгагеном у нас не заладилось с самого начала. А виноват наш Аэрофлот, произвольно меняющий своё расписание, борты и ставя несчастных путешественников в тупик, когда по милости компании срываются читать дальшеуменьшить
их планы и не сбываются мечты. Так 1 августа из-за отмены рейса сорвался наш прямой перелёт в Копенгаген и не состоялась наша предоплаченная экскурсия "Первый день в Копенгагене". Но желание познакомиться с городом было настолько велико, что после переговоров с гидами Максимом и Алексеем, мы смогли перенести экскурсию на 2 августа. Это путешествие по городу в лихвой возместило все удары и потери нанесённые нам нерадивой авиакомпанией. Нашим гидом стала Альжбета. Она так увлечённо и задорно познакомила нас с городом, что почти четыре часа пролетели как одно мгновение. Город стал родным и узнаваемым. Мы узнали столько носового и удивительного, что это нас просто поразило. Уж поверьте, мы достаточно образованная и подготовленная аудитория, Альжбета так увлекательно и грамотно вела нас по старому и современному городу, передавая нам дух и настроение Копенгагена и датчан, что мы до сих пор пребываем в зачарованном и радостном состоянии. Спасибо ей огромное! Удачи вашей компании! Георгий Санников и Татьяна Блатова
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Н
Нина
Мы, семья из 2 взрослых и 2 детей (9 и 12 лет), прекрасно провели время с экскурсоводом Альжбетой. Она провезла и провела нас по самым интересным местам Копенгагена. Бета интересный читать дальшеуменьшить
рассказчик, профессиональный потомственный гид. К тому же невероятно очаровательный человек. Историческую информацию она умело сочетает со сказками и легендами, а также интересными нюансами современной жизни датчан. Ещё Бета - отличный водитель, и в ее автомобиль поместилось очень много нашего багажа, что для нас было важным моментом. Большое спасибо за экскурсию!