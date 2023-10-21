7 отзывов оставили туристы

Приглашаем на увлекательную индивидуальную экскурсию по Копенгагену, где история переплетается с современностью, создавая уникальную атмосферу.Начните свое путешествие с символа города - статуи Русалочки на набережной Ланглинье, которая уже более ста

лет встречает гостей столицы. Продолжите знакомство с датской культурой в парке Черчилля, где раскрывается история создания острова Зеландия. Затем вас ждет посещение зимней Королевской резиденции Амалиенборг, где можно познакомиться с историей датской монархии. Не пропустите Новую гавань - живописный район, где жил знаменитый сказочник Ганс Христиан Андерсен. Экскурсия также включает в себя посещение старого центра Копенгагена с его историческими площадями, дворцом Кристиансборг и музеем Торвальдсена. Откройте для себя главные достопримечательности города, узнайте о его истории и традициях, и погрузитесь в атмосферу этого невероятного места

Описание экскурсии

Королевская резиденция и прогулка по набережной

Мы начнем путешествие с главного символа Копенгагена — Русалочки, которая почти 100 лет украшает набережную Ланглинье. Далее направимся к парку Черчилля, удачно расположившемуся по соседству. Здесь я расскажу о создании острова Зеландия, на котором находится датская столица. А еще вы увидите новую Королевскую оперу и англиканскую церковь св. Альбани. Насладившись пейзажами набережной, мы поедем в сторону зимней Королевской резиденции Амалиенборг. Вы узнаете историю правления Фредерика V, познакомитесь с королевскими гвардейцами и рассмотрите величественную Мраморную церковь.

Новая гавань и «визитные карточки» Старого города

Мы обязательно сделаем остановку в Новой гавани — одном из самых дорогих кварталов Копенгагена, который изображен на доброй половине открыток. Вы услышите историю создания района и посетите дом, в котором жил Ганс Христиан Андерсен. Затем мы поедем в старый центр города, где вы увидите знаковые туристические места: площадь Амагер, политическое сердце Дании — дворец Кристиансборг, здание Верховного суда и музей Торвальдсена. Я расскажу, кто дал зеленый свет конституции, что означают подводные скульптуры в городском канале и кто построил здание биржи.

Знакомство с главными достопримечательностями

Совершив небольшой вираж, мы окажемся в месте, где пешеходная улица разделена двумя площадями. Именно здесь находилось место публичных казней в средние века. Я расскажу, чем жил Копенгаген того времени, как преступники отбывали наказание и где располагалось старое здание городской ратуши. А еще вы увидите Кафедральный собор, построенный в стиле неоклассицизма, Ратушную площадь, нулевой километр и парк Тиволи. Познакомитесь с основателем Копенгагена — епископом Абсалоном, узнаете историю трубачей, играющих на лурах, и погуляете по пешеходной улице Строгет.