7 отзывов оставили туристы

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Первый день в Копенгагене

Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Копенгагена: от Русалочки до Королевской резиденции. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Приглашаем на увлекательную индивидуальную экскурсию по Копенгагену, где история переплетается с современностью, создавая уникальную атмосферу.

Начните свое путешествие с символа города - статуи Русалочки на набережной Ланглинье, которая уже более ста
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лет встречает гостей столицы.

Продолжите знакомство с датской культурой в парке Черчилля, где раскрывается история создания острова Зеландия.

Затем вас ждет посещение зимней Королевской резиденции Амалиенборг, где можно познакомиться с историей датской монархии. Не пропустите Новую гавань - живописный район, где жил знаменитый сказочник Ганс Христиан Андерсен.

Экскурсия также включает в себя посещение старого центра Копенгагена с его историческими площадями, дворцом Кристиансборг и музеем Торвальдсена.

Откройте для себя главные достопримечательности города, узнайте о его истории и традициях, и погрузитесь в атмосферу этого невероятного места

4.9
24 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность увидеть главные достопримечательности Копенгагена
  • 🏰 Посещение исторических мест и королевских резиденций
  • 📚 Интересные рассказы о культуре и традициях города
  • 🚶‍♂️ Прогулка по живописным набережным и паркам
  • 🖼️ Возможность увидеть дом Ганса Христиана Андерсена
  • 📸 Отличные фотомоменты в самых красивых местах города
Первый день в Копенгагене
Первый день в Копенгагене
Первый день в Копенгагене

Что можно увидеть

  • Русалочка
  • Набережная Ланглинье
  • Парк Черчилля
  • Королевская опера
  • Церковь св. Альбани
  • Амалиенборг
  • Мраморная церковь
  • Новая гавань
  • Дом Ганса Христиана Андерсена
  • Площадь Амагер
  • Дворец Кристиансборг
  • Верховный суд
  • Музей Торвальдсена
  • Кафедральный собор
  • Ратушная площадь
  • Парк Тиволи
  • Пешеходная улица Строгет

Описание экскурсии

Королевская резиденция и прогулка по набережной

Мы начнем путешествие с главного символа Копенгагена — Русалочки, которая почти 100 лет украшает набережную Ланглинье. Далее направимся к парку Черчилля, удачно расположившемуся по соседству. Здесь я расскажу о создании острова Зеландия, на котором находится датская столица. А еще вы увидите новую Королевскую оперу и англиканскую церковь св. Альбани. Насладившись пейзажами набережной, мы поедем в сторону зимней Королевской резиденции Амалиенборг. Вы узнаете историю правления Фредерика V, познакомитесь с королевскими гвардейцами и рассмотрите величественную Мраморную церковь.

Новая гавань и «визитные карточки» Старого города

Мы обязательно сделаем остановку в Новой гавани — одном из самых дорогих кварталов Копенгагена, который изображен на доброй половине открыток. Вы услышите историю создания района и посетите дом, в котором жил Ганс Христиан Андерсен. Затем мы поедем в старый центр города, где вы увидите знаковые туристические места: площадь Амагер, политическое сердце Дании — дворец Кристиансборг, здание Верховного суда и музей Торвальдсена. Я расскажу, кто дал зеленый свет конституции, что означают подводные скульптуры в городском канале и кто построил здание биржи.

Знакомство с главными достопримечательностями

Совершив небольшой вираж, мы окажемся в месте, где пешеходная улица разделена двумя площадями. Именно здесь находилось место публичных казней в средние века. Я расскажу, чем жил Копенгаген того времени, как преступники отбывали наказание и где располагалось старое здание городской ратуши. А еще вы увидите Кафедральный собор, построенный в стиле неоклассицизма, Ратушную площадь, нулевой километр и парк Тиволи. Познакомитесь с основателем Копенгагена — епископом Абсалоном, узнаете историю трубачей, играющих на лурах, и погуляете по пешеходной улице Строгет.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — Организатор в Копенгагене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 1273 туристов
Меня зовут Максим. Я родился в славном городе Пятигорске, вырос в не менее славной Риге, а сейчас живу в столице Датского Королевства — Копенгагене. Я прожил в Дании более 10
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лет и хочу поделиться знаниями об этой удивительной стране. Работаю в команде таких же влюблённых в город гидов-единомышленников. Мы поможем вам увидеть современный, исторический, дизайнерский, велосипедный, пивной, хипстерский, архитектурный, королевский и политический Копенгаген. Специально для этого мы разработали тематические туры по городу. Добро пожаловать в Копенгаген — жемчужину Скандинавии!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
2
1
Dennis
Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском Павильоне, Зимний королевский дворец, Мраморный собор, Православный собор, Старый Королевский зимний дворец ныне Парламент, множество других значимых мест и огромное количество фактов из истории и современной Дании. РЕКОМЕНДУЮ!
Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском
Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском
Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском
Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском
Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском
Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском
Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском
Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском+2
Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском
Нам очень понравилось. Максим нас покатал от Тиволи, до Русалки, далее показал и рассказал о Королевском
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Айгуль
Мы прекрасно провели время с Бетой. Она отличный рассказчик и чутко реагирует на запросы клиентов. Ответила на все наши многочисленные вопросы. Она постаралась показать нам город и его достопримечательности с разных сторон и точек зрения. От всей души рекомендуем!
Мы прекрасно провели время с Бетой. Она отличный рассказчик и чутко реагирует на запросы клиентов. Ответила
Мы прекрасно провели время с Бетой. Она отличный рассказчик и чутко реагирует на запросы клиентов. Ответила
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Андрей
Отличная экскурсия для знакомства с Копенгагеном: Максим интересный и веселый рассказчик, и как нам показалось маршрут охватывает всё то необходимое, с чего стоит начать. Понравилось и взрослым, и детям, рекомендуем!
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Т
Знакомство с Копенгагеном у нас не заладилось с самого начала. А виноват наш Аэрофлот, произвольно меняющий своё расписание, борты и ставя несчастных путешественников в тупик, когда по милости компании срываются
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их планы и не сбываются мечты. Так 1 августа из-за отмены рейса сорвался наш прямой перелёт в Копенгаген и не состоялась наша предоплаченная экскурсия "Первый день в Копенгагене". Но желание познакомиться с городом было настолько велико, что после переговоров с гидами Максимом и Алексеем, мы смогли перенести экскурсию на 2 августа. Это путешествие по городу в лихвой возместило все удары и потери нанесённые нам нерадивой авиакомпанией. Нашим гидом стала Альжбета. Она так увлечённо и задорно познакомила нас с городом, что почти четыре часа пролетели как одно мгновение. Город стал родным и узнаваемым. Мы узнали столько носового и удивительного, что это нас просто поразило. Уж поверьте, мы достаточно образованная и подготовленная аудитория, Альжбета так увлекательно и грамотно вела нас по старому и современному городу, передавая нам дух и настроение Копенгагена и датчан, что мы до сих пор пребываем в зачарованном и радостном состоянии. Спасибо ей огромное! Удачи вашей компании! Георгий Санников и Татьяна Блатова

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Н
Мы, семья из 2 взрослых и 2 детей (9 и 12 лет), прекрасно провели время с экскурсоводом Альжбетой. Она провезла и провела нас по самым интересным местам Копенгагена. Бета интересный
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рассказчик, профессиональный потомственный гид. К тому же невероятно очаровательный человек. Историческую информацию она умело сочетает со сказками и легендами, а также интересными нюансами современной жизни датчан. Ещё Бета - отличный водитель, и в ее автомобиль поместилось очень много нашего багажа, что для нас было важным моментом. Большое спасибо за экскурсию!

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Александр
Отличная экскурсия
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