7 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Первый день в Копенгагене

Самые интересные районы и знаковые места датской столицы на автомобильной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча от вашего отеля
  • Заказать экскурсию

260 за экскурсию

У этой экскурсии7 отзывов
4.71
Максим
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Максим – экскурсионное агентство в Копенгагене
Приглашаю познакомиться с прекрасным Копенгагеном, который сочетает современные здания и архитектурные решения четырехсотлетней давности.

Вы увидите историческое сердце города, чудесную набережную Ланглинье и разноцветную Новую гавань.

Я покажу вам зимнюю Королевскую резиденцию, Ратушную площадь, Кафедральный собор, дворец Кристиансборг и многое другое.

А еще расскажу об истории 📖 и традициях Копенгагена, помогу почувствовать городскую атмосферу и поделюсь практическими советами.
Первый день в Копенгагене
Первый день в Копенгагене

Что вас ожидает

Королевская резиденция и прогулка по набережной
Мы начнем путешествие с главного символа Копенгагена — Русалочки, которая почти 100 лет украшает набережную Ланглинье. Далее направимся к парку Черчилля, удачно расположившемуся по соседству. Здесь я расскажу о создании острова Зеландия, на котором находится датская столица. А еще вы увидите новую Королевскую оперу и англиканскую церковь св. Альбани. Насладившись пейзажами набережной, мы поедем в сторону зимней Королевской резиденции Амалиенборг. Вы узнаете историю правления Фредерика V, познакомитесь с королевскими гвардейцами и рассмотрите величественную Мраморную церковь.

Новая гавань и «визитные карточки» Старого города
Мы обязательно сделаем остановку в Новой гавани — одном из самых дорогих кварталов Копенгагена, который изображен на доброй половине открыток. Вы услышите историю создания района и посетите дом, в котором жил Ганс Христиан Андерсен. Затем мы поедем в старый центр города, где вы увидите знаковые туристические места: площадь Амагер, политическое сердце Дании — дворец Кристиансборг, здание Верховного суда и музей Торвальдсена. Я расскажу, кто дал зеленый свет конституции, что означают подводные скульптуры в городском канале и кто построил здание биржи.

Знакомство с главными достопримечательностями
Совершив небольшой вираж, мы окажемся в месте, где пешеходная улица разделена двумя площадями. Именно здесь находилось место публичных казней в средние века. Я расскажу, чем жил Копенгаген того времени, как преступники отбывали наказание и где располагалось старое здание городской ратуши. А еще вы увидите Кафедральный собор, построенный в стиле неоклассицизма, Ратушную площадь, нулевой километр и парк Тиволи. Познакомитесь с основателем Копенгагена — епископом Абсалоном, узнаете историю трубачей, играющих на лурах, и погуляете по пешеходной улице Строгет.

Первый день в Копенгагене
Первый день в Копенгагене
Первый день в Копенгагене
Первый день в Копенгагене
Первый день в Копенгагене

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала от вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Меня зовут Максим. Я родился в славном городе Пятигорске, вырос в не менее славной Риге, а сейчас живу в столице Датского Королевства — Копенгагене. Я прожил в Дании более 10 лет и хочу поделиться знаниями об этой удивительной стране. Работаю в команде таких же влюблённых в город гидов-единомышленников. Мы поможем вам увидеть современный, исторический, дизайнерский, велосипедный, пивной, хипстерский, архитектурный, королевский и политический Копенгаген. Специально для этого мы разработали тематические туры по городу. Добро пожаловать в Копенгаген — жемчужину Скандинавии!
Напишите мне

7 отзывов оставили туристы

30 декабря 2019
Цена и качество экскурсии не совпадают.
Элина
7 августа 2019
Экскурсию провела нам Иветт, очень приятная и насыщенная историей молодая женщина, возила нас на своей машине, все объясняла и показывала, ни разу не посмотрела на часы и не торопила нас, за что отдельное спасибо. Спасибо огромное за столь познавательную экскурсию.
4 августа 2019
Знакомство с Копенгагеном у нас не заладилось с самого начала. А виноват наш Аэрофлот, произвольно меняющий своё расписание, борты и ставя несчастных путешественников в тупик, когда по милости компании срываются их планы и не сбываются мечты. Так 1 августа из-за отмены рейса сорвался наш прямой перелёт в Копенгаген и не состоялась наша предоплаченная экскурсия "Первый день в Копенгагене". Но желание познакомиться с городом было настолько велико, что после переговоров с гидами Максимом и Алексеем, мы смогли перенести экскурсию на 2 августа. Это путешествие по городу в лихвой возместило все удары и потери нанесённые нам нерадивой авиакомпанией. Нашим гидом стала Альжбета. Она так увлечённо и задорно познакомила нас с городом, что почти четыре часа пролетели как одно мгновение. Город стал родным и узнаваемым. Мы узнали столько носового и удивительного, что это нас просто поразило. Уж поверьте, мы достаточно образованная и подготовленная аудитория, Альжбета так увлекательно и грамотно вела нас по старому и современному городу, передавая нам дух и настроение Копенгагена и датчан, что мы до сих пор пребываем в зачарованном и радостном состоянии. Спасибо ей огромное! Удачи вашей компании! Георгий Санников и Татьяна Блатова
29 июня 2019
Спасибо за знакомство с Копенгагеном, все было замечательно
15 мая 2019
Великолепный гид, желающий и умеющий заинтересовать, преподнести информацию. Огромное спасибо Альжбете, рекомендуем!
22 апреля 2019
Спасибо Бете за интересную экскурсию, мы получили огромное удовольствие. Выбран хороший маршрут. Доброжелательное дружеское отношение, профессионализм и прекрасное знание истории сделали наш день увлекательным! Захотелось вернуться!
27 января 2019
Нам было приятно познакомиться с Алексеем, человеком, познакомившим нас с волшебным Копенгагеном. Алексей - интеллигентный, эрудированный, коммуникабельный человек, который знает город, хорошо знает историю страны, современную жизнь Копенгагена. Имея мало времени, нам повезло, что мы могли воспользоваться услугами Алексея, чтобы узнать и увидеть как можно больше интересного и необычного в этом чудесном городе. Спасибо.

Максим проводит ещё 4 экскурсии

Старейшая монархия в миреСтарейшая монархия в миреСтарейшая монархия в мире
130 за экскурсию
2 часа
Прогуляться по королевскому дворцу и узнать о судьбе Копенгагена, его героях и легендах
Готовы перенестись на восемь столетий назад и узнать, как рыболовецкая деревушка превратилась в могущественную державу? Почему именно здесь епископ Абсалон построил дворец-крепость, а скульптуру отца датской конституции делали долгих 17 лет? Вы посетите замок Кристиансборг — место рождения города, и услышите множество увлекательных историй и легенд.
Копенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людейКопенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людейКопенгаген для начинающих: экспресс тур по городу счастливых людей
130 за экскурсию
2 часа
50 отзывов
Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям одной из уникальных столиц Европы
Если вы любите легенды, красивую, городскую архитектуру, хотите узнать рецепт счастья датчан, побывать в ключевых точках города в компании человека, который более десяти лет живёт в столице королевства, тогда эта экскурсия для вас. Обзорная прогулка прекрасно подойдёт для всех, кто приехал в Копенгаген в первый раз, а также всем тем, кто хочет увидеть и услышать по максимуму в предельно сжатые сроки.
По страницам истории КопенгагенаПо страницам истории КопенгагенаПо страницам истории Копенгагена
130 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Добро пожаловать в город с многовековыми традициями
Экскурсия понравится всем любителям истории, красивой архитектуры и городских пейзажей. Вы узнаете много легенд из датского прошлого и чем живёт современная Дания. Я расскажу, как зародилась страна, кто такие датчане, кем были викинги, как развивался и застраивался Копенгаген на протяжении столетий, где сохранились подлинные здания, площади и скульптуры.
Христиания — сбывшаяся мечта хиппиХристиания — сбывшаяся мечта хиппиХристиания — сбывшаяся мечта хиппи
130 за экскурсию
1.5 часа
5 отзывов
Погулять по «острову свободы» в центре Копенгагена и узнать его законы
Приглашаю отправиться в самобытное «государство» Христиания, спрятавшееся в сердце Копенгагена. Вы пройдете по его колоритным улицам, заглянете в необычные лавочки и посмотрите на самых экстравагантных жителей датской столицы, ведущих здесь альтернативный образ жизни. Я расскажу, как устроена система управления в этой «отдельной стране» и чем живет местное население. Вы в полной мере ощутите вольный дух Христиании и поймете, почему это одно из самых необычных мест на планете.

Обзорные экскурсии в Копенгагене

Копенгаген — первое знакомствоКопенгаген — первое знакомствоКопенгаген — первое знакомство
140 за экскурсию
2.5 часа
18 отзывов
Главные достопримечательности и тайные уголки датской столицы на обзорной экскурсии
Приглашаю в увлекательное путешествие по важнейшим местам Копенгагена! Вы услышите историю основания города, познакомитесь с его героями, ощутите средневековый колорит на старинных площадях и рынках и узнаете о культуре и традициях самой счастливой нации в мире.
Ежедневная прогулка по КопенгагенуЕжедневная прогулка по КопенгагенуЕжедневная прогулка по Копенгагену
20 за человека
2 часа
126 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Эта обзорная прогулка по Копенгагену идеальна для первого знакомства с городом, сошедшим со страниц сказок Андерсена, его историей и внутренней жизнью. Мы покажем главные достопримечательности — от Ратуши и крепости до современного «Чёрного Бриллианта». А еще расскажем о местном менталитете, поделимся городскими лайфхаками и секретами датского счастья!
Три острова Копенгагена — прогулка на катереТри острова Копенгагена — прогулка на катереТри острова Копенгагена — прогулка на катере
130 за экскурсию
2 часа
12 отзывов
Рассмотреть датскую столицу с воды и узнать самое интересное о её жителях
На прогулке по каналам Копенгагена мимо вас проплывает вся многовековая история Датского королевства, запечатленная в архитектуре городских пейзажей. Вы увидите яркие домики Новой Гавани, поздороваетесь с Русалочкой, узнаете о традициях и нравах загадочных датчан и оцените уютную красоту «Северного Парижа».
Копенгаген глазами местного жителяКопенгаген глазами местного жителяКопенгаген глазами местного жителя
150 за экскурсию
2 часа
9 отзывов
Жизнь и традиции города — обзорная прогулка с нетривиальным маршрутом
Эта экскурсия для тех, кто хочет почувствовать себя жителем датской столицы, прогуляться по городу в стороне от исхоженных туристических улиц и площадей и понять, чем живет Копенгаген и его горожане. Я давно живу в Дании, очень хорошо знаю город и с удовольствием познакомлю вас с «моим Копенгагеном».
Копенгаген для своихКопенгаген для своихКопенгаген для своих
скидка5%
€136
130 за экскурсию
2 часа
Увидеть главные достопримечательности Старого города и узнать о местных традициях и секретах
Вы погуляете по узким улочкам и колоритным площадям исторического сердца Копенгагена и поймете, почему его называют северным Парижем, городом шпилей и башен, центром мирового дизайна. А также отыщете места, связанные с великим сказочником Андерсеном, и расшифруете загадочное понятие «хюгге».
Классический Копенгаген на автомобилеКлассический Копенгаген на автомобилеКлассический Копенгаген на автомобиле
185 за экскурсию
2 часа
Все знаковые места города на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Вы увидите главные достопримечательности датской столицы из окна комфортной машины, в которой не страшны холод, дождь или жара. По пути я познакомлю вас с историей, культурой, традициями и обычаями страны и раскрою, почему датчане признаны самой счастливой нацией в мире.

Выбирайте и другие экскурсии в Копенгагене

ГастрономическиеСо скидкойНа корабликеМузеи и искусствоИстория и архитектураКрыши и панорамыНеобычные маршрутыПешкомНа автомобилеЗа городомГрупповыеИндивидуальныеОбзорныеНа велосипедеВсе
260 за экскурсию
Заказать экскурсию