Групповая
до 24 чел.
Райский день на острове Саона
Добро пожаловать на остров Саона, где вас ждут бирюзовые волны и белоснежный песок. Проведите день в стиле Баунти с комфортом и удовольствием
Начало: У вашего отеля в Пунта Кане
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
13 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€81 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
Погрузитесь в историю Санто-Доминго, посетив крепости, дворцы и музеи. Завершите день в пещере Лос-Трес-Охос с её уникальными озёрами
Начало: От вашего отеля
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
от $520 за всё до 12 чел.
Групповая
до 20 чел.
Слишком классная экскурсия по острову
Качели над океаном, петушиные бои, зиплайн с видом на озеро, релакс на пляже, бананы и кокосы
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду в 08:00
17 дек в 08:00
24 дек в 08:00
€73 за человека
- ССергей28 ноября 2025Это была замечательная экскурсия, дающая возможность получить ясное представление не только о столице Доминиканской Республики Санто Доминго, но об истории
- ННаталия30 августа 2025Нашим гидом был Сергей - отличнейший гид во всех отношениях! Его знания истории, города, общая осведомленность и подача инфо -
- OOlga11 мая 2025Прекрасно проведеный день с очень интересным гидом!!! Спасибо!!!
- ИИрина22 октября 2024Экскурсия прошла замечательно. Гид много рассказывал о стране, культуре, посетили много исторических мест Санто-Доминга, были в нескольких музеях. Очень комфортно. Рекомендуем экскурсии у Ростислава. Клиентоориентированность на высшем уровне👍🏻
- AAnna21 апреля 2022в целом экскурсия была не плохая, но не захватывающая, из пальца высосана. На обратном пути сломался автобус, ждали подменный.
- ООльга31 октября 2021Желательно запланировать побольше времени в Альтос де Чавон, чтобы можно было попить кофе и посмотреть магазинчики. 30 минут отведённого времени -это очень мало. Желательно 1 час или 1 час 15 минут.
Спасибо огромное организатором, что подождали, пока мы искали автобус.
- ААлександра10 марта 2020было потрясающе! интересно, полностью соответствует описанию, гид - шикарный.
вовремя забрали из отеля, порадовала отличная организация. рекомендую)
- ВВладислав9 марта 2020Всё безумно понравилось, в основном, из-за гида Димаса. Топовые истории, интересные факты, всё легко и с юморком.
Сам остров и карибское
- ААнтон4 марта 2020Все было супер, забрали из отеля. Экскурсию проводил Димас - отличный гид, замечательный и крайне веселый человек. Один из лучших! Саона - великолепное место! Димасик, спасибо!:)
