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1 чел. По популярности На автобусе На микроавтобусе 12 часов 1 отзыв Индивидуальная до 12 чел. Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено) Погрузитесь в историю Санто-Доминго, посетив крепости, дворцы и музеи. Завершите день в пещере Лос-Трес-Охос с её уникальными озёрами Начало: От вашего отеля от $520 за всё до 12 чел. На автобусе 12 часов 5 отзывов Групповая до 24 чел. Райский день на острове Саона Поддаться чарам белоснежного острова и прогуляться по колоритному городу художников Начало: У вашего отеля в Пунта Кане Расписание: во вторник и субботу в 08:00 €81 за человека 12 часов Водная прогулка Остров Саона: день в раю на Карибском море Путешествие на остров Саона - это возможность окунуться в мир первозданной природы, насладиться пляжами и попробовать креольскую кухню. Идеально для отдыха Начало: У вашего отеля $570 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Пунты-Каны Последние отзывы на экскурсии И Ирина Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено) Экскурсия прошла замечательно. Гид много рассказывал о стране, культуре, посетили много исторических мест Санто-Доминга, были в нескольких музеях. Очень комфортно. Рекомендуем экскурсии у Ростислава. Клиентоориентированность на высшем уровне👍🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «От вашего отеля»

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