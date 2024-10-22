Индивидуальная
до 12 чел.
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
Погрузитесь в историю Санто-Доминго, посетив крепости, дворцы и музеи. Завершите день в пещере Лос-Трес-Охос с её уникальными озёрами
Начало: От вашего отеля
13 апр в 06:00
15 апр в 06:00
от $520 за всё до 12 чел.
Групповая
до 24 чел.
Райский день на острове Саона
Поддаться чарам белоснежного острова и прогуляться по колоритному городу художников
Начало: У вашего отеля в Пунта Кане
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
15 апр в 08:00
19 апр в 08:00
€81 за человека
Водная прогулка
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Путешествие на остров Саона - это возможность окунуться в мир первозданной природы, насладиться пляжами и попробовать креольскую кухню. Идеально для отдыха
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:30
$570 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина22 октября 2024Экскурсия прошла замечательно. Гид много рассказывал о стране, культуре, посетили много исторических мест Санто-Доминга, были в нескольких музеях. Очень комфортно. Рекомендуем экскурсии у Ростислава. Клиентоориентированность на высшем уровне👍🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Пунте-Кане в апреле 2025
Сейчас в Пунте-Кане в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 81 до 570. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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