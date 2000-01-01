Гора Редонда- это место для желающих увидеть лучший панорамный вид на Атлантический океан! Расположенная недалеко от Пунта-Каны и Баваро, эта относительно невысокая гора стала одним из самых популярных туристических направлений этого района из–за своих фантастических видов, красивой пышной растительности с тропическими фруктами, парящих в воздухе прямо у края горы качелей и гамака, ведь это все, что Вам нужно для романтической или необычной фотосессии!

Следом Вы отправитесь на дикий пляж Макао, посетив по дороге настоящее доминиканское ранчо, на котором Вы увидите как растут местные фрукты (манго, какао, платано, авокадо и многие другие). Здесь же Вы посетите фабрику по производству сигар и получите возможность, под чутким руководством мастеров своего дела, скрутить свою собственную настоящую доминиканскую сигару!

После, на пляже Макао, где лазурные воды океана окаймляет широкая полоса золотого песка, Вы сможете вдоволь попрыгать по волнам. Ведь не зря пляж Макао считается одним из излюбленных пляжей многих серферов!

В заключение экскурсии Вы посетите гаитянский квартал, так называемый, кусочек Гаити, который расположился в туристическом центре Доминиканы, а также, по желанию, заедете в один из местных супермаркетов с отличным выбором и низкими ценами.