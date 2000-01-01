Цены указаны для проживающих в регионах: Пунта-Кана, Баваро, Кабеса де Торо, Уберо Альто!!! Что взять с собой: Купальники, полотенце, головные уборы, удобная обувь, фотоаппарат, деньги на личные расходы.
Что вас ожидает:
- Гора Редонда
- Дикий пляж Макао
- Гаитянский квартал
- Пещера Таино
- Ранчо
- Сигарная фабрика
Описание
Гора Редонда- это место для желающих увидеть лучший панорамный вид на Атлантический океан! Расположенная недалеко от Пунта-Каны и Баваро, эта относительно невысокая гора стала одним из самых популярных туристических направлений этого района из–за своих фантастических видов, красивой пышной растительности с тропическими фруктами, парящих в воздухе прямо у края горы качелей и гамака, ведь это все, что Вам нужно для романтической или необычной фотосессии!
Следом Вы отправитесь на дикий пляж Макао, посетив по дороге настоящее доминиканское ранчо, на котором Вы увидите как растут местные фрукты (манго, какао, платано, авокадо и многие другие). Здесь же Вы посетите фабрику по производству сигар и получите возможность, под чутким руководством мастеров своего дела, скрутить свою собственную настоящую доминиканскую сигару!
После, на пляже Макао, где лазурные воды океана окаймляет широкая полоса золотого песка, Вы сможете вдоволь попрыгать по волнам. Ведь не зря пляж Макао считается одним из излюбленных пляжей многих серферов!
В заключение экскурсии Вы посетите гаитянский квартал, так называемый, кусочек Гаити, который расположился в туристическом центре Доминиканы, а также, по желанию, заедете в один из местных супермаркетов с отличным выбором и низкими ценами.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер с WiFI из отеля и обратно
- Оплата всех входных билетов и подъема на гору Индивидуальный русский гид
- Прохладительные напитки (ром, кола, вода)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Пятница в 07:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.