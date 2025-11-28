Мои заказы

Экскурсии в Санто-Доминго из Пунты-Каны

Найдено 3 экскурсии в категории «Санто-Доминго» в Пунте-Кане на русском языке, цены от €73. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Райский день на острове Саона
На автобусе
12 часов
5 отзывов
Групповая
до 24 чел.
Райский день на острове Саона
Добро пожаловать на остров Саона, где вас ждут бирюзовые волны и белоснежный песок. Проведите день в стиле Баунти с комфортом и удовольствием
Начало: У вашего отеля в Пунта Кане
Расписание: во вторник и субботу в 08:00
13 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€81 за человека
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
На машине
На микроавтобусе
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
Погрузитесь в историю Санто-Доминго, посетив крепости, дворцы и музеи. Завершите день в пещере Лос-Трес-Охос с её уникальными озёрами
Начало: От вашего отеля
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
от $520 за всё до 12 чел.
Слишком классная экскурсия по острову
На автобусе
10 часов
Групповая
до 20 чел.
Слишком классная экскурсия по острову
Качели над океаном, петушиные бои, зиплайн с видом на озеро, релакс на пляже, бананы и кокосы
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду в 08:00
17 дек в 08:00
24 дек в 08:00
€73 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    28 ноября 2025
    Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
    Это была замечательная экскурсия, дающая возможность получить ясное представление не только о столице Доминиканской Республики Санто Доминго, но об истории
    читать дальше

    страны в целом. Мы посетили основные исторические места Санто Доминго, а также уникальные пещеры с озерами. Гид Александр - очень знающий и приятный человек, умеющий заинтересовать слушателей. Вся экскурсия очень хорошо организована и, несмотря на продолжительность, не утомительная. Мы искренне рекомендуем ее всем посещающим Доминиканскую Республику.

  • Н
    Наталия
    30 августа 2025
    Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
    Нашим гидом был Сергей - отличнейший гид во всех отношениях! Его знания истории, города, общая осведомленность и подача инфо -
    читать дальше

    просто восторг! Мы бронировали индивидуальную экскурсию для троих, всё было подточено под нас, никакой потери времени на забирание других туристов или что-то в этом роде, следовательно, мы успели посмотреть очень много, несмотря на жару и 6-летнего ребенка в компании. К тому же, мы посмотрели не только знаменитые достопримечательности, но и трущобы, которые, как я полагаю, мало кто показывает. В общем, мы остались довольны и с радостью будем обращаться еще.

  • O
    Olga
    11 мая 2025
    Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
    Прекрасно проведеный день с очень интересным гидом!!! Спасибо!!!
  • И
    Ирина
    22 октября 2024
    Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
    Экскурсия прошла замечательно. Гид много рассказывал о стране, культуре, посетили много исторических мест Санто-Доминга, были в нескольких музеях. Очень комфортно. Рекомендуем экскурсии у Ростислава. Клиентоориентированность на высшем уровне👍🏻
  • A
    Anna
    21 апреля 2022
    Райский день на острове Саона
    в целом экскурсия была не плохая, но не захватывающая, из пальца высосана. На обратном пути сломался автобус, ждали подменный.
  • О
    Ольга
    31 октября 2021
    Райский день на острове Саона
    Желательно запланировать побольше времени в Альтос де Чавон, чтобы можно было попить кофе и посмотреть магазинчики. 30 минут отведённого времени -это очень мало. Желательно 1 час или 1 час 15 минут.
    Спасибо огромное организатором, что подождали, пока мы искали автобус.
  • А
    Александра
    10 марта 2020
    Райский день на острове Саона
    было потрясающе! интересно, полностью соответствует описанию, гид - шикарный.
    вовремя забрали из отеля, порадовала отличная организация. рекомендую)
  • В
    Владислав
    9 марта 2020
    Райский день на острове Саона
    Всё безумно понравилось, в основном, из-за гида Димаса. Топовые истории, интересные факты, всё легко и с юморком.

    Сам остров и карибское
    читать дальше

    море невероятно красивые, тоже очень понравилось.

    Круто, что едем на моторной лодке, а не на мотомаране - получается в несколько раз быстрее.

    Рекомендую!

  • А
    Антон
    4 марта 2020
    Райский день на острове Саона
    Все было супер, забрали из отеля. Экскурсию проводил Димас - отличный гид, замечательный и крайне веселый человек. Один из лучших! Саона - великолепное место! Димасик, спасибо!:)

Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «Санто-Доминго»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пунте-Кане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Райский день на острове Саона
  2. Из Пунта-Каны - в Санто-Доминго (всё включено)
  3. Слишком классная экскурсия по острову
Какие места ещё посмотреть в Пунте-Кане
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Остров Саона
  2. Маяк Колумба
  3. Город Художников
  4. Гора Редонда
Сколько стоит экскурсия по Пунте-Кане в декабре 2025
Сейчас в Пунте-Кане в категории "Санто-Доминго" можно забронировать 3 экскурсии от 73 до 520. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Пунте-Кане (Доминикана 🇩🇴) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Санто-Доминго», 9 ⭐ отзывов, цены от €73. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Доминиканы. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль