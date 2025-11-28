читать дальше

просто восторг! Мы бронировали индивидуальную экскурсию для троих, всё было подточено под нас, никакой потери времени на забирание других туристов или что-то в этом роде, следовательно, мы успели посмотреть очень много, несмотря на жару и 6-летнего ребенка в компании. К тому же, мы посмотрели не только знаменитые достопримечательности, но и трущобы, которые, как я полагаю, мало кто показывает. В общем, мы остались довольны и с радостью будем обращаться еще.