Пираты Карибского моря

Пираты Карибского моря
Пираты Карибского моря
Пираты Карибского моря
Пираты Карибского моря
Пираты Карибского моря
Пираты Карибского моря

Что вас ожидает 🤩

  • Плавание с акулами
  • Плавание с морскими скатами
  • Шоу пиратов
  • Морская прогулка на пиратском карабле
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии. Только для онлайн бронирования.

Карибское море, корабль, пираты и настоящие морские приключения!

В программа экскурсии: Вы отправитесь в путешествие на могучем пиратском корабле «Испаньола». Как только корабль отправился в плавание, вы, новобранцы пираты, пройдете обучение тому, как стать настоящим пиратом, как использовать снаряжение для подводного плавания, так как первый пункт вашего приключения это охота за картой сокровищ на рифе. Опустившись в море,в будете плавать в карибском море, наблюдая за разноцветными рыбками и кораллами

Вернувшись на борт, вы подкрепитесь свежими фруктами и напитками.

Вскоре корабль достигает Острова Акул, где совершится охота за сокровищами, а также Вы поплаваете с акулами и скатами.

А затем, приготовьтесь стать свидетелем ожесточенных боев на мечах, головокружительных трюков и окунитесь в настоящую пиратскую жизнь.

Пираты жаждут победить в финальной битве, а далее вас ждет настоящий праздник с танцами и музыкой

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прохладительные напитки
  • Сендвичи
Когда и сколько длится
Когда: Вторник - Воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник - Воскресенье в 08:00

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