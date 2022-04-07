Карибское море, корабль, пираты и настоящие морские приключения!

В программа экскурсии: Вы отправитесь в путешествие на могучем пиратском корабле «Испаньола». Как только корабль отправился в плавание, вы, новобранцы пираты, пройдете обучение тому, как стать настоящим пиратом, как использовать снаряжение для подводного плавания, так как первый пункт вашего приключения это охота за картой сокровищ на рифе. Опустившись в море,в будете плавать в карибском море, наблюдая за разноцветными рыбками и кораллами

Вернувшись на борт, вы подкрепитесь свежими фруктами и напитками.

Вскоре корабль достигает Острова Акул, где совершится охота за сокровищами, а также Вы поплаваете с акулами и скатами.

А затем, приготовьтесь стать свидетелем ожесточенных боев на мечах, головокружительных трюков и окунитесь в настоящую пиратскую жизнь.

Пираты жаждут победить в финальной битве, а далее вас ждет настоящий праздник с танцами и музыкой