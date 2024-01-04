Экскурсии выходного дня в Пунте-Кане

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Пунте-Кане на русском языке, цены от $320. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Райский уголок Доминиканы - остров Саона
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Райский уголок Доминиканы - остров Саона: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь на остров Саона, чтобы насладиться идеальными пляжами, лазурным морем и уникальной природой. Включены трансфер, гид, обед и напитки
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
$570 за человека
Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фотосессия на пляже Amor в Пунта-Кане - идеальный подарок для влюбленных
Погрузитесь в атмосферу любви и красоты на частном пляже Пунта-Каны. Уникальная фотосессия с профессиональным фотографом и идеальными декорациями
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
$320 за всё до 2 чел.
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Индивидуальная
12 часов
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Путешествие на остров Саона - это возможность окунуться в мир первозданной природы, насладиться пляжами и попробовать креольскую кухню. Идеально для отдыха
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$570 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    4 января 2024
    Райский уголок Доминиканы - остров Саона
    Добрый день, хотим всей семьей сказать огромное спасибо Ростиславу за прекрасную экскурсию на Саону. Все было на высшем уровне!! Рекомендуем
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    Ростислава от всей души!! Ростислав прекрасный организатор и рассказчик, он наполнил экскурсию различными очень интересными активностями, не было скучно ни минуты!

Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «На выходные»

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  1. Райский уголок Доминиканы - остров Саона
  2. Романтическая фотосессия на частном пляже в Пунта-Кане
  3. Остров Саона: день в раю на Карибском море
Сколько стоит экскурсия по Пунте-Кане в июле 2024
Сейчас в Пунте-Кане в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 320 до 570. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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