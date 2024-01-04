1 чел.
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Индивидуальная
10 часов
Райский уголок Доминиканы - остров Саона: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь на остров Саона, чтобы насладиться идеальными пляжами, лазурным морем и уникальной природой. Включены трансфер, гид, обед и напитки
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
$570 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Индивидуальная фотосессия на пляже Amor в Пунта-Кане - идеальный подарок для влюбленных
Погрузитесь в атмосферу любви и красоты на частном пляже Пунта-Каны. Уникальная фотосессия с профессиональным фотографом и идеальными декорациями
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
$320 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Остров Саона: день в раю на Карибском море
Путешествие на остров Саона - это возможность окунуться в мир первозданной природы, насладиться пляжами и попробовать креольскую кухню. Идеально для отдыха
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$570 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья4 января 2024Добрый день, хотим всей семьей сказать огромное спасибо Ростиславу за прекрасную экскурсию на Саону. Все было на высшем уровне!! Рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Пунте-Кане в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Пунте-Кане в июле 2024
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