Полёт на вертолёте на водопад Ля-Хальда и пляж Эсмеральда

Полёт на вертолёте на водопад Ля-Хальда и пляж Эсмеральда
Полёт на вертолёте на водопад Ля-Хальда и пляж Эсмеральда
Полёт на вертолёте на водопад Ля-Хальда и пляж Эсмеральда
Полёт на вертолёте на водопад Ля-Хальда и пляж Эсмеральда
Полёт на вертолёте на водопад Ля-Хальда и пляж Эсмеральда
Полёт на вертолёте на водопад Ля-Хальда и пляж Эсмеральда

Что вас ожидает 🤩

  • Водопад Ля Хальда
  • Пляж Эсмеральда
  • Восточные Кордильеры
  • Атлантическое побережье
  • Туристическая зона Баваро Пунта Кана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Незабываемое романтическое путешествие на вертолете.

Пролетите вдоль нетронутых пляжей Пунта-Каны, мимо тихих деревень к северным склонам сьерры и откройте для себя волшебство и тайну этой невероятной красоты, укрытой глубоко в пышном тропическом лесу: Сальто-ла-Халда - самый высокий водопад на Карибах!

Посмотрите, как стремительные воды разливаются по скалам, а затем насладитесь тишиной и спокойствием природы во время пребывания на самом удивительном девственном пляже Эсмеральда!

Это невероятное и захватывающее путешествие надолго запомнится в вашей памяти!

Программа

Водопад Ля Хальда, пляж Эсмеральда, Восточные Кордильеры, Туристическую зону Пунта Кана Баваро

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Пикник на водопаде
  • Напитки
Когда начало
Ежедневно в 08:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

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