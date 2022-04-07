Незабываемое романтическое путешествие на вертолете.

Пролетите вдоль нетронутых пляжей Пунта-Каны, мимо тихих деревень к северным склонам сьерры и откройте для себя волшебство и тайну этой невероятной красоты, укрытой глубоко в пышном тропическом лесу: Сальто-ла-Халда - самый высокий водопад на Карибах!

Посмотрите, как стремительные воды разливаются по скалам, а затем насладитесь тишиной и спокойствием природы во время пребывания на самом удивительном девственном пляже Эсмеральда!

Это невероятное и захватывающее путешествие надолго запомнится в вашей памяти!