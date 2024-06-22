Отличная экскурсия!
Водитель приехал во время минута в минуту, доехали до Каира комфортно с кондиционером.
В Каире нас встретила Рабаб, рассказала много читать дальше
интересных фактов в музее, дала дельные советы, где можно дешевле приобрести сувениры. Организация была сделана на высшем уровне, нигде не приходилось ждать, все было в комфортном ритме.
Мы посмотрели музей, прокатились по кораблику по Нилу, пообедали, и посмотрели пирамиды и Сфинкса на верблюде.
Всем рекомендую! Отдельное спасибо Рабаб!
Экскурсия прошла отлично! Нас забрали из отеля в Александрии и мы добрались до Каира, где нас встретил Мухаммад. Он провел читать дальше
нам замечательную экскурсию по пирамидам, очень подробно рассказал историю,подсказал, какие экскурсии можно брать, а какие не стоят своих денег. Провел по всем знаковым местам в районе пирамид. Посещение пирамид на м очень понравилось. Далее мы поехали в Египетский национальный музей, где Мухаммад также провел нам очень интересную экскурсию с очень подробной информацией о экспонатах и истории Египта в целом.
Посетив данную экскурсию мы остались под большим впечатлением, как от самих достопримечательностей, так и от экскурсии, т. к. она была очень хорошо организована!
Рекомендую данную экскурсию и Мухаммада лично, как профессионала и очень интересного рассказчика.
Сегодня совершили семьей из 3 человек удивительную экскурсию по Александрии в сопровождение с потрясающим гидом - Саидом. Посмотрели Катакомбы, прогулялись читать дальше
по колоритным улицам Александрии, посетили собор Святого Марка, форт Кай-бей, руины амфитеатр римского. Увидели самый старый трамвай. Съели самое вкусное мороженое и попили потрясающий свежевыжатый сок. Саид очень увлекательно и познавательно рассказал о все достопримечательностях Александрии. Дал очень много полезных советов и информации. Спасибо за великолепную экскурсию. Время пролетело не заметно.
Мы провели незабываемый день на этой экскурсии. Организатор экскурсии Ахмед - очень внимательный, был всегда на связи с нами, из читать дальше
апартаментов нас забрали точно в оговоренное время. Экскурсовод Саид - опытный гид египтолог - показал нам всю Александрию: библиотеку, катакомбы, форт, римский амфитеатр. Также мы проехались по улочкам старой Александрии. Было невероятно интересно, атмосферно. Обед состоялся в замечательном рыбном ресторане на набережной. В качестве бонуса Саид угостил нас знаменитым александрийским мороженым)) однозначно рекомендуем эту экскурсию и организаторов. Хочется вернуться в Александрию ещё!
Большое спасибо за организацию экскурсии в Александрию, у нас был трансфер из Каира и обратно с гидом, который помимо экскурсии читать дальше
в пути рассказал много нового о стране.
В самом Александрии особенно впечатлила крепость Каит-Бей и набережная города. В крепости все продумано до мелочей для успешной защиты города.
На обед мы сделали остановку в рыбном ресторане, внешне выглядит как обыкновенное местное кафе. Я вообще не любитель рыбы, но это была лучшая рыба, что я ел, обязательно посетил это место ещё раз.
Каждая новая экскурсия открывает что то новое о стране. Спасибо за возможность узнать Египет!
Экскурсия в целом понравилась. Гид Мустафа хорошо говорит по-русски. Хотя место встречи постоянно менялось по вине руководства круизного лайнера (причём читать дальше
в последний раз прямо в день экскурсии), нас в итоге встретили, где нужно.
Но те локации, который прописаны в программе, никак не тянут на 8 часов. Мы уложились в 5,5 и то только потому, что заехали выпить кофе.
Наши сокруизники брали похожую экскурсию за те же деньги, но их при этом завезли ещё в библиотеку (а мы просто делали остановку возле неё) и в римский театр. Такая экскурсия заняла ровно 8 часов. Нас бы тоже завезли, наверное, если бы мы попросили, но мы об этих локациях не знали.
Просьба прописывать программу более подробно, чтобы экскурсанты могли лучше ориентироваться.
И ещё один нюанс: за минивен на 10 чел. с нас попросили доплатить не €15, а €20. Ну, да бог с ним, может, он так и стоит.
По воле случая, выдались несколько свободных дней в Александрии. Решил провести день с гидом и узнать об этом городе что-нибудь читать дальше
интересное))) Экскурсию для меня проводил Мустафа - гид, который прекрасно знает русский язык и даже преподаёт его в египетской школе, поэтому проблем с пониманием абсолютно не было. Мустафа поинтересовался, какие места я бы хотел посетить в дополнение к основной программе и я ещё пожелал увидеть дворец Монтаза, это было последнее место нашей прогулки. Мустафа прекрасно вел экскурсию, его приятно и интересно было слушать. Перед посещением катакомб мы выпили кофе, после крепости заехали на обед. Для обеда выбрали рыбный ресторанчик, но он совсем не впечатлил, съедобно, но не сказать что вкусно))) Также мне надо было поменять доллары на египетские фунты, с этим вопросом помог Мустафа. Я остался полностью доволен от проведенного дня в компании с Мустафой. Спасибо большое)))
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