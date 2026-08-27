Я покажу вам Александрию такой, какой знаю и люблю её сам. Мы побываем в знаменитой библиотеке, увидим крепость на месте Александрийского маяка, римский амфитеатр и колонну Помпея. А между историческими локациями будем гулять по набережной, любоваться Средиземным морем и говорить о том, чем город живёт сегодня.

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Описание экскурсии

Александрийская библиотека

Вы узнаете, какой была легендарная библиотека античного мира. Рассмотрим необычную архитектуру здания и обсудим его роль в культурной жизни города.

Крепость Кайт-Бей

Отправимся туда, где когда-то возвышался знаменитый Александрийский маяк, одно из семи чудес древнего мира. Поговорим о его судьбе и истории крепости 15 века, а заодно полюбуемся морскими видами.

Набережная Корниш

Прогуляемся вдоль моря и посмотрим на Восточную гавань. Я расскажу о привычках горожан, местных традициях и повседневной жизни. Подскажу, где попробовать египетскую кухню и куда ещё стоит заглянуть самостоятельно.

Римский амфитеатр

Перенесёмся во времена, когда Александрия была частью Римской империи. Осмотрим сохранившийся амфитеатр и обсудим археологические находки.

Колонна Помпея

Разберёмся, почему колонну назвали в честь Помпея, хотя установлена она была совсем по другому поводу.

Александрийский национальный музей

Посетим Александрийский национальный музей с богатой коллекцией археологических находок, рассказывающих об истории Египта. Увидим древние статуи, монеты, украшения и предметы быта.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются:

билет в крепость Кайт-Бей — $5 за взрослого, $3 за ребёнка

посещение колонны Помпея — $5 за взрослого, $3 за ребёнка

вход в катакомбы Ком-эль-Шукафа — $5 за взрослого, $3 за ребёнка

билет в Александрийский национальный музей — $6 за взрослого, $3 за ребёнка

По желанию гостей между объектами можно передвигаться на такси. Это оплачивается дополнительно на месте.