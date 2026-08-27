Александрия глазами местного жителя: богатая история, уютные улочки и море

Поговорить об античном прошлом и узнать современный город изнутри
Я покажу вам Александрию такой, какой знаю и люблю её сам.

Мы побываем в знаменитой библиотеке, увидим крепость на месте Александрийского маяка, римский амфитеатр и колонну Помпея.

А между историческими локациями будем гулять по набережной, любоваться Средиземным морем и говорить о том, чем город живёт сегодня.
Александрия глазами местного жителя: богатая история, уютные улочки и море
Александрия глазами местного жителя: богатая история, уютные улочки и море
Александрия глазами местного жителя: богатая история, уютные улочки и море

Описание экскурсии

Александрийская библиотека

Вы узнаете, какой была легендарная библиотека античного мира. Рассмотрим необычную архитектуру здания и обсудим его роль в культурной жизни города.

Крепость Кайт-Бей

Отправимся туда, где когда-то возвышался знаменитый Александрийский маяк, одно из семи чудес древнего мира. Поговорим о его судьбе и истории крепости 15 века, а заодно полюбуемся морскими видами.

Набережная Корниш

Прогуляемся вдоль моря и посмотрим на Восточную гавань. Я расскажу о привычках горожан, местных традициях и повседневной жизни. Подскажу, где попробовать египетскую кухню и куда ещё стоит заглянуть самостоятельно.

Римский амфитеатр

Перенесёмся во времена, когда Александрия была частью Римской империи. Осмотрим сохранившийся амфитеатр и обсудим археологические находки.

Колонна Помпея

Разберёмся, почему колонну назвали в честь Помпея, хотя установлена она была совсем по другому поводу.

Александрийский национальный музей

Посетим Александрийский национальный музей с богатой коллекцией археологических находок, рассказывающих об истории Египта. Увидим древние статуи, монеты, украшения и предметы быта.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются:

  • билет в крепость Кайт-Бей — $5 за взрослого, $3 за ребёнка
  • посещение колонны Помпея — $5 за взрослого, $3 за ребёнка
  • вход в катакомбы Ком-эль-Шукафа — $5 за взрослого, $3 за ребёнка
  • билет в Александрийский национальный музей — $6 за взрослого, $3 за ребёнка

По желанию гостей между объектами можно передвигаться на такси. Это оплачивается дополнительно на месте.

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$99
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле туриста, по предварительной договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд
Махмуд — ваш гид в Александрии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я врач по образованию и профессиональный гид по призванию. Более 11 лет я прожил в России — в Москве и Пензе, поэтому прекрасно понимаю русский менталитет, свободно говорю по-русски и
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знаю, что делает путешествие комфортным и запоминающимся. Путешествия — моя страсть, а работа с путешественниками для меня гораздо больше, чем профессия. Я искренне люблю знакомить гостей с новыми местами, природой, местной культурой, традициями и кухней. Для меня важно, чтобы каждый путешественник чувствовал себя не просто клиентом, а дорогим гостем. Моё медицинское образование помогает сохранять спокойствие в любой ситуации, быть внимательным к деталям и заботиться о безопасности и комфорте гостей. Если вы хотите увидеть страну глазами человека, который любит своё дело и всегда готов помочь, буду рад стать вашим гидом. Добро пожаловать!

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