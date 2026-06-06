Александрия — культурный центр страны. Здесь разворачивались отношения Клеопатры и Марка Антония, находилась легендарная библиотека и чудо света — маяк. А ещё творили учёные, философы и первые артисты. Мы приглашаем вас изучить памятник древнего города вместе с гидом-историком.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

за 1–2 человек или $70 за человека, если вас больше

от $200 за 1–2 человек или $70 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

9:00 — выезд из отеля на трансфере

09:20 — посещение катакомб Ком-эль-Шукафа — подземной гробницы 1–2 веков н. э. Здесь вы увидите, как переплетаются погребальные традиции Рима и Древнего Египта, как соединяются образы греко-римских и египетских богов

11:00 — единственный в Египте амфитеатр. Он относится к I веку н. э. и был случайно обнаружен в 1960 году

12:00 — осмотр форта Кайт-Бей. Возведённый в 15 веке на месте Александрийского маяка, форт был построен султаном Кайт-беем для защиты города от морских атак

13:00 — визит в мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — главную мечеть города, выполненную в андалузском стиле

14.00 — обед в местном ресторане

15:00 — посещение Александрийской библиотеки

16:00 — возвращение в отель

Организационные детали