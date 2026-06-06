Александрия — культурный центр страны.
Здесь разворачивались отношения Клеопатры и Марка Антония, находилась легендарная библиотека и чудо света — маяк. А ещё творили учёные, философы и первые артисты. Мы приглашаем вас изучить памятник древнего города вместе с гидом-историком.
Здесь разворачивались отношения Клеопатры и Марка Антония, находилась легендарная библиотека и чудо света — маяк. А ещё творили учёные, философы и первые артисты. Мы приглашаем вас изучить памятник древнего города вместе с гидом-историком.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из отеля на трансфере
09:20 — посещение катакомб Ком-эль-Шукафа — подземной гробницы 1–2 веков н. э. Здесь вы увидите, как переплетаются погребальные традиции Рима и Древнего Египта, как соединяются образы греко-римских и египетских богов
11:00 — единственный в Египте амфитеатр. Он относится к I веку н. э. и был случайно обнаружен в 1960 году
12:00 — осмотр форта Кайт-Бей. Возведённый в 15 веке на месте Александрийского маяка, форт был построен султаном Кайт-беем для защиты города от морских атак
13:00 — визит в мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси — главную мечеть города, выполненную в андалузском стиле
14.00 — обед в местном ресторане
15:00 — посещение Александрийской библиотеки
16:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Водитель заберёт вас из отеля на комфортабельном автомобиле Lancer Expander, Kia, Toyota, Hyundai (зависит от количества человек). 1–3 чел: легковая машина с хорошим кондиционером, 4–8 чел: микроавтобус с доплатой $50
- На месте вас встретит русскоязычный гид-историк нашей команды
- Отдельно оплачивается: билеты по маршруту — около $11 за чел., обед — по желанию
- Если вы хотите посетить библиотеку — напишите об этом заранее
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад — ваша команда гидов в Александрии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1429 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
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