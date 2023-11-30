Обзорная экскурсия по Александрии в мини-группе

Групповая экскурсия в Александрии

Увидеть главные места легендарного города и раскрыть их историю на автопешеходной экскурсии

Александрия — один из древнейших городов мира. Вы посетите все её знаковые места: амфитеатр, катакомбы, крепость и библиотеку. Мы поделимся их многовековой историей и архитектурными особенностями.

А также расскажем, какие события происходили в Александрии на протяжении веков и какие известные люди здесь бывали.
Обзорная экскурсия по Александрии в мини-группе
Обзорная экскурсия по Александрии в мини-группе
Обзорная экскурсия по Александрии в мини-группе
Обзорная экскурсия по Александрии в мини-группе
Обзорная экскурсия по Александрии в мини-группе
Обзорная экскурсия по Александрии в мини-группе
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€60
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Катакомбы Ком-эль-Шукафа. Вы посетите огромный некрополь 2 века. Мы покажем вам древние статуи, гробницы и старинные росписи на стенах. Расскажем, как строился некрополь и кто в нём погребен.

Столп Помпея. 26-метровая гранитная колонна, расположенная на руинах древнего храма. Вы узнаете, в честь какого события её воздвигли.

Римский амфитеатр. Мы покажем вам руины традиционного древнеримского театра. Расшифруем его архитектурные особенности и расскажем, какие мероприятия в нём проходили.

Цитадель Кайт-Бей. Возведённая на руинах легендарного Александрийского маяка, она стала визитной карточкой города. Вы подниметесь на крепость и полюбуетесь шикарными панорамами.

Александрийская библиотека. Мы вспомним древнюю библиотеку, сожжённую в третьем веке, и увидим её современное воплощение. Над ним работал знаменитый норвежский архитектор.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из вашей команды
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — 21$ взрослые, 11$ дети 6-12 лет, дети до 5 лет бесплатно

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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