Увидеть главные места легендарного города и раскрыть их историю на автопешеходной экскурсии
А также расскажем, какие события происходили в Александрии на протяжении веков и какие известные люди здесь бывали.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
Описание
Что вас ожидает
Катакомбы Ком-эль-Шукафа. Вы посетите огромный некрополь 2 века. Мы покажем вам древние статуи, гробницы и старинные росписи на стенах. Расскажем, как строился некрополь и кто в нём погребен.
Столп Помпея. 26-метровая гранитная колонна, расположенная на руинах древнего храма. Вы узнаете, в честь какого события её воздвигли.
Римский амфитеатр. Мы покажем вам руины традиционного древнеримского театра. Расшифруем его архитектурные особенности и расскажем, какие мероприятия в нём проходили.
Цитадель Кайт-Бей. Возведённая на руинах легендарного Александрийского маяка, она стала визитной карточкой города. Вы подниметесь на крепость и полюбуетесь шикарными панорамами.
Александрийская библиотека. Мы вспомним древнюю библиотеку, сожжённую в третьем веке, и увидим её современное воплощение. Над ним работал знаменитый норвежский архитектор.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из вашей команды
- Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — 21$ взрослые, 11$ дети 6-12 лет, дети до 5 лет бесплатно
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.