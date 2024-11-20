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как только оформила заявку на Трипстере, сразу забронировал места на корабле. Нас было 4 взрослых, каюты были рядом (благодаря организатору). Сами каюты достаточно большие, кровати удобные, уборка хорошая. Но! В обоих каютах не работал телефон (на ресепшн сообщили; не починили) и в одной из кают был очень плохой запах воды. Еда хорошая. На корабле очень приветствуются чаевые (впрочем, это везде в Египте). И хоть озвучивают, что размер чаевых на ваше усмотрение, при нашей выписке нам дали понять «маловато будет») Нас сопровождал все дни путешествия русскоговорящий гид. По всем запросам нам помогал. Очень интересно проводил экскурсии. формат: сначала подача материала, потом свободное время для самостоятельного осмотра и фото- для нас это оптимально. Гид помимо обязательной программы, предлагал дополнительные экскурсии и достаточно оперативно все организовывал. Нам понравилось, что все заявленные в маршруте места посетили без каких либо препятствий (у гида заранее были билеты, трансфер отличный). В Египте при покупке товара всегда надо быть предельно внимательными: заехали с гидом в магазин сувениров (хороший магазин-качественные сувениры), но поверили продавцу и не смотрели внимательно за упаковкой товаров. В итоге вместо 5 покупок, упаковал и отдал нам 4:(Заметили, только при распаковке сувениров в Москве. Сообщили гиду - он сказал, постарается помочь в решении проблемы. Надеемся, получится:) Хотим организатору данного путешествия сказать спасибо за искреннее стремление сделать его максимально комфортным и за внимательное отношение к просьбам туристов!