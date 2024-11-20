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30%
Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Исследовать древние храмы, заглянуть в гробницы фараонов и насладиться роскошью круизного лайнера
Начало: Асуан, аэропорт или ваш отель, 08:00
9 июн в 08:00
13 июн в 08:00
$546
$780 за человека
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45%
На лайнере по Нилу: речной круиз вдоль Асуана, Эдфу, Карнака и Луксора
Погрузиться в древнюю культуру, исследовать храмы египетских богов и фараонов и отдохнуть на корабле
Начало: Асуан, аэропорт или ваш отель, до 12:00, точное вр...
Завтра в 08:00
6 июн в 08:00
€550
€1000 за человека
Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере
Погрузиться в историю Древнего Египта, побывать в храмах богов и полюбоваться пейзажами из бассейна
Начало: Г. Асуан, наш сотрудник встретит вас в аэропорту/н...
13 июн в 08:00
20 июн в 08:00
$775 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина20 ноября 2024Путешествие на корабле по Нилу понравилось возможностью посетить много достопримечательностей при этом не устав от переездов. Организатор данного путешествия всегда на связи,
- ЮЮлиана7 октября 2024Экскурсионная программа согласно описанию. Без проблем можно добавить/изменить программу. Я себе добавила посещение нубийской деревни и острова Элефантин. Гид хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Асуану в категории «В июле»
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