Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора
Исследовать древние храмы, заглянуть в гробницы фараонов и насладиться роскошью круизного лайнера
Начало: Асуан, аэропорт или ваш отель, 8:00
23 янв в 08:00
26 янв в 08:00
$780 за человека
Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере
Погрузиться в историю Древнего Египта, побывать в храмах богов и полюбоваться пейзажами из бассейна
Начало: Г. Асуан, до 11:30, наш сотрудник встретит вас в а...
30 янв в 08:00
31 янв в 08:00
$800 за человека
Абу-Симбел и Асуан: индивидуальный тур с историком
Побеседовать о фараонах и богах, изучить древние храмы и иероглифы и увидеть Незаконченный обелиск
Начало: Любое удобное вам место в Асуане, 4:30
22 янв в 04:30
23 янв в 04:30
$1000 за всё до 4 чел.
Сколько стоит тур в Асуане в январе 2026
Сейчас в Асуане в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 780 до 1000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
