Найдено 3 тура в категории « Выездные » в Асуане, цены от $780. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Асуану в категории «Выездные» Самые популярные туры этой рубрики в Асуане Путешествие по Нилу на корабле класса «люкс»: от Асуана до Луксора; Из Асуана в Луксор: круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере; Абу-Симбел и Асуан: индивидуальный тур с историком. В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Сколько стоит тур в Асуане в январе 2026 Сейчас в Асуане в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 780 до 1000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5

Туры по окрестностям Асуана и местам Египта в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март