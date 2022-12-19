Внимание! Для посещения экскурсий в Каир и Луксор в аэропорту по прилету должна быть приобретена египетская виза за 25 $ с чел. (независимо от наличия "Синайского штампа" для граждан РФ). Виза должна быть вклеена в паспорт, в паспорте должен присутствовать штамп о прилёте в Египет. Если вы не оформили визу на прилете в аэропорту, но хотели бы посетить экскурсию, виза может быть оформлена во время экскурсии за 35 $ с чел. (оплата в автобусе).

Рано утром из отеля мы выезжаем в аэропорт Шарм-эль-Шейха. Самолет до Каира летит менее часа. Всего 50 минут пути - и мы на месте!

Программа начнется с посещения самого большого в мире хранилища предметов древнеегипетского искусства - Египетского музея. В его залах размещено более 120 тысяч древних экспонатов, среди которых легендарная золотая коллекция Тутанхамона.

Желающие смогут покататься по Нилу на лодке за дополнительную плату. Во время такой прогулки можно увидеть известные дворцы и отели Каира.

Затем мы пообедаем в ресторане (шведский стол) и отправимся на папирусную фабрику, чтобы узнать об этапах и истории изготовления древнего материала.

После обеда мы переедем в Гизу, где находится главная цель нашего путешествия - великие пирамиды и Сфинкс - самая большая монолитная скульптура на Земле.

Программа завершится посещением парфюмерной лавки с чудесными ароматами. Вылет из аэропорта Каира в 19:30. По прилету в Шарм-эль-Шейх нас будет ждать трансфер в отель.



Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по WhatsApp или Viber накануне дня выезда (сообщением или звонком диспетчера). Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.