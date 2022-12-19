Экскурсия в Каир с перелетом на самолете

Экскурсия с авиаперелетом, автобусная, пешеходная. Младенцы

Экскурсия с авиаперелетом, автобусная, пешеходная. Младенцы от 0 до 1 года - бесплатно, без предоставления места в автобусе и в самолете.

Дети от 2х до 4х лет - по сниженной цене, без предоставления места в автобусе, но с предоставлением места в самолете.

Необходимо взять с собой: паспорта, удобную одежда и обувь, головной убор и солнцезащитные очки, завтрак "с собой" (вам необходимо заказать заранее на рецепции вашего отеля), деньги на личные расходы, фотоаппарат. Возвращение в отель около 21:00.
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете

Что вас ожидает 🤩

  • Национальный Каирский музей
  • Большой Сфинкс
  • Пирамиды Гизы
  • Институт папируса
  • Фабрика масел
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии. Стоимость авиабилетов НЕ возвращается!

Описание

Внимание! Для посещения экскурсий в Каир и Луксор в аэропорту по прилету должна быть приобретена египетская виза за 25 $ с чел. (независимо от наличия "Синайского штампа" для граждан РФ). Виза должна быть вклеена в паспорт, в паспорте должен присутствовать штамп о прилёте в Египет. Если вы не оформили визу на прилете в аэропорту, но хотели бы посетить экскурсию, виза может быть оформлена во время экскурсии за 35 $ с чел. (оплата в автобусе).

Рано утром из отеля мы выезжаем в аэропорт Шарм-эль-Шейха. Самолет до Каира летит менее часа. Всего 50 минут пути - и мы на месте!

Программа начнется с посещения самого большого в мире хранилища предметов древнеегипетского искусства - Египетского музея. В его залах размещено более 120 тысяч древних экспонатов, среди которых легендарная золотая коллекция Тутанхамона.

Желающие смогут покататься по Нилу на лодке за дополнительную плату. Во время такой прогулки можно увидеть известные дворцы и отели Каира.

Затем мы пообедаем в ресторане (шведский стол) и отправимся на папирусную фабрику, чтобы узнать об этапах и истории изготовления древнего материала.

После обеда мы переедем в Гизу, где находится главная цель нашего путешествия - великие пирамиды и Сфинкс - самая большая монолитная скульптура на Земле.

Программа завершится посещением парфюмерной лавки с чудесными ароматами. Вылет из аэропорта Каира в 19:30. По прилету в Шарм-эль-Шейх нас будет ждать трансфер в отель.

Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по WhatsApp или Viber накануне дня выезда (сообщением или звонком диспетчера). Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Авиаперелет по маршруту Шарм-эль-Шейх - Каир - Шарм-эль-Шейх. Транспортное и экскурсионное обслуживание. Обед. Входные билеты в Национальный Каирский музей и на территорию Сфинкса и Пирамид
Что не входит
  • Входные билеты внутрь Пирамид (440 ег. ф. ~ 25$ с чел.). Круиз по Нилу (~10$ с чел.
  • Проводится при наличии свободного времени и подходящей погоды). Напитки во время обеда
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00
Экскурсия длится около 17 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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