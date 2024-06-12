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По популярности
Групповая
20 часов
Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме
Путешествие в Петру с переправой на пароме из Дахаба. Узнайте историю древнего города и насладитесь его уникальной архитектурой
«Древний город Петра был основан набатейцами более 2-х тысяч лет назад»
Расписание: Среда, Суббота в 01:00
$315 за человека
Групповая
20 часов
Путешествие в Петру из Дахаба: экскурсия с русскоязычным гидом
Отправляйтесь в загадочный город Петра, высеченный в скалах. Увидите сокровищницу Эль-Хазне, древний амфитеатр, гробницы и храмы. Обед в местном ресторане
Начало: Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб
«Что вас ожидает: Иорданская Одиссея: Приключение в загадочном городе Петра Будьте готовы к незабываемому путешествию, где прошлое оживает и прикосновение к нему оставит незабываемый след в вашем сердце»
12 июня в 03:00
15 июня в 03:00
$250 за человека
Групповая
13 часов
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Уникальная групповая экскурсия из Дахаба в Петру. Узнайте историю набатеев, посетите ущелье Сик и Эль-Хазне, насладитесь обедом в Иордании
Начало: На бензозаправке Take5 на въезде в Дахаб
«Гольфкар в Петре — $22 в одну сторону»
Расписание: во вторник, среду и субботу в 03:00
11 июня в 03:00
12 июня в 03:00
€240 за человека
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