Найдено 3 экскурсии в категории « Петра » в Дахабе, цены от $240. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚢 На пароме Групповая 20 часов Экскурсия в Петру (Иордания) с переправой на пароме Путешествие в Петру с переправой на пароме из Дахаба. Узнайте историю древнего города и насладитесь его уникальной архитектурой «Древний город Петра был основан набатейцами более 2-х тысяч лет назад» Расписание: Среда, Суббота в 01:00 $ 315 за человека 🚌 На автобусе Групповая 20 часов Путешествие в Петру из Дахаба: экскурсия с русскоязычным гидом Отправляйтесь в загадочный город Петра, высеченный в скалах. Увидите сокровищницу Эль-Хазне, древний амфитеатр, гробницы и храмы. Обед в местном ресторане Начало: Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб «Что вас ожидает: Иорданская Одиссея: Приключение в загадочном городе Петра Будьте готовы к незабываемому путешествию, где прошлое оживает и прикосновение к нему оставит незабываемый след в вашем сердце» $ 250 за человека 🚌 На автобусе Групповая 13 часов Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании Уникальная групповая экскурсия из Дахаба в Петру. Узнайте историю набатеев, посетите ущелье Сик и Эль-Хазне, насладитесь обедом в Иордании Начало: На бензозаправке Take5 на въезде в Дахаб «Гольфкар в Петре — $22 в одну сторону» Расписание: во вторник, среду и субботу в 03:00 € 240 за человека Другие экскурсии Дахаба

Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Петра»

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