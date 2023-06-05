Израиль из Дахаба: Вифлеем, Иерусалим и Мёртвое море

Израиль из Дахаба

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Ответы на вопросы
Эта занимательная однодневная экскурсия предлагает вам возможность познакомиться со всеми главными достопримечательностями Иерусалима и Вифлеема, а также погрузиться в исцеляющие воды Мертвого моря.
Израиль из Дахаба: Вифлеем, Иерусалим и Мёртвое море
Израиль из Дахаба: Вифлеем, Иерусалим и Мёртвое море
Израиль из Дахаба: Вифлеем, Иерусалим и Мёртвое море
Израиль из Дахаба: Вифлеем, Иерусалим и Мёртвое море
Израиль из Дахаба: Вифлеем, Иерусалим и Мёртвое море
Израиль из Дахаба: Вифлеем, Иерусалим и Мёртвое море
Ближайшие даты:
5
июн
8
июн
12
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даты

Что вас ожидает:

  • Река Иордан
  • Храм Рождества Христова
  • Храм Гроба Господня
  • Стена плача
  • Мертвое море
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Откройте магию Святой земли и Мёртвого моря за один день.
  • Ваше приключение включает в себя омовения в реке Иордан, где вы сможете ощутить особую священную атмосферу и почувствовать себя частью древней истории. Также вы отправитесь в Вифлеем, где осмотрите Храм Рождества Христова, место, где, согласно традиции, родился Иисус Христос.
  • Кроме этого ваш путь приведет вас в сердце Иерусалима, где вы посетите Храм Гроба Господня, важное место для христианской религии. Вы также сможете ощутить духовную силу Стены плача, священного места и молитвенной стены.
  • Но это еще не все! Вас ждет уникальная возможность испытать невероятное плавание в Мертвом море. Остановка, специально предусмотренная для купания, позволит вам насладиться уникальными свойствами этих вод, богатых минералами, которые оказывают благотворное воздействие на ваше тело и душу.
Не упустите возможность сделать этот день в Израиле незабываемым, ведь вы сможете посетить все главные достопримечательности, которые предлагает Святая земля, и при этом насладиться отдыхом в Дахабе. Погрузитесь в духовность и красоту этого удивительного места вместе с нами!

Важная информация:

  • Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, а также в рублях переводом на российскую карту.
  • Вы можете ехать на эту экскурсию со штампом Sinai Only (Синайский штамп). Специально приобретать египетскую визу под эту экскурсию нет необходимости.
  • В случае отказа на границе мы отвозим вас обратно на точку сбора и возвращаем стоимость экскурсии частично (удерживается 80$). После бронирования необходимо прислать организатору фото вашего паспорта.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном туристическом автобусе
  • Услуги русскоговорящего гида и сопровождающих
  • Пограничные сборы
  • Обед
  • Входные билеты
  • Групповая виза в Израиль (для граждан РФ, Белоруссии, Грузии)
Что не входит
  • Напитки во время обеда
  • Рубашка для омовения в реке Иордан
  • В случае отказа на границе мы отвозим вас обратно в отель и возвращаем 70$
Место начала и завершения?
Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, а также в рублях переводом на российскую карту.
  • Вы можете ехать на эту экскурсию со штампом Sinai Only (Синайский штамп). Специально приобретать египетскую визу под эту экскурсию нет необходимости.
  • В случае отказа на границе мы отвозим вас обратно на точку сбора и возвращаем стоимость экскурсии частично (удерживается 80$). После бронирования необходимо прислать организатору фото вашего паспорта
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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