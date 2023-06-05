Израиль из Дахаба
Эта занимательная однодневная экскурсия предлагает вам возможность познакомиться со всеми главными достопримечательностями Иерусалима и Вифлеема, а также погрузиться в исцеляющие воды Мертвого моря.
Ближайшие даты:
5
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Река Иордан
- Храм Рождества Христова
- Храм Гроба Господня
- Стена плача
- Мертвое море
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Откройте магию Святой земли и Мёртвого моря за один день.
- Ваше приключение включает в себя омовения в реке Иордан, где вы сможете ощутить особую священную атмосферу и почувствовать себя частью древней истории. Также вы отправитесь в Вифлеем, где осмотрите Храм Рождества Христова, место, где, согласно традиции, родился Иисус Христос.
- Кроме этого ваш путь приведет вас в сердце Иерусалима, где вы посетите Храм Гроба Господня, важное место для христианской религии. Вы также сможете ощутить духовную силу Стены плача, священного места и молитвенной стены.
- Но это еще не все! Вас ждет уникальная возможность испытать невероятное плавание в Мертвом море. Остановка, специально предусмотренная для купания, позволит вам насладиться уникальными свойствами этих вод, богатых минералами, которые оказывают благотворное воздействие на ваше тело и душу.
Важная информация:
- Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, а также в рублях переводом на российскую карту.
- Вы можете ехать на эту экскурсию со штампом Sinai Only (Синайский штамп). Специально приобретать египетскую визу под эту экскурсию нет необходимости.
- В случае отказа на границе мы отвозим вас обратно на точку сбора и возвращаем стоимость экскурсии частично (удерживается 80$). После бронирования необходимо прислать организатору фото вашего паспорта.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд на комфортабельном туристическом автобусе
- Услуги русскоговорящего гида и сопровождающих
- Пограничные сборы
- Обед
- Входные билеты
- Групповая виза в Израиль (для граждан РФ, Белоруссии, Грузии)
- Что не входит
- Напитки во время обеда
- Рубашка для омовения в реке Иордан
- В случае отказа на границе мы отвозим вас обратно в отель и возвращаем 70$
- Место начала и завершения?
- Бензозаправка Take5 на въезде в Дахаб
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дня 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, а также в рублях переводом на российскую карту.
- Вы можете ехать на эту экскурсию со штампом Sinai Only (Синайский штамп). Специально приобретать египетскую визу под эту экскурсию нет необходимости.
- В случае отказа на границе мы отвозим вас обратно на точку сбора и возвращаем стоимость экскурсии частично (удерживается 80$). После бронирования необходимо прислать организатору фото вашего паспорта
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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