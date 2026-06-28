Во время экскурсии вы пройдете через знаменитое ущелье
6 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортабельный автобус с кондиционером
- 🌊 Переправа на пароме через залив Акаба
- 🏺 Уникальная архитектура Петры
- 🗺 Профессиональный гид
- 🍽 Обед в ресторане иорданской кухни
- 🛍 Возможность купить сувениры
Что можно увидеть
- Петра
- Ущелье Сик
- Сокровищница Эль-Хазне
- Гробницы
- Склепы
- Храмы
- Набатеевский ЗАГС
Описание экскурсии
Увлекательный путь в Иорданию
Ваше путешествие из Дахаба начнётся с двухчасового автобусного переезда, продолжится быстрой переправой на пароме через залив Акаба и завершится сухопутным перемещением вдоль пустыни Вади-Рам с остановкой на панорамной площадке. По пути гид расскажет об Иордании в целом, экономике, религии и традициях.
Загадочная Петра и ущелье Сик
Петра предстанет перед вами всеми оттенками красного, розового и охры. Вы узнаете, кому принадлежал древний город, удивитесь архитектурным особенностям и решениям того времени. Гид проведёт вас по ущелью Сик, на выходе из которого откроется знаменитая сокровищница Эль-Хазне. Местные бедуины за чаевые помогут вам подняться на смотровую площадку. Дальше вы пройдёте через пещеры, гробницы, склепы, храмы и даже набатейский ЗАГС. Обратно вернётесь пешком либо за дополнительную плату на лошади или гольфкаре.
Вкусный обед
После увлекательного знакомства с Петрой вы отобедаете в ресторане иорданской кухни. А в порту Акаба, если останется время, сможете купить традиционные сувениры в местных магазинах.
Тайминг маршрута
02:30 — выезд из Дахаба
05:30 — пересечение границы и посадка на паром
07:00 — прибытие в Иорданию, встреча с гидом, начало трассовой экскурсии
10:00 — остановка с панорамным видом на Вади-Рам
11:00 — прибытие в Петру, обзорная экскурсия
15:00 — выезд на обед
16:00 — отправление в порт
20:00 — отплытие парома
21:00 — прибытие в Египет, паспортный контроль
01:00 — возвращение в Дахаб
Организационные детали
- Вы поедете на комфортабельном автобусе с кондиционером и туалетом
- Основная группа выезжает из Шарм-эль-Шейха с остановкой в Дахабе. На Иорданской стороне возможно объединение с англоговорящей группой.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Что включено в стоимость
- Проезд на комфортабельном туристическом автобусе
- Услуги русскоговорящего гида
- Проезд на пароме
- Групповая виза в Иорданию
- Входные билеты
- Обед (без напитков)
Дополнительные расходы
- Трансфер из вашего отеля в Дахабе до точки сбора
- Напитки во время обеда — $1—4/чел.
- Катание на лошади — по договорённости
- Гольфкар в Петре — $22 в одну сторону
в понедельник, среду и субботу в 03:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$296
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
От поездки нужно ожидать много переездов и быть готовыми к ним. Выезд
Благодарю Вас за участие в экскурсии и за оставленный отзыв.
В описании экскурсии указано, что трансфер относится к дополнительным расходам.
1. Организация
- на трипстере Наталья ответила на все мои волнующие вопросы,
- организовала инд. трансфер по запросу от отеля из Дахаба до места