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встречи Take5 (групповой автобус) и обратно. (Доп. стоимость, которую сразу включили, что было удобно).



- для включения в список для групповой визы попросили фото паспорта.



- за день до начала со мной связалась Наталья, сообщила время трансфера в отель и четко прописала, что нужно взять с собой и что нельзя (фотокамеру)

_ _ _ _ _ _ _ _ С собой:

- паспорт - ручка (заполнять мигр. карту)

- сухой завтрак (бокс)

- подушка (по желанию)

- вода - деньги на карманные расходы - таблетки от укачивания - комфортная обувь



❌ Нельзя:

- фотоаппарат с объективом > 55 мм.

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- на всем маршруте все было четко организовано.



- сопровождающие гиды на стороне Египта - Ахмет и Алиса - были очень внимательными, все сверяли, пересчитывали всех, помогали найтись, кто потерялся, все продумывали, держали на контроле.



- на маршруте в Иордании гид Кайд (Николай) - тоже все идеально, от и до.



2. Нюансы брони/заказа



2.1. Если вы заказали экскурсию за 4 дня и раньше, все ок. Вы будете в списках и получите специальные билеты с именем на паром. (Билет в одну сторону 90$, поэтому цена экскурсии стоит того!)



2.2. Если вы заказали экскурсию за 1 день или меньше, чем за сутки.



Не волнуйтесь.



Сопровождающие гиды помогут. На таможне у сотрудника:



1) в вотс апе будет скан паспорта туриста, его только нужно найти.

2) в общем списке вы можете не найти себя, просто попросите помощи у сопровождающего.

3) скорее всего именного билета вам не выдадут на паром туда и обратно, такое бывает. Вас все равно пропустят и все будет хорошо.



В нашей группе были такие туристы и все было ок.



2.3. Группа в автобусе может быть смешанная, у нас была группа русские + поляки. Все ок, все дружелюбные.



3. Сама экскурсия.



Лето, жарко, почти 42 градуса.



Но благодаря тени в каньоне - перенеслась хорошо. Петра потрясающая и конечно, за 1 день насладиться красотой может быть мало. Мне очень понравилось.



4. Сувениры:



4.1. Петра / очень интересные предметы декора там есть (ключи, колокольчики, статуэтки из металла под старину). Больше таких нигде не встретили.

4.2. Кофе в Акабе взяли, вкусный с нотами сливочного вкуса, средняя обжарка в зернах. У гида заранее заказали и присаоили номерок.

4.3. Украшения из авантюрина и браслеты из серебра.

4.4. Косметика из мертвого моря.

4.5. Платки из шелка/шерсти с вышевкой в Акабе.



Все остальное одинаковое, встречается везде, нет индивидуальности.



5. Обед стандартного типа, шведский стол. Немного тесновато было.



Из минусов:



1) Долгое прохождение таможни на обратном пути.

2) Можно не успеть на ужин в отель.



Проблема решаема несколькими способами:



1.1. заранее можно заказать через гида доставку пиццы или что-то еще к автобусу, 1.2. купить что-н на заправке Take5 1.3. заранее на ресепшене отеля заказать ужин в номер (эта услуга бесплатная в большинстве своем)



Спасибо большое)