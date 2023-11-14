Погрузиться в историю загадочного города и ушедшей цивилизации
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Описание
Что вас ожидает
Увлекательный путь в Иорданию
Ваше путешествие из Дахаба начнётся с двухчасового автобусного переезда, продолжится быстрой переправой на пароме через залив Акаба и завершится сухопутным перемещением вдоль пустыни Вади-Рам с остановкой на панорамной площадке. По пути гид расскажет об Иордании в целом, экономике, религии и традициях.
Загадочная Петра и ущелье Сик
Петра предстанет перед вами всеми оттенками красного, розового и охры. Вы узнаете, кому принадлежал древний город, удивитесь архитектурным особенностям и решениям того времени. Гид проведёт вас по ущелью Сик, на выходе из которого откроется знаменитая сокровищница Эль-Хазне. Местные бедуины за чаевые помогут вам подняться на зрелищную фотозону. Дальше вы пройдёте через пещеры, гробницы, склепы, храмы и даже набатейский ЗАГС. Обратно вернётесь пешком либо за дополнительную плату на лошади или гольфкаре.
Вкусный обед
После увлекательного знакомства с Петрой вы отобедаете в ресторане иорданской кухни. А в порту Акаба, если останется время, сможете купить традиционные сувениры в местных магазинах.
Тайминг маршрута
02:30 — выезд из Дахаба
05:30 — пересечение границы и посадка на паром
07:00 — прибытие в Иорданию, встреча с гидом, начало трассовой экскурсии
10:00 — остановка с панорамным видом на Вади-Рам
11:00 — прибытие в Петру, обзорная экскурсия
15:00 — выезд на обед
16:00 — отправление в порт
20:00 — отплытие парома
21:00 — прибытие в Египет, паспортный контроль
01:00 — возвращение в Дахаб
Организационные детали
- Вы поедете на комфортабельном автобусе с кондиционером и туалетом
- Основная группа выезжает из Шарм-эль-Шейха с остановкой в Дахабе. На Иорданской стороне возможно объединение с англоговорящей группой.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Что включено в стоимость
- Проезд на комфортабельном туристическом автобусе
- Услуги русскоговорящего гида
- Проезд на пароме
- Групповая виза в Иорданию
- Входные билеты
- Обед (без напитков)
Дополнительные расходы
- Трансфер из вашего отеля в Дахабе до точки сбора
- Напитки во время обеда — $1—4/чел.
- Катание на лошади — по договорённости
- Гольфкар в Петре — $22 в одну сторону
во вторник, среду и субботу в 03:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на бензозаправке Take5 на въезде в Дахаб
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду и субботу в 03:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.