Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании

Погрузиться в историю загадочного города и ушедшей цивилизации

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Более 2000 лет назад трудолюбивый народ — набатеи поселился среди розово-красных скал и создал уникальный город. Так появилась Петра — важный узел торговых путей в прошлом и архитектурное чудо света в настоящем. Вы окажетесь в знаменитом ущелье Сик, увидите сокровищницы, гробницы и склепы, высеченные в скалах. Познакомитесь с историей Петры и царства набатеев.
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Увлекательный путь в Иорданию

Ваше путешествие из Дахаба начнётся с двухчасового автобусного переезда, продолжится быстрой переправой на пароме через залив Акаба и завершится сухопутным перемещением вдоль пустыни Вади-Рам с остановкой на панорамной площадке. По пути гид расскажет об Иордании в целом, экономике, религии и традициях.

Загадочная Петра и ущелье Сик

Петра предстанет перед вами всеми оттенками красного, розового и охры. Вы узнаете, кому принадлежал древний город, удивитесь архитектурным особенностям и решениям того времени. Гид проведёт вас по ущелью Сик, на выходе из которого откроется знаменитая сокровищница Эль-Хазне. Местные бедуины за чаевые помогут вам подняться на зрелищную фотозону. Дальше вы пройдёте через пещеры, гробницы, склепы, храмы и даже набатейский ЗАГС. Обратно вернётесь пешком либо за дополнительную плату на лошади или гольфкаре.

Вкусный обед

После увлекательного знакомства с Петрой вы отобедаете в ресторане иорданской кухни. А в порту Акаба, если останется время, сможете купить традиционные сувениры в местных магазинах.

Тайминг маршрута

02:30 — выезд из Дахаба
05:30 — пересечение границы и посадка на паром
07:00 — прибытие в Иорданию, встреча с гидом, начало трассовой экскурсии
10:00 — остановка с панорамным видом на Вади-Рам
11:00 — прибытие в Петру, обзорная экскурсия
15:00 — выезд на обед
16:00 — отправление в порт
20:00 — отплытие парома
21:00 — прибытие в Египет, паспортный контроль
01:00 — возвращение в Дахаб

Организационные детали

  • Вы поедете на комфортабельном автобусе с кондиционером и туалетом
  • Основная группа выезжает из Шарм-эль-Шейха с остановкой в Дахабе. На Иорданской стороне возможно объединение с англоговорящей группой.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Что включено в стоимость

  • Проезд на комфортабельном туристическом автобусе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Проезд на пароме
  • Групповая виза в Иорданию
  • Входные билеты
  • Обед (без напитков)

Дополнительные расходы

  • Трансфер из вашего отеля в Дахабе до точки сбора
  • Напитки во время обеда — $1—4/чел.
  • Катание на лошади — по договорённости
  • Гольфкар в Петре — $22 в одну сторону

во вторник, среду и субботу в 03:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на бензозаправке Take5 на въезде в Дахаб
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду и субботу в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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