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Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании

Уникальная групповая экскурсия из Дахаба в Петру. Узнайте историю набатеев, посетите ущелье Сик и Эль-Хазне, насладитесь обедом в Иордании
Более 2000 лет назад набатеи создали уникальный город Петра среди розово-красных скал. Петра была важным узлом торговых путей и является архитектурным чудом света.

Во время экскурсии вы пройдете через знаменитое ущелье
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Сик, увидите сокровищницы, гробницы и склепы, высеченные в скалах. Гид расскажет об истории Петры и царства набатеев.

Путешествие начинается с автобусного переезда из Дахаба, переправы на пароме через залив Акаба и сухопутного перемещения вдоль пустыни Вади-Рам.

В Петре вас ждет обзорная экскурсия, обед в ресторане иорданской кухни и возможность купить сувениры в порту Акаба

4.6
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚌 Комфортабельный автобус с кондиционером
  • 🌊 Переправа на пароме через залив Акаба
  • 🏺 Уникальная архитектура Петры
  • 🗺 Профессиональный гид
  • 🍽 Обед в ресторане иорданской кухни
  • 🛍 Возможность купить сувениры
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании

Что можно увидеть

  • Петра
  • Ущелье Сик
  • Сокровищница Эль-Хазне
  • Гробницы
  • Склепы
  • Храмы
  • Набатеевский ЗАГС

Описание экскурсии

Увлекательный путь в Иорданию

Ваше путешествие из Дахаба начнётся с двухчасового автобусного переезда, продолжится быстрой переправой на пароме через залив Акаба и завершится сухопутным перемещением вдоль пустыни Вади-Рам с остановкой на панорамной площадке. По пути гид расскажет об Иордании в целом, экономике, религии и традициях.

Загадочная Петра и ущелье Сик

Петра предстанет перед вами всеми оттенками красного, розового и охры. Вы узнаете, кому принадлежал древний город, удивитесь архитектурным особенностям и решениям того времени. Гид проведёт вас по ущелью Сик, на выходе из которого откроется знаменитая сокровищница Эль-Хазне. Местные бедуины за чаевые помогут вам подняться на смотровую площадку. Дальше вы пройдёте через пещеры, гробницы, склепы, храмы и даже набатейский ЗАГС. Обратно вернётесь пешком либо за дополнительную плату на лошади или гольфкаре.

Вкусный обед

После увлекательного знакомства с Петрой вы отобедаете в ресторане иорданской кухни. А в порту Акаба, если останется время, сможете купить традиционные сувениры в местных магазинах.

Тайминг маршрута

02:30 — выезд из Дахаба
05:30 — пересечение границы и посадка на паром
07:00 — прибытие в Иорданию, встреча с гидом, начало трассовой экскурсии
10:00 — остановка с панорамным видом на Вади-Рам
11:00 — прибытие в Петру, обзорная экскурсия
15:00 — выезд на обед
16:00 — отправление в порт
20:00 — отплытие парома
21:00 — прибытие в Египет, паспортный контроль
01:00 — возвращение в Дахаб

Организационные детали

  • Вы поедете на комфортабельном автобусе с кондиционером и туалетом
  • Основная группа выезжает из Шарм-эль-Шейха с остановкой в Дахабе. На Иорданской стороне возможно объединение с англоговорящей группой.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Что включено в стоимость

  • Проезд на комфортабельном туристическом автобусе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Проезд на пароме
  • Групповая виза в Иорданию
  • Входные билеты
  • Обед (без напитков)

Дополнительные расходы

  • Трансфер из вашего отеля в Дахабе до точки сбора
  • Напитки во время обеда — $1—4/чел.
  • Катание на лошади — по договорённости
  • Гольфкар в Петре — $22 в одну сторону

в понедельник, среду и субботу в 03:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$296
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На бензозаправке Take5 на въезде в Дахаб
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 03:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Дахабе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6122 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте с 2014 года и всё это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых
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был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда буду рада видеть вас на своих обзорных экскурсиях и также на других турах с гидами из команды. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
2
3
2
1
1
А
очень хорошоя экскурсия, прекрасная организация. я в восторге
очень хорошоя экскурсия, прекрасная организация. я в восторге
очень хорошоя экскурсия, прекрасная организация. я в восторге
очень хорошоя экскурсия, прекрасная организация. я в восторге
очень хорошоя экскурсия, прекрасная организация. я в восторге
очень хорошоя экскурсия, прекрасная организация. я в восторге
очень хорошоя экскурсия, прекрасная организация. я в восторге
очень хорошоя экскурсия, прекрасная организация. я в восторге
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М
Поездка понравилась, гид был хорошим (только имя забыла), хорошо по-русски говорил, шутил и много фактов рассказывал, помогал в поездке.

От поездки нужно ожидать много переездов и быть готовыми к ним. Выезд
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из Дахаба у нас был в районе 3 ночи, Наталья помогла организовать трансфер до точки сбора. После общего сбора нас довезли до Табы (1,5-2 часа), после таможня, прошли довольно быстро, на пароме до Акабы (1-1,5 часа), опять таможня, но на стороне Иордании уже, долговато, а потом рассадка на автобусы (2 часа до Петры в целом). Обратно также, но на таможне в Египте очень долго, но тут ничего не поделаешь, это затягивают сами сотрудники. Рассадка на автобусы не с теми, с кем ехал из Дахаба, поэтому волноваться не стоит, на обратном пути водители спрашивали, из какого отеля и города, и рассаживали в те же автобусы.

Сама Петра красива и прекрасна. Пустынна, туристов мало, скорее всего, в связи с обстоятельствами Израиля-Ирана. Слышна сирена со стороны Израиля, но в целом было безопасно.

Переживали, что не успеем по Петре во все места сходить, да, во все не успели, нужно день точно брать на исследования, но за счет малого потока туристов, успели во многие места.

Поездка понравилась, гид был хорошим (только имя забыла), хорошо по-русски говорил, шутил и много фактов рассказывал, помогал в поездке.
Поездка понравилась, гид был хорошим (только имя забыла), хорошо по-русски говорил, шутил и много фактов рассказывал, помогал в поездке.
Поездка понравилась, гид был хорошим (только имя забыла), хорошо по-русски говорил, шутил и много фактов рассказывал, помогал в поездке.
Поездка понравилась, гид был хорошим (только имя забыла), хорошо по-русски говорил, шутил и много фактов рассказывал, помогал в поездке.
Поездка понравилась, гид был хорошим (только имя забыла), хорошо по-русски говорил, шутил и много фактов рассказывал, помогал в поездке.
Поездка понравилась, гид был хорошим (только имя забыла), хорошо по-русски говорил, шутил и много фактов рассказывал, помогал в поездке.
Поездка понравилась, гид был хорошим (только имя забыла), хорошо по-русски говорил, шутил и много фактов рассказывал, помогал в поездке.
Поездка понравилась, гид был хорошим (только имя забыла), хорошо по-русски говорил, шутил и много фактов рассказывал, помогал в поездке.+1
Поездка понравилась, гид был хорошим (только имя забыла), хорошо по-русски говорил, шутил и много фактов рассказывал, помогал в поездке.
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Р
Хочу поблагодарить организаторов экскурсии за воплощение своей многолетней мечты! Петра невероятная!
Хочу поблагодарить организаторов экскурсии за воплощение своей многолетней мечты! Петра невероятная!
Хочу поблагодарить организаторов экскурсии за воплощение своей многолетней мечты! Петра невероятная!
Хочу поблагодарить организаторов экскурсии за воплощение своей многолетней мечты! Петра невероятная!
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А
Экскурсия понравилась, но нет трансфера от отеля в Дахабе до точки сбора и посадки в автобус. С учётом ночного времени - это крайне неудобно. Те, кто брал экскурсию в Шарм-эль-Шейхе
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оказываются в плюсе, так как каждого развозят до гостиницы. Цена на аналогичную экскурсию, про покупке в самом Дахабе ниже (экономия примерно 50$), пои этом будет организован трансфер от отеля в Дахабе.

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Андрей, здравствуйте!
Благодарю Вас за участие в экскурсии и за оставленный отзыв.

В описании экскурсии указано, что трансфер относится к дополнительным расходам.
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Каждый выбирает удобный для себя способ добраться до точки сбора:
- трансфер, заказанный на ресепшене отеля (чаще всего используется этот вариант).
- местное такси - кто проживает в частном секторе (в квартирах) иногда обращаются ко мне за помощью. Я им организовываю трансфер.

Пересмотрела нашу с вами переписку. Но не увидела, что вы спрашивали про трансфер.
Эта услуга была оказана другим участникам группы, поскольку они дополнительно ее заказывали и она не включена в стоимость экскурсии.

Я очень рада, что сама экскурсия в чарующую Петру, вам понравилась.

Хорошего вам отдыха!

С уважением, Наталья

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А
Добрый день. Пишу отзыв про экскурсию 19 июля 2025г.

1. Организация

- на трипстере Наталья ответила на все мои волнующие вопросы,

- организовала инд. трансфер по запросу от отеля из Дахаба до места
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встречи Take5 (групповой автобус) и обратно. (Доп. стоимость, которую сразу включили, что было удобно).

- для включения в список для групповой визы попросили фото паспорта.

- за день до начала со мной связалась Наталья, сообщила время трансфера в отель и четко прописала, что нужно взять с собой и что нельзя (фотокамеру)
_ _ _ _ _ _ _ _ С собой:
- паспорт - ручка (заполнять мигр. карту)
- сухой завтрак (бокс)
- подушка (по желанию)
- вода - деньги на карманные расходы - таблетки от укачивания - комфортная обувь

❌ Нельзя:
- фотоаппарат с объективом > 55 мм.
____________

- на всем маршруте все было четко организовано.

- сопровождающие гиды на стороне Египта - Ахмет и Алиса - были очень внимательными, все сверяли, пересчитывали всех, помогали найтись, кто потерялся, все продумывали, держали на контроле.

- на маршруте в Иордании гид Кайд (Николай) - тоже все идеально, от и до.

2. Нюансы брони/заказа

2.1. Если вы заказали экскурсию за 4 дня и раньше, все ок. Вы будете в списках и получите специальные билеты с именем на паром. (Билет в одну сторону 90$, поэтому цена экскурсии стоит того!)

2.2. Если вы заказали экскурсию за 1 день или меньше, чем за сутки.

Не волнуйтесь.

Сопровождающие гиды помогут. На таможне у сотрудника:

1) в вотс апе будет скан паспорта туриста, его только нужно найти.
2) в общем списке вы можете не найти себя, просто попросите помощи у сопровождающего.
3) скорее всего именного билета вам не выдадут на паром туда и обратно, такое бывает. Вас все равно пропустят и все будет хорошо.

В нашей группе были такие туристы и все было ок.

2.3. Группа в автобусе может быть смешанная, у нас была группа русские + поляки. Все ок, все дружелюбные.

3. Сама экскурсия.

Лето, жарко, почти 42 градуса.

Но благодаря тени в каньоне - перенеслась хорошо. Петра потрясающая и конечно, за 1 день насладиться красотой может быть мало. Мне очень понравилось.

4. Сувениры:

4.1. Петра / очень интересные предметы декора там есть (ключи, колокольчики, статуэтки из металла под старину). Больше таких нигде не встретили.
4.2. Кофе в Акабе взяли, вкусный с нотами сливочного вкуса, средняя обжарка в зернах. У гида заранее заказали и присаоили номерок.
4.3. Украшения из авантюрина и браслеты из серебра.
4.4. Косметика из мертвого моря.
4.5. Платки из шелка/шерсти с вышевкой в Акабе.

Все остальное одинаковое, встречается везде, нет индивидуальности.

5. Обед стандартного типа, шведский стол. Немного тесновато было.

Из минусов:

1) Долгое прохождение таможни на обратном пути.
2) Можно не успеть на ужин в отель.

Проблема решаема несколькими способами:

1.1. заранее можно заказать через гида доставку пиццы или что-то еще к автобусу, 1.2. купить что-н на заправке Take5 1.3. заранее на ресепшене отеля заказать ужин в номер (эта услуга бесплатная в большинстве своем)

Спасибо большое)

Добрый день. Пишу отзыв про экскурсию 19 июля 2025г.
Добрый день. Пишу отзыв про экскурсию 19 июля 2025г.
Добрый день. Пишу отзыв про экскурсию 19 июля 2025г.
Добрый день. Пишу отзыв про экскурсию 19 июля 2025г.
Добрый день. Пишу отзыв про экскурсию 19 июля 2025г.
Добрый день. Пишу отзыв про экскурсию 19 июля 2025г.
Добрый день. Пишу отзыв про экскурсию 19 июля 2025г.
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Анна
Экскурсия очень понравилась. Все продумано и структурировано. Автобус приехал на паром, небольшая очередь и дальше час на корабле, далее снова на автобус. Автобусы комфортные. Петра великолепна и это место точно
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стоит посетить хотя бы один раз в жизни. Удалось прогуляться и после экскурсии, хорошо что выделили на это время. Экскурсовод хорошо и интересно рассказывал. Единственное не понравилось в экскурсии, что много скрытой рекламы продукции местных магазинов. Преподносится что вроде как во благо нам, но на самом деле все иначе. В целом в Иордании очень высокие цены, сувениры очень дорогие, аналог можно купить и в Египте. Есть конечно что-то чего нет, но берите тогда с собой больше наличных денег. Гид очень рекомендует местный кофе и предлагает заранее оплатить ему, чтобы для вас его помололи. Во время остановки, этот магазин находится в 2 минутах, вы можете купить дешевле, но даже вопрос не в этом, вы сможете взять зерна лучшего качества, чем вам упакуют 😅 У нас так получилось, мы взяли у гида и сами в магазине. Это конечно везде так, пытаются заработать и возможно это нормально, но мне кажется надо это делать в меру 😅👌🏻 а не на каждой остановке и протяжении всей экскурсии. В целом мы очень довольны и рады что смогли посетить эту страну.

Экскурсия очень понравилась. Все продумано и структурировано. Автобус приехал на паром, небольшая очередь и дальше час
Экскурсия очень понравилась. Все продумано и структурировано. Автобус приехал на паром, небольшая очередь и дальше час
Экскурсия очень понравилась. Все продумано и структурировано. Автобус приехал на паром, небольшая очередь и дальше час
Экскурсия очень понравилась. Все продумано и структурировано. Автобус приехал на паром, небольшая очередь и дальше час
Экскурсия очень понравилась. Все продумано и структурировано. Автобус приехал на паром, небольшая очередь и дальше час
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