Более 2000 лет назад трудолюбивый народ — набатеи поселился среди розово-красных скал и создал уникальный город. Так появилась Петра — важный узел торговых путей в прошлом и архитектурное чудо света в настоящем. Вы окажетесь в знаменитом ущелье Сик, увидите сокровищницы, гробницы и склепы, высеченные в скалах. Познакомитесь с историей Петры и царства набатеев.

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Описание

Что вас ожидает

Увлекательный путь в Иорданию

Ваше путешествие из Дахаба начнётся с двухчасового автобусного переезда, продолжится быстрой переправой на пароме через залив Акаба и завершится сухопутным перемещением вдоль пустыни Вади-Рам с остановкой на панорамной площадке. По пути гид расскажет об Иордании в целом, экономике, религии и традициях.

Загадочная Петра и ущелье Сик

Петра предстанет перед вами всеми оттенками красного, розового и охры. Вы узнаете, кому принадлежал древний город, удивитесь архитектурным особенностям и решениям того времени. Гид проведёт вас по ущелью Сик, на выходе из которого откроется знаменитая сокровищница Эль-Хазне. Местные бедуины за чаевые помогут вам подняться на зрелищную фотозону. Дальше вы пройдёте через пещеры, гробницы, склепы, храмы и даже набатейский ЗАГС. Обратно вернётесь пешком либо за дополнительную плату на лошади или гольфкаре.

Вкусный обед

После увлекательного знакомства с Петрой вы отобедаете в ресторане иорданской кухни. А в порту Акаба, если останется время, сможете купить традиционные сувениры в местных магазинах.

Тайминг маршрута

02:30 — выезд из Дахаба

05:30 — пересечение границы и посадка на паром

07:00 — прибытие в Иорданию, встреча с гидом, начало трассовой экскурсии

10:00 — остановка с панорамным видом на Вади-Рам

11:00 — прибытие в Петру, обзорная экскурсия

15:00 — выезд на обед

16:00 — отправление в порт

20:00 — отплытие парома

21:00 — прибытие в Египет, паспортный контроль

01:00 — возвращение в Дахаб

Организационные детали

Вы поедете на комфортабельном автобусе с кондиционером и туалетом

Основная группа выезжает из Шарм-эль-Шейха с остановкой в Дахабе. На Иорданской стороне возможно объединение с англоговорящей группой.

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Что включено в стоимость

Проезд на комфортабельном туристическом автобусе

Услуги русскоговорящего гида

Проезд на пароме

Групповая виза в Иорданию

Входные билеты

Обед (без напитков)

Дополнительные расходы