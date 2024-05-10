1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Восхождение на гору Моисея и посещение монастыря св. Екатерины
Погрузитесь в атмосферу древних библейских событий, восходя на гору Синай и исследуя монастырь святой Екатерины
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
€280 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: незабываемая экскурсия из Дахаба
Восхождение на Гору Синай и посещение монастыря Святой Екатерины - уникальный шанс прикоснуться к истории
Начало: На въезде в Дахаб
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 23:00
Завтра в 23:00
14 июня в 23:00
€28 за человека
Индивидуальная
8 часов
Радужный Синай: уникальное путешествие по дикой бедуинской земле
Погрузитесь в мир древних тайн и красочных ландшафтов Синайского полуострова, наслаждаясь аутентичным обедом в компании бедуинов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Синайский монастырь и морские приключения: эксклюзив в Дахабе
Погрузитесь в духовное и приключенческое путешествие по Синайскому полуострову с экспертными гидами
Начало: У вашего отеля в Дахабе
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
от €250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Виндсерфинг в Дахабе: обучение с профессионалом
Тёплое море, хороший ветер и песчаные пляжи Дахаба - идеальные условия для виндсерфинга. Под руководством чемпиона России вы освоите все необходимые навыки
Начало: На виндсерфинг-станции в Дахабе
Завтра в 12:00
10 июня в 06:00
€65 за человека
Групповая
17 часов
Экскурсия в Каир с авиаперелетом: пирамиды, Египетский музей, Сфинкс
Погрузитесь в мир древнего Египта с экскурсией в Каир. Перелет, посещение пирамид и музея, обед включены
Расписание: Понедельник, Вторник, Четверг, Пятница в 04:00
$319 за человека
Групповая
17 часов
Путешествие в Луксор с авиаперелетом - Долина Царей и Карнакский храм
Путешествие в Луксор с перелетом на самолете. Откройте для себя древние храмы, гробницы фараонов и уникальные музеи. Экскурсия с русскоговорящим гидом
Расписание: Среда в 04:00
$326 за человека
Групповая
13 часов
Из Дахаба в древнюю Петру - групповая экскурсия к сокровищу Иордании
Уникальная групповая экскурсия из Дахаба в Петру. Узнайте историю набатеев, посетите ущелье Сик и Эль-Хазне, насладитесь обедом в Иордании
Начало: На бензозаправке Take5 на въезде в Дахаб
Расписание: во вторник, среду и субботу в 03:00
11 июня в 03:00
12 июня в 03:00
€240 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина10 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Спасибо большое гиду за экскурсию, интересные исторические рассказы, и в том числе спасибо бедуину, который сопровождал при
- AAnton27 ноября 2023Экскурсия понравилась, очень необычно. Для легкого подъема нужно быть в хорошей физической форме. Но в нашей группе поднялись все, даже
- ЛЛариса9 января 2023Отличная экскурсия,очень понравилась организация-все проходило четко. Гид Богдан(ну так нам перевели имя)рассказывал по дороге много интересного,причем очень интересно рассказывал!! Сам
Ответы на вопросы от путешественников по Дахабу в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дахабе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Дахабе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Дахабу в июне 2024
Сейчас в Дахабе в категории "Выездные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 28 до 550. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4 из 5
Экскурсии по окрестностям Дахаба и местам Египта в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август