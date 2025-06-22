Мертвое море (около 1,5 часов) Мы отдохнём от переезда на пляже и искупаемся.
Река Иордан (примерно 1 час) Отправимся к месту крещения Иисуса Христа. При желании вы совершите омовение в священных водах, облачившись в специальную белую рубашку.
Вифлеем (примерно 3 часа) Вы окажетесь там, где родился Иисус. Побываете в храме Рождества Христова, пройдёте через Врата смирения, увидите Серебряную звезду и чудотворную икону Вифлеемской Богородицы.
Иерусалим (примерно 2 часа)
Во время пешеходной экскурсии по улицам Старого города мы пройдём по Виа Делороза, по которой Иисус шёл к месту распятия. Вы увидите 5 последних остановок Крестного пути
В Храме Гроба Господня подниметесь на Голгофу, зажжёте свечи от Благодатного огня, прикоснётесь к Камню миропомазания и Гробу Господню
Мы погуляем по еврейскому кварталу и подойдём к Стене Плача. Возьмите с собой ручку и листок бумаги, чтобы оставить записку с желанием
18:30 — выезд в сторону границы
00:00 следующего дня — прибытие в Дахаб
Порядок посещения может незначительно меняться в зависимости от ситуации на границе и внутри страны.
В поездке:
Вы узнаете о земном пути Иисуса Христа
Познакомитесь с иудейскими традициями
Поймёте, как разные конфессии соседствуют на Святой Земле сегодня
Окунётесь в священные воды реки Иордан и подтвердите свое крещение
Искупаетесь в водах Мёртвого моря и выясните, почему их считают целебными
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельных туристических автобусах Toyota Hiace, Toyota Coaster или Mercedes-Benz. Кроме вас в автобусе будут люди из других групп
Для поездки не потребуется Египетская виза, достаточно штампа Sinai Only, который ставится по прилёте в Шарм-эль-Шейх
Прохождение границы занимает 2–3 часа. Если израильская сторона откажет вам во въезде, мы отвезём вас обратно в Дахаб и вернём 60$
После бронирования мы пришлём вам подробную инструкцию для подготовки к поездке
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
В стоимость включено:
трансфер
пограничные сборы
ETAIL (электронное разрешение Израиля)
услуги русскоговорящего гида и сопровождающих
все входные билеты
обед в формате шведского стола
Дополнительно оплачиваются: напитки во время обеда и рубашка для омовения
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На въезде в Дахаб
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 23:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Дахабе
Провела экскурсии для 4856 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте с 2014 года и всё это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых читать дальше
был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда буду рада видеть вас на своих обзорных экскурсиях и также на других турах с гидами из команды. До встречи!
Л
Луговых
22 июн 2025
Посетили Израиль в рамках данной экскурсионной программы. Всё понравилось, особенно гид Александр, очень хороший организатор и рассказчик. Узнали много нового про Израиль. Проехали по маршруту без задержек, посетили все достопримечательности, читать дальше
согласно программе. Очень понравился город Иерусалим. Также хочется отметить профессионализм водителя Мохаммеда на территории Израиля, ехали быстро и безопасно. Единственно была очень долгая процедура пересечения границы, задавали вопросы, проверяли визу и паспорта, но в итоге пропустили.
Ирина
12 июн 2025
Огромное спасибо Александру и Трипстер за емкую экскурсию за один день! Я очень довольна, обязательно порекомендую‼️