Откройте сокровища Синая: посетите древнейший монастырь святой Екатерины с кустом неопалимой купины, прокатитесь на джипах по фантастическому Цветному каньону Салама и познакомьтесь с бытом бедуинов за обедом в их деревне. Погрузитесь в историю, прикоснитесь к святыням и запечатлейте неповторимые пейзажи полуострова.
Описание экскурсии
Путешествие к жемчужинам Синая Это увлекательное путешествие по «визитным карточкам» Синая, подробное знакомство с историей полуострова и его природными и духовными богатствами. Вас ожидает:
- Монастырь святой Екатерины — древнейший действующий мужской монастырь в мире. Хранит мощи святой мученицы, богатую коллекцию икон и манускриптов. На его территории вы увидите куст неопалимой купины и колодец Моисея.
- Цветной каньон Салама — геологическое чудо Синая, путь к которому пройдет по бездорожью на джипах. Вы сделаете сотни фото причудливых узоров с оттенками от темно-коричневого до красного и соломенно-желтого.
- Обед в каньоне в бедуинской деревне. Вы увидите, как готовят пищу жители пустыни. Погружение в историю Вы узнаете о житие святой Екатерины, а также об истории монастыря и как на протяжении своего существования ему удавалось избегать набегов и разрушений. Вы сможете прикоснуться к святыням - кусту неопалимой купины, древнейшим иконам и поставить свечи в базилике Преображения. В Цветном каньоне пройдете по маршруту сквозь узкие стены, местами не превышающие 1 метра, рассмотрите разнообразный состав горных пород. Во время обеда познакомитесь с бедуинами и узнаете, как они выживают в пустыне.
Ежедневно, кроме пятницы, воскресенья и церковных праздников в 07:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь святой Екатерины (колодец Моисея, куст неопалимой купины, церковь, сад, музей икон и библиотека)
- Цветной каньон Салама
Что включено
- Проезд на индивидуальном туристическом автобусе или автомобиле
- Услуги индивидуального русскоговорящего гида
- Джип до входа в каньон
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме пятницы, воскресенья и церковных праздников в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
