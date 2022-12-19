Джип Сафари "Цвета Синая" — одно из лучших сафари на Синайском полуострове! В один день вы посетите восхитительный цветной каньон и займетесь снорклингом (плавание с масками) в "Голубой дыре" - огромная коралловая дыра, где обитают сотни разноцветных рыбок.

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