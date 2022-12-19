Цвета Синая (джип сафари)

Смешанная: автобусная, активный отдых на природе

Смешанная: автобусная, активный отдых на природе.

Необходимо взять с собой: паспорта; удобную одежду, обувь и арафатку; купальные принадлежности; головной убор; пляжное полотенце; солнцезащитные очки; коралки; оборудование для снорклинга (при наличии); воду; деньги на личные расходы; телефон или камеру.
Цвета Синая (джип сафари)
Цвета Синая (джип сафари)
Цвета Синая (джип сафари)
Цвета Синая (джип сафари)

Что вас ожидает 🤩

  • Цветной каньон
  • Голубая дыра
  • Сафари на джипах
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Джип Сафари "Цвета Синая" — одно из лучших сафари на Синайском полуострове! В один день вы посетите восхитительный цветной каньон и займетесь снорклингом (плавание с масками) в "Голубой дыре" - огромная коралловая дыра, где обитают сотни разноцветных рыбок.

Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по WhatsApp или Viber накануне дня выезда (сообщением или звонком диспетчера). Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.

Программа

  • плаванье (снорклинг).
  • катание на верблюдах вдоль моря (10 минут).
  • джип сафари до каньона Эль Салама.
  • пешая прогулка по каньону (около часа).
  • чаепитие в бедуинской деревне.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед катание на верблюде джип сафари транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Напитки во время экскурсии прокат оборудования для снорклинга (маска 2$, ласты 3$, жилет 4$, термокостюм 5$) арафатки фото и видео материалы
  • Сделанные фотографом
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Пятница, Воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 8.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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