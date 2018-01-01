Приглашаем посетить Национальный морской заповедник Рас-Мохаммед. Там находятся самые красивые коралловые рифы Красного моря, приводившие в восторг Жака Ива Кусто.

Рас-Мохаммед расположен в самой южной точке Синайского полуострова, откуда хорошо видны два залива - Акабский и Суэцкий.

В ходе автобусной экскурсии мы сделаем две остановки для снорклинга, а также посетим сухопутные достопримечательности заповедника - мангровые рощи, живописные бухты, Львиный разлом и магическое озеро Желаний.



Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по WhatsApp или Viber накануне дня выезда (сообщением или звонком диспетчера). Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.