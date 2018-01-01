Заповедник Рас-Мохаммед (на автобусе)

Смешанная: автобусная, посещение заповедника, купание

Смешанная: автобусная, посещение заповедника, купание.
Заповедник Рас-Мохаммед (на автобусе)
Заповедник Рас-Мохаммед (на автобусе)
Заповедник Рас-Мохаммед (на автобусе)
Заповедник Рас-Мохаммед (на автобусе)
Заповедник Рас-Мохаммед (на автобусе)
Заповедник Рас-Мохаммед (на автобусе)
Заповедник Рас-Мохаммед (на автобусе)

Что вас ожидает 🤩

  • Ворота Аллаха
  • Заповедник Рас-Мохаммед
  • Мангровая роща
  • Озеро желаний
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем посетить Национальный морской заповедник Рас-Мохаммед. Там находятся самые красивые коралловые рифы Красного моря, приводившие в восторг Жака Ива Кусто.

Рас-Мохаммед расположен в самой южной точке Синайского полуострова, откуда хорошо видны два залива - Акабский и Суэцкий.

В ходе автобусной экскурсии мы сделаем две остановки для снорклинга, а также посетим сухопутные достопримечательности заповедника - мангровые рощи, живописные бухты, Львиный разлом и магическое озеро Желаний.

Важно! Точное время выезда и номер автобуса будут сообщены по WhatsApp или Viber накануне дня выезда (сообщением или звонком диспетчера). Просим указывать действительный номер телефона и держать его включенным, как минимум, за 24 часа до запланированного времени выезда.

Программа

  • Сбор группы от отелей.
  • Переезд до заповедника на автобусе около 30 минут.
  • Остановка у ворот Аллаха.
  • Остановка для купания в бухте.
  • Осмотр мангровой рощи.
  • Купание в озере Желаний.
  • Обратный трансфер до отелей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты в заповедник
Что не входит
  • Прокат оборудования для снорклинга в бухте (маска 2$, ласты 3$, жилет 4$). Фото и видео материалы
  • Сделанные фотографом. Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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