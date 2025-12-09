Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В огромном шумном Каире трудно без гида — с точки зрения и шокового эффекта от города, и логистики, и пласта истории. Наш гид на весь день станет вашим проводником на комфортной экскурсии, спланированной для вас.



Вы выберете интересные вам места — от Пирамид до мечетей, от телебашни до бедных кварталов, окажетесь в глубокой древности и поймете столицу Египта.

Horus Ваш гид в Хургаде Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность более 12 часов Размер группы 1-8 человек $550 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Поездка индивидуально позволяет туристам посетить известные на весь мир достопримечательности без спешки и ожидания группы. Предоставляется индивидуальный русскоговорящий гид и комфортный автомобиль или мини-бас. Каир — столица Египта, находящаяся на берегах Нила. Является самым большим городом Африки, занимает 13-е место по численности населения в мире. Каир знаменит своей историей. В его облике сохранились сооружения древней эпохи Фараонов, памятники древнего египетского христианства и великолепные образцы средневековой исламской архитектуры.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату