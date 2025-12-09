В огромном шумном Каире трудно без гида — с точки зрения и шокового эффекта от города, и логистики, и пласта истории. Наш гид на весь день станет вашим проводником на комфортной экскурсии, спланированной для вас.
Вы выберете интересные вам места — от Пирамид до мечетей, от телебашни до бедных кварталов, окажетесь в глубокой древности и поймете столицу Египта.
Описание экскурсииПоездка индивидуально позволяет туристам посетить известные на весь мир достопримечательности без спешки и ожидания группы. Предоставляется индивидуальный русскоговорящий гид и комфортный автомобиль или мини-бас. Каир — столица Египта, находящаяся на берегах Нила. Является самым большим городом Африки, занимает 13-е место по численности населения в мире. Каир знаменит своей историей. В его облике сохранились сооружения древней эпохи Фараонов, памятники древнего египетского христианства и великолепные образцы средневековой исламской архитектуры.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Хургада
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
