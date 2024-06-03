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ни разу. Организация прекрасная. Информационная поддержка в WhatsApp всегда быстро и по существу. Трансфер в четко в оговоренное время, без опозданий и задержек. Транспортное средство в очень хорошем состоянии. В поездке два водителя периодически менялись. Гид Измаил, встретил в Каире. Отработал дежурно, без блеска в глазах. По русски говорит очень хорошо, но не носитель языка. Для меня, как человека, посещающего Египет в 4 раз и Каир во второй и посмотревшего с десяток документальных фильмов было не интересно. Эмоционально сухо я бы сказала. Не поняла почему обед был организован в массовой туристической столовой со шведским столом. В этом формате организации логичнее было бы какое то аутентичное кафе, естественно мы бы сами оплатили свое питание. На вопрос о шопинге были доставлены в туристические места как везде с прайсом в 3 цены и необходимостью торговаться. Стоимость экскурсии у туропреатора "Библио глобус" в формате большого автобуса обошлась бы нам на 4 человека всего на 50 долларов дешевле. Индивидуальный трансфер был предложен от 600 долларов. Поэтому считаю покупку данной экскурсии целесообразной и оправданной. В дальнейшем приобретали в Хургаде у "Спутника" еще две поездки. Рекомендую!