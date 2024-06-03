Экскурсии в Каир из Хургады

Найдено 17 экскурсий в категории «Каир» в Хургаде, цены от €38, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
64 отзыва
Эксклюзивная экскурсия из Хургады в Каир: пирамиды, музей, Нил
Откройте для себя величие Каира: от древних пирамид до круиза по Нилу в комфортной индивидуальной поездке
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
320224 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
94 отзыва
Из Хургады - в древний и многоликий Каир
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
352247 за всё до 8 чел.
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)
🚗 На машине
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Каир и пирамиды Гизы (из Хургады) - индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Каир! Узнайте, почему его называют городом тысячи минаретов. Посетите музей, цитадель и пирамиды. Незабываемое путешествие
Начало: В вашем отеле в Хургаде
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
344224 за всё до 8 чел.
Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
18 отзывов
Путешествие 3 в 1 из Хургады: Каир, пирамиды Гизы и Саккара
Всего за один день вы познакомитесь с древними чудесами Египта: величественными пирамидами, загадочной Саккарой и сокровищами Египетского музея
Начало: В вашем отеле
Завтра в 02:00
10 июня в 02:00
270216 за всё до 8 чел.
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
12 отзывов
Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
Однодневная поездка из Хургады в Каир: Египетский музей, плато Гизы, пирамиды и Большой сфинкс. Комфортабельный автобус, русскоговорящий гид, обед включен
Начало: У вашего отеля из центральной части города
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
53 за человека
Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Удивительный Каир: экскурсия из Хургады в мини-группе
Познайте древние чудеса Египта в уютной атмосфере мини-группы. Пирамиды, музей и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У входа в отель
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
Завтра в 01:30
11 июня в 01:30
75 за человека
Каир и Александрия за 2 дня: путешествие из Хургады
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Каир и Александрия за 2 дня: культурное погружение из Хургады
Исследуйте сокровища Каира и Александрии в увлекательной 2-дневной экскурсии с комфортным переездом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 02:30
10 июня в 02:30
475 за всё до 8 чел.
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Из Хургады в Каир: индивидуальный тур для двоих
Путешествие из Хургады в Каир для двоих: посещение пирамид, Национального музея и Большого Сфинкса. Ощутите дух древнего Египта с опытным гидом
Начало: ресепшн вашего отеля в центре города
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
250 за всё до 2 чел.
«Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
18 часов
63 отзыва
«Погружение в историю»: экскурсия в Каир из Хургады
Приглашаем на увлекательное путешествие из Хургады в Каир, где вас ждут величественные пирамиды, сокровища фараонов и легендарный Сфинкс
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 02:00
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
$75 за человека
Каир - город тысячи минаретов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
21 час
14 отзывов
Каир - город тысячи минаретов: Пирамиды, Музей, Крепость
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Каиру, где история Древнего Египта оживает перед вашими глазами
Начало: Холл отеля
Расписание: Eжедневно с в любое время суток
Завтра в 03:00
10 июня в 03:00
$313 за всё до 2 чел.
Египетский музей и великие Пирамиды Каира
🚌 На автобусе
Групповая
19 часов
126 отзывов
Путешествие по Каиру: Египетский музей и Пирамиды - впечатления на всю жизнь
Погрузитесь в мир древних фараонов и сфинксов, посетив Египетский музей и великие Пирамиды. Ждем вас на экскурсии, полной открытий
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день (кроме пятницы) в 00:30
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
от $40 за человека
Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
Билеты
22 часа
45 отзывов
Старый Каир и пирамиды Гизы из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 4:30 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
10 июня в 01:30
12 июня в 01:30
$38 за билет
Поездка в Каир в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
20 часов
64 отзыва
Поездка в Каир из Хургады: малая группа, пирамиды, музей, Сфинкс
Откройте для себя древние чудеса Каира: пирамиды, сокровища Тутанхамона и величественный Сфинкс в комфортной мини-группе
Начало: По договоренности
Расписание: (время 1:30-22:00)
Завтра в 01:30
10 июня в 01:30
$75 за человека
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Групповая
17 часов
Экскурсия в Каир с перелетом на самолете
Расписание: Вторник, Среда, Воскресенье в 04:00
от $273 за человека
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады - в Каир: однодневное путешествие туда и обратно
Навстречу пирамидам, сфинксу и сокровищам Тутанхамона
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
250 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
Разгадать тайны пирамид, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу
Начало: По месту вашего проживания в Хургаде
Расписание: ежедневно в 01:00 и 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 01:00
90 за человека
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
13 часов
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
Побывать в царском некрополе, погулять по подземным галереям и окунуться в историю Египта
Начало: В любом удобном для вас месте в Хургаде
Сегодня в 21:30
Завтра в 01:30
333200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Сегодня у нас была лучшая из экскурсий в Египте, и это на все 100% заслуга прекрасного гида, Шаркави, и организатора
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    экскурсии. Идеально всё - инструктаж до экскурсии, транспорт, организация, рассказ и ответы на вопросы. Были учтены все наши пожелания по маршруту, внесены разумные корректировки. В итоге, достаточно сложная и продолжительная экскурсия прошла в разы лучше, чем мы могли себе представить, даже для ребенка 10 лет. С лёгким сердцем рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    «Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
    Была в мае 2024. Отличная экскурсия: прекрасный гид, комфортабельный минивен с кондиционером, интересная программа. Гид Ахмед очень интересно рассказал историю
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    Египта, предлагал пофотографировать, помогал во всех вопросах, запасся холодной водой, что оказалось очень важно. В конце угостил всех мороженым. Экскурсия прошла в теплой душевной обстановке. Организатор Амжад, отвечает быстро, все объясняет, предоплату никто не требует, можно оплатить уже по факту. Советую…

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы и прилетели на отдых
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    в Египет! Ведь мечты должны сбываться! Забронировали экскурсию за месяц, на протяжение всего времени Мухамед был со мной на связи и периодически запрашивал необходимую информацию и постоянно делал напоминания, что взять с собой! Вечером прислал контакт Экскурсовода! Замечу что трансфер был минута в минуту! Такая пунктуальность и четкость сразу расположила:) Наш экскурсовод Адель идеально подобрал маршрут и дочь была увлечена рассказом! А увлечь без 2 дней шестилетку это очень непросто! Отдельная благодарность за все подсказки и исполнение пожеланий! Нам очень понравилось!

    Побывать в Гизе и увидеть пирамиду Хиопса и великого Сфинкса, было желанием дочери! Для этого мы
  • И
    Илья
    20 мая 2024
    Из Хургады - в древний и многоликий Каир
    Большое спасибо за отличную экскурсию! Нас встретили в Хургаде в 01:20 на комфортной Тойоте Хайс. К 8 утра мы были в
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    Каире. С нами был гид Шаркави - очень добрый и внимательный человек. Мы посетили Мечеть, Музей, прогулялись по Нилу на катере и, конечно же, Пирамиды. Шаркави очень хорошо провёл экскурсию - везде мог договориться, чтобы мы избегали очередей. Всю информацию рассказал подробно и интересно, ответил на все вопросы. Экскурсия отличная, всем рекомендую!!!

    Большое спасибо за отличную экскурсию!Большое спасибо за отличную экскурсию!
  • А
    Александр
    18 мая 2024
    Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
    Это лучшее, что можно было получить от однодневной экскурсии в Каир! Комфортабельное авто, забрали из отеля точно в указанное время.
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    Безопасное и приятное вождение. Встреча с Мухаммедом в Каире. Знания родного города и истории Египта погружают в атмосферу жизни этого многогранного города… обязательно узнайте про жизнь простых людей! Многоликий город и узкие улочки совершенно безопасны с Мухаммедом. Честный, веселый, отзывчивый, безмерно открытый Человек с большой буквы. Мы доверились полностью и не разочаровались. Бронь делали из России и все время были на связи. Искренне рекомендую! P.S. Формат экскурсии обсуждаем и подстраиваем под клиента;)

  • Г
    Гузель
    18 мая 2024
    «Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
    Заказываю экскурсии на сайте "Спутник 8" не в первый раз, в разных странах и могу с уверенностью сказать, что для
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    команды "Спутника8" репутация важнейшая составляющая работы и поэтому они берут к себе в команду только тех, кто готов работать качественно и на совесть. И экскурсия с командой Амжана этому безусловное подтверждение! Качественная и честная работа с момента бронирования и до момента когда вернулись в отель после экскурсии. Забрали из отеля в четко обозначенное время. Автобус в идеальном техническом состоянии, максимально комфортный. Водители профессионалы в своем деле, аккуратность вождения на 100 баллов, вежливые, всегда готовы помочь если возникнет необходимость. Гид Усама давал информацию не сухим историческим текстом, а с интересными бытовыми вкраплениями, от чего всё воспринималось легко и понятно для человека находящегося на "глубоком" отдыхе))). Амжан был всегда на связи по любым вопросам начиная от" а можно будет вещи оставить в автобусе" и до" укачивает, боюсь не осилю дорогу". Амжан, спасибо большое за прекрасную организацию поездки, за эмоции и за то, что развенчали миф, о том что экскурсия на пирамиды это конечно чертовски интересно, но очень очень тяжело физически перенести. Все прошло максимально комфортно! Команду Амжана безусловно рекомендую! Когда запланирую в Луксор, то конечно только через них)))

  • Д
    Диана
    18 мая 2024
    Египетский музей и великие Пирамиды Каира
    Экскурсия в целом понравилась, хоть и заняла по времени более суток. Иностранные туристы в автобусе постоянно опаздывали, и мы никогда
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    не отправлялись вовремя- всегда на 15-20 минут позже. Это время можно было потратить на осмотр пирамид, там дали очень мало времени. Гид понравился, интересно рассказывал, организовывал тоже все очень хорошо. Прогулка по Нилу понравилась, музей тоже стоит посетить. На пирамидах берут доп. плату за посещение пирамид внутри и чтобы отвезли на панораму. Лучше одевать закрытую одежду светлую и кроссовки, на пирамидах песок. Обязательно головной убор.

  • A
    Anastasia
    16 мая 2024
    «Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
    Всё супер! Экскурсия очень понравилась, организация просто на высоте!
  • Н
    Нурзат
    14 мая 2024
    Египетский музей и великие Пирамиды Каира
    Программа насыщенная. Спасибо гиду Хенни за подробное освещение темы, все доступно, понятно, с точки зрения профи. Было достаточно времени пофотаться,
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    самим погулять, погрузиться в атмосферу. Прогулка по Каиру на лодке брали за отд плату, 10$, но оно того стоит, посмотреть Каир, послушать про жизнь в Египте. Пирамиды превзошли наши ожидания!!! Покатались на верблюдах, фотались на фоне панорам пирамид, получились отличные фото!!! Спасибо организаторам, гидам Мохамеду, он же Хенни и Сабиру!!! Сопровождал нас охранник, водят конечно в Египте как гонщики. Кормили обедом тоже вкусно кебаб вкусный!!! Кстати в раза дешевле получилось чем у отельного гида. Один из минусов дорога утомляет, но на это никак не повлиять. В пути остановились,назв забыла, перекусить можно гамбургер+ карт фри + миранда 4 $

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Каир - город тысячи минаретов
    Покупали экскурсию в Каир. В нашем случаем приоритетным критерием выбора был именно индивидуальный трансфер. О выборе компании "Спутник" не пожалели
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    ни разу. Организация прекрасная. Информационная поддержка в WhatsApp всегда быстро и по существу. Трансфер в четко в оговоренное время, без опозданий и задержек. Транспортное средство в очень хорошем состоянии. В поездке два водителя периодически менялись. Гид Измаил, встретил в Каире. Отработал дежурно, без блеска в глазах. По русски говорит очень хорошо, но не носитель языка. Для меня, как человека, посещающего Египет в 4 раз и Каир во второй и посмотревшего с десяток документальных фильмов было не интересно. Эмоционально сухо я бы сказала. Не поняла почему обед был организован в массовой туристической столовой со шведским столом. В этом формате организации логичнее было бы какое то аутентичное кафе, естественно мы бы сами оплатили свое питание. На вопрос о шопинге были доставлены в туристические места как везде с прайсом в 3 цены и необходимостью торговаться. Стоимость экскурсии у туропреатора "Библио глобус" в формате большого автобуса обошлась бы нам на 4 человека всего на 50 долларов дешевле. Индивидуальный трансфер был предложен от 600 долларов. Поэтому считаю покупку данной экскурсии целесообразной и оправданной. В дальнейшем приобретали в Хургаде у "Спутника" еще две поездки. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Каир»

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  1. Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир
  2. Из Хургады - в древний и многоликий Каир
  3. Каир и пирамиды Гизы (из Хургады)
  4. Путешествие 3 в 1: Каир, пирамиды и Саккара
  5. Из Хургады в Каир - навстречу Большому сфинксу
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
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  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Каир" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 38 до 475 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 519 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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