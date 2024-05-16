Экскурсия в Луксор из Хургады — это насыщенная программа и новый формат, в ходе которой участники могут посетить сразу 4 самых популярных места в Луксоре. Вы увидите Карнакский храм, колоссы Мемнона, храм Хатшепсут, Долину Цариц. Вы насладитесь увлекательными достпримечательностями и красотой исторических памятников.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00
Что вас ожидает:
- Карнакский храм
- Долина Царей
- Храм Царицы Хатшепсут
- Колоссы Мемнона
- Река Нила
Описание экскурсии
Наше путешествие начнется с приезда в Долину Нила, где вы познакомитесь с настоящим образом жизни египтян. Далее мы отправимся в Луксор для осмотра достопримечательностей города живых.
Город живых
Мы посетим Карнаксий храм в сопровождинии русскоговорящего гида-египтолога. Карнакский храм представляет собой самый масштабный храмовый комплекс в Древнем Египте, объединяя ряд сооружений, напоминающих не столько обычный храм, сколько целый город в себе. Город мертвых и «поющие колоссы Мемнона»После обеда в ресторане мы отправимся на тот берег Нила в город мёртвых. Среди самых известных достопримечательностей в Городе Мертвых выделяются Долина царей и храм Хатшепсут. Долина царей служит местом захоронения фараонов, включая около 40 гробниц, именно здесь была обнаружена усыпальница Тутанхамона. Храм Хатшепсут был построен в эпоху правления царицы Хатшепсут, когда Египет процветал. Это монументальное сооружение сильно отличается от других исторических памятников Египта, и многие исследователи считают его вдохновением для многих архитектурных проектов во всем мире. Вы обязательно смоежете посетить храм женщины-фараона Хатшепсут в сопровождении профессионального русскоговорящего гида-египтолога. Вас ждет знакомство с традициями захоронения древнего Египта. Здесь у вас будет возможность за отдельную плату посетить гробницу Тутанхамона. Кроме того, будет возможность своими глазами увидеть величественные поющие колоссы Мемнона. Древнеегипетские посмертные храмы фараонов обычно отличались своими внушительными размерами. Не исключением стал и храм фараона Аменхотепа III. Единственное, что сохранилось от этого строения до наших дней — две огромные 21-метровые статуи, которые получили название «поющие колоссы Мемнона». Важная информация:• Возьмите с собой головной убор, наличные деньги, воду, легкий перекус.
Надевайте удобную одежду и обувь по погоде • Сообщите гиду номер комнаты и обязательно пришлите фотографию паспорта для получения разрешения от туристической полиции.
Воскресенье, вторник и четверг. Группа полностью русскоязычная. Остальные дни недели принадлежат разным национальностям, но у каждой национальности свой гид.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$75
|Дети с 6 до 11 лет
|$45
|Дети до 5и лет
|$30
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Карнакский храм
- Долина Царей
- Храм Царицы Хатшепсут
- Колоссы Мемнона
- Река Нила
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Русскоговорящий гид-профессионал
- Обед
- Входые билет по программеВ стоимость входит обед, входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Напитки
- Посещение Бананового острова (по желанию 10$)
- Посещение гробницу Тутанхамона.
Место начала и завершения?
В отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, вторник и четверг. Группа полностью русскоязычная. Остальные дни недели принадлежат разным национальностям, но у каждой национальности свой гид.
Экскурсия длится около 19 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой:
- Головной убор
- Деньги
- Средства личной гигиены
- Питьевую воду
- Сухой паёк (предварительно заказав в отеле)
- Удобная обувь
- Тёплые одежды зимой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anastasia
16 мая 2024
Всё супер! Экскурсия очень понравилась, организация просто на высоте!
M
Marina
24 апр 2024
Великолепное путешествие! Нас забрали на комфортабельном минивэне, точно по времени. Гид прекрасно говорил по-русски. Он очень много рассказал нам про историю Египта и Луксора. Мы смогли пофотографироваться в лучших местах. Было время и купить сувениры. Поездка на лодочках по Нилу - потрясающая. Всем рекомендую эту экскурсию.
Т
Татьяна
23 апр 2024
Понравилась четкая организация. После заказа все нюансы обсудили в ватцап, обговорили время и место встречи. Заехали за нами в назначенное время без опозданий Обсудили план экскурсии и поехали. Нас было
О
Олег
20 фев 2024
Экскурсия прошла отлично, хороший гид, много всего рассказал и показал, а главное подстраивался под нас, хорошо говорил по русски. Индивидуальный транспорт - это высший класс, проехали везде быстро, без стояния
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