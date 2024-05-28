1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие из Хургады
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
«В зависимости от количества людей экскурсия проходит на легковой машине или микроавтобусе»
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
290€203 за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
Катание на лошадях и верблюдах в Хургаде с восточным чаепитием
Погрузитесь в атмосферу Востока, наслаждаясь катанием на лошадях и верблюдах по живописным окрестностям Хургады, завершая день восточным чаепитием
Начало: По месту пребывания в Хургаде
«Трансфер на микроавтобусе с кондиционером»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€28 за человека
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия из Хургады в Луксор: древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Откройте для себя тайны фараонов и величие их созданий
Начало: В вашем отеле
«В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе, услуги русскоговорящего гида, поездка на лодке по Нилу, обед без напитков, все входные билеты (кроме билета в гробницу Тутанхамона — дополнительно $10/чел»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
€80 за человека
Мини-группа
4 часа
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
«В стоимость входит трансфер на автомобилях или микроавтобусах Mitsubishi, Hyundai, Toyota, Nissan, услуги гида»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€20 за человека
Мини-группа
13 часов
Удивительный Каир: экскурсия из Хургады в мини-группе
Познайте древние чудеса Египта в уютной атмосфере мини-группы. Пирамиды, музей и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У входа в отель
«Приглашаем на экскурсию из Хургады в Каир — на комфортабельном минивэне, в группе до 8 человек»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
Завтра в 01:30
11 июня в 01:30
€75 за человека
Мини-группа
16 часов
Экскурсия в Луксор из Хургады: Карнак, Долина Царей и храм Хатшепсут
Погрузитесь в историю Древнего Египта с экскурсией в Луксор. Посетите легендарные места и узнайте их тайны
Начало: Ваш отель в Хургаде
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
$75 за человека
Мини-группа
19 часов
Замечательная поездка в Луксор на минивэн
Начало: В отеле
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
$75 за человека
Индивидуальная
16 часов
Индивидуальная экскурсия в Дендеру и Луксор из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:30-7:30
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от $280 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
16 часов
Расписание: Ежедневно в 5:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
от $250 за всё до 2 чел.
Мини-группа
13 часов
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
Разгадать тайны пирамид, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу
Начало: По месту вашего проживания в Хургаде
«В стоимость входят: трансфер на комфортабельном минивэне в Каир и обратно, услуги гида, посещение музея, обед и прогулка на кораблике по Нилу»
Расписание: ежедневно в 01:00 и 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 01:00
€90 за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Хургаде
Начало: Место вашего пребывания
«Экскурсия рассчитана на небольшие группы: до 10 человек в микроавтобусе»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$40 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина28 мая 2024Эту экскурсию мы ждали как никогда, столько было ожиданий… Микроавтобус был комфортный, было прохладно и достаточно места для всех (на
- ЕЕлена27 мая 2024Всё отлично
- ТТатьяна19 мая 2024Большое спасибо за отличную экскурсию! Достаточно быстро доехали до Луксора, замечательно провели время. Наш гид все прекрасно рассказывал и показывал. Прекрасные впечатления после отпуска!
- ААнна16 мая 2024Приятная экскурсия, гид интересно рассказывала, посмотрели основные места, на все вопросы отвечала
- AAnastasia16 мая 2024Всё супер! Экскурсия очень понравилась, организация просто на высоте!
- ООльга11 мая 2024Посетили Луксор как давно мечтали)) прикоснуться к вечности. Когда понимаешь что некоторым постройкам более 3000 лет! Спускались в гробницы фараонов,
- EEkaterina5 мая 2024Когда покупали экскурсию, все же были сомнения. Во первых большой плюс маленькая группа, ездили на экскурсию от библио глобус в
- ННаталья2 мая 2024Поездка в Каир была очень понравилась. Хорошо продуманный маршрут. Комфортпбельный автобус. Отличные водители, что немаловажно для безопасности в пути (дорога
- ООльга1 мая 2024Были на данной экскурсии 21 апреля. Гид - Карим. Автобус комфортабельный, гид общительный, много рассказывал, отлично провели время. Думала, что
- MMarina24 апреля 2024Великолепное путешествие! Нас забрали на комфортабельном минивэне, точно по времени. Гид прекрасно говорил по-русски. Он очень много рассказал нам про
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На микроавтобусе»
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