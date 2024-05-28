Экскурсии на микроавтобусе в Хургаде с гидом по низким ценам

Найдено 11 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Хургаде, цены от €20, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дендера и Луксор за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
40 отзывов
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие из Хургады
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
«В зависимости от количества людей экскурсия проходит на легковой машине или микроавтобусе»
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
290203 за всё до 8 чел.
Восточные скачки: катание на лошадях и верблюдах в Хургаде (мини-группа)
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
1 отзыв
Катание на лошадях и верблюдах в Хургаде с восточным чаепитием
Погрузитесь в атмосферу Востока, наслаждаясь катанием на лошадях и верблюдах по живописным окрестностям Хургады, завершая день восточным чаепитием
Начало: По месту пребывания в Хургаде
«Трансфер на микроавтобусе с кондиционером»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
28 за человека
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия из Хургады в Луксор: древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Откройте для себя тайны фараонов и величие их созданий
Начало: В вашем отеле
«В стоимость экскурсии включены трансфер на микроавтобусе, услуги русскоговорящего гида, поездка на лодке по Нилу, обед без напитков, все входные билеты (кроме билета в гробницу Тутанхамона — дополнительно $10/чел»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
80 за человека
Знакомство с Хургадой в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
«В стоимость входит трансфер на автомобилях или микроавтобусах Mitsubishi, Hyundai, Toyota, Nissan, услуги гида»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 за человека
Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Удивительный Каир: экскурсия из Хургады в мини-группе
Познайте древние чудеса Египта в уютной атмосфере мини-группы. Пирамиды, музей и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У входа в отель
«Приглашаем на экскурсию из Хургады в Каир — на комфортабельном минивэне, в группе до 8 человек»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
Завтра в 01:30
11 июня в 01:30
75 за человека
Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
16 часов
37 отзывов
Экскурсия в Луксор из Хургады: Карнак, Долина Царей и храм Хатшепсут
Погрузитесь в историю Древнего Египта с экскурсией в Луксор. Посетите легендарные места и узнайте их тайны
Начало: Ваш отель в Хургаде
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
$75 за человека
Замечательная поездка в Луксор на минивэн
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
19 часов
4 отзыва
Замечательная поездка в Луксор на минивэн
Начало: В отеле
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
$75 за человека
Индивидуальная экскурсия в Дендеру и Луксор из Хургады
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
16 часов
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Дендеру и Луксор из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:30-7:30
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от $280 за всё до 2 чел.
Золотой Луксор с долиной царей - Луксор Элит: индивидуальная экскурсия
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
16 часов
1 отзыв
Золотой Луксор с долиной царей - Луксор Элит: индивидуальная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:30
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
от $250 за всё до 2 чел.
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Из Хургады - в древний Каир: главные места столицы в мини-группе
Разгадать тайны пирамид, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу
Начало: По месту вашего проживания в Хургаде
«В стоимость входят: трансфер на комфортабельном минивэне в Каир и обратно, услуги гида, посещение музея, обед и прогулка на кораблике по Нилу»
Расписание: ежедневно в 01:00 и 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 01:00
90 за человека
Обзорная экскурсия по Хургаде
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Хургаде
Начало: Место вашего пребывания
«Экскурсия рассчитана на небольшие группы: до 10 человек в микроавтобусе»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$40 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
    Эту экскурсию мы ждали как никогда, столько было ожиданий… Микроавтобус был комфортный, было прохладно и достаточно места для всех (на
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    экскурсии было 7 человек, 1 экскурсовод и 2 водителя). Огромное спасибо организаторам за то, что была предоставлена вода (бесплатно), она пригодилась и ещё как! Логистика была хорошо спланирована. Не знаю, как оценить то, что мы туда и обратно приехали быстрее, тех, что на больших (от тур операторов) автобусах, но скорость мы развивали до 160 км/ч! Порой было страшно. Экскурсовод совершенно не понравился, рассказывались общие факты на сносном русском, НО через каждое слово «ээээ, ребята» так резало слух, что приводило в бешенство. На самих достопримечательностях заглядывались на другие группы, так как там гид рассказывает что-то реально интересное, а мы просто ходим и смотрим на непонятные нам вещи. Заезды в магазинчики не напрягали, а давали время на передохнуть под кондиционерами. В экскурсию включена прогулка по Нилу, но по факту она осуществляется при условии, что ты купил билет на банановый остров, на котором не на что смотреть. Купили там чай! Просто отврат! 1000 рублей за пыль и ароматизатор! Но все минусы как-то забываются от той красоты и величия, которое ты видишь! В следующий раз мы бы поехали от турфирмы (FUN&SUN), потому что другие наши экскурсии были от них, и там нам всё понравилось (очень важно, чтобы экскурсовод был русскоговорящим - русским носителем основным, а не выученным)

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
    Всё отлично
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
    Большое спасибо за отличную экскурсию! Достаточно быстро доехали до Луксора, замечательно провели время. Наш гид все прекрасно рассказывал и показывал. Прекрасные впечатления после отпуска!
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Знакомство с Хургадой в мини-группе
    Приятная экскурсия, гид интересно рассказывала, посмотрели основные места, на все вопросы отвечала
  • A
    Anastasia
    16 мая 2024
    Замечательная поездка в Луксор на минивэн
    Всё супер! Экскурсия очень понравилась, организация просто на высоте!
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
    Посетили Луксор как давно мечтали)) прикоснуться к вечности. Когда понимаешь что некоторым постройкам более 3000 лет! Спускались в гробницы фараонов,
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    даже не верится)) в храме есть скарабей! Если обойти его 7 раз против часовой- исполнится самое заветное желание! хорошо что выбрали мин-группу а не автобус…. Это было лучшее решение, всё таки пустыня, там очень и очень жарко! Когда маленькая группа всё проходит быстро, комфортно, без лишних пауз. Отличная организация! Комфортная машина. Остались довольны. Но очень жарко, это надо понимать, иногда было даже трудно делать фото, но когда вернулись и смотрели их, как же всё таки красиво 😍

  • E
    Ekaterina
    5 мая 2024
    Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
    Когда покупали экскурсию, все же были сомнения. Во первых большой плюс маленькая группа, ездили на экскурсию от библио глобус в
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    большой группе и только 12 часов потратили на дорогу и заезд за другими туристами в отель, хотя сама дорога занимала 4 часа! Цена у туроператора выше, качество ниже. Здесь же за 5 часов доехали на комфортном автобусе до Каира. Экскурсия понравилась, гид хорошо говорит по русски, рассказывает тоже интересно, у нас был Рожди. Нам предложили за 10 долларов поплавать по Нилу, не понравилось, смысла в этом нет большого, но один раз можно. В общем, теперь экскурсия будем покупать только здесь, они дешевле в цене и комфортнее.

  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
    Поездка в Каир была очень понравилась. Хорошо продуманный маршрут. Комфортпбельный автобус. Отличные водители, что немаловажно для безопасности в пути (дорога
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    неблизкая). Из отеля забрали в обусловленое время. Все экскурсии проходили в очень комфортном темпе, с учётом интересов туристов. Единственный момент, не хватило общей информации о Египте, в части династических периодов. Ведь именно таким образом в Каирском музее построена коллекция. Но это нисколько не умоляет достоинств организатора тура и гидов. Спасибо огромное за прекрасно проведенное время. Однозначно рекомендую данного организатора.

  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
    Были на данной экскурсии 21 апреля. Гид - Карим. Автобус комфортабельный, гид общительный, много рассказывал, отлично провели время. Думала, что
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    поездка будет более утомительной, все же 7 часов в одну сторону, но все прошло хорошо, обратный путь даже проехали быстрее. Водителей было двое, сменяли друг друга. Кроме основных локаций (Каирский музей, пирамиды и Сфинкс) заезжали в магазин папируса (куда ж без этого) и магазин с маслами. Прогулка по Нилу тоже была, хотя можно было бы и без нее обойтись. Обед у нас был уже в конце экскурсии, входил в стоимость (без напитков). Экскурсией довольны, рекомендуем.

  • M
    Marina
    24 апреля 2024
    Замечательная поездка в Луксор на минивэн
    Великолепное путешествие! Нас забрали на комфортабельном минивэне, точно по времени. Гид прекрасно говорил по-русски. Он очень много рассказал нам про
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    историю Египта и Луксора. Мы смогли пофотографироваться в лучших местах. Было время и купить сувениры. Поездка на лодочках по Нилу - потрясающая. Всем рекомендую эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Дендера и Луксор за 1 день
  2. Восточные скачки: катание на лошадях и верблюдах в Хургаде (мини-группа)
  3. Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
  4. Знакомство с Хургадой в мини-группе
  5. Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 20 до 280 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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