Экскурсии в Луксор из Хургады

Найдено 34 экскурсии в категории «Луксор» в Хургаде, цены от €45, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Луксор! (Из Хургады)
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
56 отзывов
Знакомьтесь, Луксор! Уникальная экскурсия из Хургады
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Исторические храмы, захватывающие легенды и древние тайны ждут вас
Начало: У вашего отеля в Хургаде
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
278195 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Дендеру и Луксор
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
13 часов
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Дендера и Луксор из Хургады
Откройте врата в прошлое с экскурсией в Дендеру и Луксор, где каждый камень хранит истории древних цивилизаций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 05:00
325179 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
145 отзывов
Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - уникальная возможность увидеть шедевры древнеегипетской культуры. Посетите Карнакский храм, Долину царей и насладитесь прогулкой по Нилу
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
348244 за всё до 8 чел.
Дендера и Луксор за 1 день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
30%
Индивидуальная
13 часов
40 отзывов
Дендера и Луксор за один день: незабываемое путешествие из Хургады
Вас ждет погружение в величие Древнего Египта: от величественного храма Хатхор до тайн Луксора
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
290203 за всё до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
Луксор - два разных мира в одном городе. Правый берег славится Карнакским и Луксорским храмами, а левый - древними некрополями и храмом Хатшепсут
Начало: Из хургады
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:00
325195 за всё до 8 чел.
Из Хургады - в древний Луксор (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия из Хургады в Луксор: древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, посетив Луксор из Хургады. Откройте для себя тайны фараонов и величие их созданий
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
80 за человека
Из Хургады в древний Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
10 отзывов
Путешествие в сердце Древнего Египта: Хургада - Луксор
Познайте величие древнеегипетских памятников в Луксоре: от Карнака до Хатшепсут в однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
Расписание: ежедневно в 04:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
45 за человека
Луксор с посещением долины Царей
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
8 отзывов
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: у вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
72 за человека
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: у шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
12 июня в 04:30
65 за человека
Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
16 часов
37 отзывов
Экскурсия в Луксор из Хургады: Карнак, Долина Царей и храм Хатшепсут
Погрузитесь в историю Древнего Египта с экскурсией в Луксор. Посетите легендарные места и узнайте их тайны
Начало: Ваш отель в Хургаде
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
$75 за человека
«Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
18 часов
63 отзыва
«Погружение в историю»: экскурсия в Каир из Хургады
Приглашаем на увлекательное путешествие из Хургады в Каир, где вас ждут величественные пирамиды, сокровища фараонов и легендарный Сфинкс
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг в 02:00
Завтра в 02:00
11 июня в 02:00
$75 за человека
Замечательная поездка в Луксор на минивэн
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
19 часов
4 отзыва
Замечательная поездка в Луксор на минивэн
Начало: В отеле
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
$75 за человека
Древний Луксор с посещением Долины Царей из Хургады
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
4 отзыва
Древний Луксор с посещением Долины Царей из Хургады
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$60 за человека
Экскурсия в Дендеру и Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
9 отзывов
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Начало: Ваш отель
10 июня в 04:30
12 июня в 04:00
от $55 за человека
Комфортная поездка в Луксор в мини-группе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
16 часов
69 отзывов
Комфортная поездка в Луксор в мини-группе
Начало: По договоренности
Расписание: (время 4:30-21:30)
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$75 за человека
Частный тур на целый день в Луксоре из Хургады
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Частный тур на целый день в Луксоре из Хургады
Начало: Хургада
Расписание: Каждый день недели в шесть утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от $155 за всё до 3 чел.
Луксор «стандарт» из Хургады
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия в Луксор из Хургады: величие древних памятников
Откройте величие древнего Египта с экскурсией в Луксор. Уникальные храмы и статуи богов ожидают вас
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$48 за человека
Золотой Луксор с Долиной царей
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
140 отзывов
Золотой Луксор и Долина царей: путешествие сквозь века из Хургады
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по древнему Луксору, где каждый камень рассказывает историю. Почувствуйте дух великих фараонов и величие их царств
Начало: Ваш отель
Расписание: Воскресенье, вторник и четверг с 04:30 до 21:00
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$55 за человека
Индивидуальная экскурсия в Дендеру и Луксор из Хургады
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
16 часов
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Дендеру и Луксор из Хургады
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:30-7:30
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от $280 за всё до 2 чел.
Золотой Луксор с долиной царей - Луксор Элит: индивидуальная экскурсия
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
16 часов
1 отзыв
Золотой Луксор с долиной царей - Луксор Элит: индивидуальная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:30
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
от $250 за всё до 2 чел.
Луксор и Долина Цариц из Хургады
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
1 отзыв
Луксор и Долина Цариц из Хургады
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 4-30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$58 за человека
Луксор с посещением Долины Царей
Групповая
17 часов
2 отзыва
Луксор с посещением Долины Царей
Расписание: Понедельник, Четверг, Пятница в 04:00
от $77 за человека
Луксор Стандарт
Групповая
17 часов
Луксор Стандарт
Расписание: Понедельник, Четверг, Пятница в 04:00
от $49 за человека
Луксор с посещением Долины Цариц
Групповая
17 часов
Луксор с посещением Долины Цариц
Расписание: Понедельник, Четверг, Пятница в 04:00
от $56 за человека
Луксор и Дендера
Групповая
20 часов
Луксор и Дендера
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Воскресенье в 03:00
от $77 за человека
Новый Луксор | сплав по Нилу
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
Новый Луксор | сплав по Нилу
Начало: По договоренности
Расписание: понедельник, четверг с 5:00 до 22:00
10 июня в 05:00
13 июня в 05:00
$58 за человека
Дендера и Луксор за один день
Индивидуальная
12 часов
Дендера и Луксор за день: путешествие по древним храмам Египта
Познайте величие древнеегипетских храмов в Дендере и Луксоре, погружаясь в атмосферу могущественной истории
Начало: Отель в Хургаде
Расписание: Ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$180 за всё до 3 чел.
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Из Хургады на 2 дня - в Луксор и к чудесным храмам Абу-Симбела
Прикоснуться к наследию древнеегипетской цивилизации
10 июня в 05:30
11 июня в 05:30
527 за всё до 6 чел.
Трансфер из Хургады в Луксор и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальный трансфер Хургада-Луксор: комфорт и удобство
Откройте для себя удобство индивидуального трансфера Хургада-Луксор, путешествуйте с комфортом и наслаждайтесь красотами Египта
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
135 за всё до 10 чел.
Храм Дендера с храмами Хатшепсут и Карнак из Хургады
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Храм Дендера с храмами Хатшепсут и Карнак из Хургады
Начало: Хургада
Расписание: Каждый день недели в 4:30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $280 за всё до 3 чел.
Поездка в Мединет Хабу в Луксоре из Хургады
скидка
30%
Индивидуальная
12 часов
Поездка в Мединет Хабу в Луксоре: От Хургады до древних чудес
Погрузитесь в историю Древнего Египта с эксклюзивным трансфером в Луксор из Хургады. Вас ждет незабываемое путешествие по древним храмам
Начало: Хургада
Расписание: Каждый день недели в шесть утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 330$231 за всё до 3 чел.
Исследуйте сокровища Луксора
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
12 часов
Исследуйте сокровища Луксора
Начало: Хургада
Расписание: Каждый день недели в 4:30 утра
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
85$77 за человека
Древний Луксор + полёт на воздушном шаре: тур на 2 дня из Хургады
🚗 На машине
🎈 На воздушном шаре
Мини-группа
13 часов
Древний Луксор + полёт на воздушном шаре: тур на 2 дня из Хургады
Побывать в древних храмах, пройти по Аллее сфинксов и полюбоваться Луксором с высоты птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
175 за человека
Дендера и Абидос: следы иных цивилизаций
Индивидуальная
2 часа
Дендера и Абидос: следы иных цивилизаций
Начало: Место вашего пребывания
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    5 июня 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Экскурсия очень понравилась. Нас сопровождал Ахмед, который прекрасно владеет русским языком. Мы легко общались. По нашей просьбе маршрут был дополнен
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    Луксорским музеем. Ахмед всё быстро организовал и сам провёл нас по музею. Мы нигде не ждали, всё, включая возможность немного отдохнуть, было предусмотрено. Всем очень понравилось. Отдельная благодарность водителям. Спасибо!

  • А
    Алина
    4 июня 2024
    Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Хургады
    Всем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсии была идеальна. Как только
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    забронировали и подтвердили экскурсию, с нами связался гид-организатор Таха и рассказал все детали, наш маршрут, время в пути, а также стоимость. Ездили с тремя детьми (13, 10 и 5 лет). Ровно в назначенное время, в 4:45, за нами в отель приехал большой чистый микроавтобус с кондиционером. Все трое детей спокойно легли на свободные места и досыпали по дороге. Водитель вез очень аккуратно, не гнал, правила не нарушал. С одной остановкой примерно к 9:30 добрались до Луксора. Там уже к нам присоединился замечательный гид Таха. Очень вежливый, тактичный, хорошо говорит по русски, хорошо знает историю. С детьми быстро нашел общий язык. Осмотрели все запланированные достопримечательности, Таха везде все рассказывал, подача информации легкая, научил читать некоторые египетские иероглифы, на все вопросы отвечал. Все билеты куплены заранее, везде проходили свободно, без очередей. В середине маршрута очень кстати оказалась прогулка по Нилу на банановый остров, где Таха угостил нас вкуснейшим тростниковым соком и местными сочными фруктами. Отдельное спасибо Тахе за мороженое и холодную воду, в такую сильную жару помогало охладиться. Обратно в гостиницу приехали к 19:00, успели на ужин)))) Все остались под большим впечатлением! С удовольствием буду рекомендовать друзьям эту экскурсию и гида Таху.

    Всем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсииВсем добрый день!!! Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Луксор! Начну с самого начала. Организация экскурсии
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор. Вся поездка была спланирована таким образом, что мы нигде
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    не стояли в очередях из туристов. Два водителя и гид были в составе сопровождающих. С нами были трое детей разного возраста к каждому был найден свой подход. Все очень организовано, не таскали по магазинам и центрам. И безусловно очень вкусный национальный обед. Дети, которых обычно не уговоришь поесть, ели национальную египетскую еду с удовольствием. Также дополнительно просили чтобы покатали по Нилу на лодке, поездка зачет, но на «остров обезьян» я бы не ехала. Звери в клетках так себе удовольствие. Спасибо за организацию поездки!!!

    Доброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и ЛюксорДоброго дня! Наше путешествие было с гидом Шаркави, посмотрели Дендеру и Люксор
  • А
    Антон
    30 мая 2024
    Из Хургады - в Луксор, столицу фараонов
    Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей (начиная от выбора дороги
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    до выбора ресторана). Нам очень повезло с гидом Шаркави, который не только прекрасный экскурсовод (имеет ученую степень по истории Египта), но также увлекательно ведет рассказ и при том с хорошим чувством юмора, благодаря чему многое запомнится навсегда. Также отмечу выбор ресторана (гид выбрал очень хорошее место с вкусным обедом). Всей команде организаторов большая благодарность за увлекательное и интересное путешествие по Луксору и Дендере.

    Сегодня были на экскурсии в храм Дендера и посещали Луксор. Вся поездка была продумана до мелочей
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    «Погружение в историю»: поездка в Каир в мини-группе
    Была в мае 2024. Отличная экскурсия: прекрасный гид, комфортабельный минивен с кондиционером, интересная программа. Гид Ахмед очень интересно рассказал историю
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    Египта, предлагал пофотографировать, помогал во всех вопросах, запасся холодной водой, что оказалось очень важно. В конце угостил всех мороженым. Экскурсия прошла в теплой душевной обстановке. Организатор Амжад, отвечает быстро, все объясняет, предоплату никто не требует, можно оплатить уже по факту. Советую…

  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Возвращаемся из поездки в Дендеру и Луксор. Впечатления самые лучшие. Для исторических экскурсий главное - гид. Таха вёл экскурсию очень
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    информативно, интересно, понятный русский и умение рассказать так, чтобы заинтересовать и взрослых, детей. Очень подробно объяснял значение каждого барельефа, мы научились четко различать, кто из египетских богов изображён, имена фараонов и многое другое. В сравнении с аналогичным маршрутом от туроператора (несколько лет назад) - и больше узнали о культуре древнего Египта, и гораздо спокойнее и комфортнее, без толпы, посмотрели храмы и гробницы, пофотографировались без спешки. Организовано всё отлично: машина к отелю приехала заранее, комфортный минивэн, 2 водителя (учитывая далёкую дорогу так, конечно, гораздо спокойнее), не ждали нигде ни минуты. Прекрасная прогулка по Нилу, на лодке - угощение очень спелыми и вкусными фруктами. Обед в весьма атмосферном ресторанчике, еда свежая и вкусная. Очень признательны Тахе за интереснейшую и прекрасно организованную экскурсию.

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
    Эту экскурсию мы ждали как никогда, столько было ожиданий… Микроавтобус был комфортный, было прохладно и достаточно места для всех (на
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    экскурсии было 7 человек, 1 экскурсовод и 2 водителя). Огромное спасибо организаторам за то, что была предоставлена вода (бесплатно), она пригодилась и ещё как! Логистика была хорошо спланирована. Не знаю, как оценить то, что мы туда и обратно приехали быстрее, тех, что на больших (от тур операторов) автобусах, но скорость мы развивали до 160 км/ч! Порой было страшно. Экскурсовод совершенно не понравился, рассказывались общие факты на сносном русском, НО через каждое слово «ээээ, ребята» так резало слух, что приводило в бешенство. На самих достопримечательностях заглядывались на другие группы, так как там гид рассказывает что-то реально интересное, а мы просто ходим и смотрим на непонятные нам вещи. Заезды в магазинчики не напрягали, а давали время на передохнуть под кондиционерами. В экскурсию включена прогулка по Нилу, но по факту она осуществляется при условии, что ты купил билет на банановый остров, на котором не на что смотреть. Купили там чай! Просто отврат! 1000 рублей за пыль и ароматизатор! Но все минусы как-то забываются от той красоты и величия, которое ты видишь! В следующий раз мы бы поехали от турфирмы (FUN&SUN), потому что другие наши экскурсии были от них, и там нам всё понравилось (очень важно, чтобы экскурсовод был русскоговорящим - русским носителем основным, а не выученным)

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
    Всё отлично
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Из Хургады - в Дендеру и Луксор
    Ездили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выезд был в 5 часов
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    утра, ехали часа 3, машина - микроавтобус тайота (марку не помню), очень приятный, чистый, с кондиционером, хороший водитель, даже, не взяв с собой египетские фунты на туалет (туалеты платные на каждой заправке) он дал нам фунты, чтобы доллары не тратить😁 Поездка была лёгкой, успели поспать, места там навалом😊 Сначала посетили Дендеру, перед этим к нам присоединился наш гид Ахмед, очень хорошо знает русский язык, очень интересно провел всю экскурсию, слушать было одно удавольствие! 😊 В Дендере в храме Хатхор мы были одни, приехали раньше всех и это было классно, никто не мешал, пофоткаться успели, пока никого нет 😊 После мы поехали в Луксор, ехали до него где-то час, пока ехали, наш гид Ахмед дал немного информации по поездке и дал ещё немного подремать 😊 Посетили Карнакский храм, это нужно видеть воочию, все его величие, потом был вкусный обед, гид Ахмед повёз нас в приятное кафе, где можно было что-то местное попробовать, было очень вкусно 😊 далее посетили Колоссы Мемнона, затем долину Царей, где наш гид посоветовал не смотреть все гробницы, нам было достаточно увидеть 3 гробницы😊 Ещё дополнительно, мы покатались по Нилу за 25$, в лодке мы были одни, было приятно после жары немного охладиться 😊 Ещё наш гид нас угощал вкусным соком из тростника, сладкий напиток, немного похож на молоко, ради интереса попробовать стоит 😊 В наш отель мы вернулись в 19:00, перед тем, как мы попрощались с гидом, он нас угостил мороженым и в дорогу взял воды и чипсов, хотя мы не просили 😊 В общем, организация супер, гид Ахмед очень интересно и доступно все рассказал, мы остались в восторге, позаботился о нашей поездке обратно, оплачивали экскурсию уже в середине нашей поездки, сначала заехали все поменяли на фунты, затем уже гид сам все оплачивал, без каких-либо очередей (некоторые билеты заказывались заранее). Спасибо Вам большое за невероятную поездку, и все по приемлемой цене 😊🤗 если будем в Египте ещё, на что я очень надеюсь, будем обращаться к этому организатору 😊 очень рекомендую 😊

    Ездили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выездЕздили 16.05.2024 года с молодым человеком вдвоём на экскурсию в Луксор и Дендеру из Хургады, выезд
  • Т
    Татьяна
    19 мая 2024
    Луксор: знаменитые храмы в мини-группе
    Большое спасибо за отличную экскурсию! Достаточно быстро доехали до Луксора, замечательно провели время. Наш гид все прекрасно рассказывал и показывал. Прекрасные впечатления после отпуска!

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Луксор»

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  6. Набережная
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