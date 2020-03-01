Саид проводит ещё 1 экскурсию

Из вашего отеля в Хургаде вы отправитесь в город Луксор, который Нил делит на две части — «город мертвых» на западе и «город живых» на востоке. Вы в деталях изучите главные достопримечательности обоих городов.
Грандиозные облик и история Карнакского храма
Вы окажетесь среди монументальных колонн и статуй величайшего сооружения Древнего Египта. Строительство Карнакского храма не прекращалось две тысячи лет: я расскажу о главных страницах этих хроник и о поклонении богу Амону, которому египтяне посвятили комплекс. Поговорим и о значении символов в древней цивилизации: один из них — скульптуру гигантского жука-скоробея — вы увидите у священного озера.
Древности «города мертвых»
Чтобы попасть в западный Луксор, вы переправитесь на лодках по Нилу! Здесь в центре внимания окажутся следующие исторические места:
💎 🍌 По пути вы также заглянете на две фабрики — алебастра и парфюмерных масел — на которых можно купить традиционные сувениры. В конце экскурсии, по желанию, вы заедете на банановый остров, где узнаете о растущих здесь деревьях и попробуете сезонные фрукты.