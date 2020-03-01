Саид проводит ещё 1 экскурсию

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Побывать в крупнейшем в мире музее под открытым небом, изучить его храмы и осознать великую историю

Саид
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Саид – экскурсионное агентство
Невозможно переоценить значимость Луксора.

Здесь писалась история египетской цивилизации и расположена треть древнейших памятников страны.

В комфортном и безопасном путешествии вы познакомитесь с главными из них: монументальным Карнакским храмом, гробницами цариц, загадочными колоссами Мемнона и скальным храмом Хатшепсут.

А после погружения в далекое прошлое побываете на острове банановых деревьев и на фабриках алебастра и египетских масел.
55 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 40 человек
Можно с детьми
Встреча Из отеля
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Из Хургады в древний Луксор
Из Хургады в древний Луксор

Что вас ожидает

Из вашего отеля в Хургаде вы отправитесь в город Луксор, который Нил делит на две части — «город мертвых» на западе и «город живых» на востоке. Вы в деталях изучите главные достопримечательности обоих городов.

Грандиозные облик и история Карнакского храма
Вы окажетесь среди монументальных колонн и статуй величайшего сооружения Древнего Египта. Строительство Карнакского храма не прекращалось две тысячи лет: я расскажу о главных страницах этих хроник и о поклонении богу Амону, которому египтяне посвятили комплекс. Поговорим и о значении символов в древней цивилизации: один из них — скульптуру гигантского жука-скоробея — вы увидите у священного озера.

Древности «города мертвых»
Чтобы попасть в западный Луксор, вы переправитесь на лодках по Нилу! Здесь в центре внимания окажутся следующие исторические места:

  • Колоссы Мемнона — у двух статуй, восседающих на каменных постаментах, благодаря рассказам оживет некогда величественный погребальный храм. Вы узнаете о его истории и о загадочном голосе «низвергнутого бога», который в прошлом исходил из статуи на восходе.
  • Долина Цариц — место захоронений жен фараонов из двух династий и их детей. Мы посмотрим на наиболее сохранившиеся гробницы и поговорим о погребальном культе в Древнем Египте.
  • Храм Хатшепсут, чьи три террасы высечены в скале: здесь вы погрузитесь в историю единственной женщины-фараона. О ее судьбе, достижениях и сильном характере вы узнаете, рассматривая скульптуры, барельефы и рисунки на стенах.

💎 🍌 По пути вы также заглянете на две фабрики — алебастра и парфюмерных масел — на которых можно купить традиционные сувениры. В конце экскурсии, по желанию, вы заедете на банановый остров, где узнаете о растущих здесь деревьях и попробуете сезонные фрукты.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе.
  • В стоимость включен обед (напитки оплачиваются дополнительно).
  • Стоимость для детей до 10 лет — 25€; детям до 3 лет — бесплатно.
  • Возьмите с собой воду, головной убор и теплые вещи (в зимнее время).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды.
Из Хургады в древний Луксор
Из Хургады в древний Луксор
Из Хургады в древний Луксор
Из Хургады в древний Луксор
Из Хургады в древний Луксор
Из Хургады в древний Луксор
Из Хургады в древний Луксор

Экскурсия проводится во вторник, четверг и воскресенье в 04:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Местов встречи для начала тура Из отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Саид
Саид
Меня завут Саид и я местный гид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксор и Каир с командой коллег. Опыт работы 10 лет. Буду рад помочь с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!
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Саид проводит ещё 1 экскурсию

Из Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксуИз Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксуИз Хургады в Каир — навстречу Большому сфинксу
55 за человека
13 часов
1 отзыв
Встретиться с главными символами Египта и увидеть наследие древней цивилизации в Каирском музее
На один день вы очутитесь в самом динамичном городе Египта — Каире, который заслуженно называют Воротами Востока. Вы понаблюдаете, как мирно соседствуют элитные районы и трущобы, ощутите ритм города и погрузитесь в эпоху фараонов Эхнатона и Тутанхамона в роскошных залах Египетского национального музея. А затем отправитесь на плато Гизы, чтобы лицом к лицу встретиться с грандиозными египетскими пирамидами, увидеть мудрый взгляд Большого сфинкса и ощутить дыхание вечности.

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