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он очень много фактов запомнил! Знакомство с уникальными достопримечательностями древнего Египта началось в 1:15, когда за нами приехал новый комфортабельный микрик Тойота. Двое ребят водителей усадили нас в салон, и поездка началась… Мы все тут же уснули, и проснулись уже подъезжая к Каиру, в районе 8:00. Заказанный завтрак в отеле нам совсем не понадобился, только вечером мы подумали, что нужно было его отдать нищим, а не выбрасывать( Шаркави рассказал нам о периодах истории Египта, о фараонах, иных правителях: греческих, римских, османских. Знакомство с Каиром мы начали с получасовой прогулки по Нилу (40$). Впечатлил крайне экзотический «причал» у подножья дорогого отеля - с козами, спящими людьми, мусором… Следующей остановкой был Египетский музей. Шаркави рассказал, что построено новое здание - в Гизе, куда скоро переедет вся коллекция. Конечно, экспозиция впечатляет - и количеством экспонатов, и их состоянием! Великие тайны величайшей цивилизации! Далее мы отправились на обед. Заведению однозначный дизлайк(Мы ели под пристальными взглядами пятерых официантов(За напитки попытались неправильно дать сдачу. В туалете на матрасе расположилась барышня, смотрящая кино в телефоне. Шок. После обеда отправились в Гизу. Мы практически только с нескольких точек сфотографировались на фоне пирамид и сфинкса, и уехали. Почему-то внутрь пирамиды Хеопса нас не повели, к сфинксу тоже не подходили. И в районе 13 мы уже тронулись в обратный путь, к 18 были в отеле. Видимо, цитадель у нас автоматически заменилась на прогулку по Нилу… В целом, осталось впечатление недосмотренности. Наверное, имеет смысл ехать на экскурсию зимой, чтобы не было такой жары. Также из минусов - водители очень просили их отблагодарить чаевыми. Увы, мелких денег уже не было, поэтому ситуация была какая-то неловкая. Итак, спасибо за четкую организацию, действительно комфортный трансфер и отличную экскурсию. Но ресторан рекомендуем поменять)