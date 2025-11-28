Погрузитесь в мир невероятных приключений с уникальной, захватывающей и персонализированной программой! Вы сами выбираете интересующие вас маршруты (на выбор 3 маршрута), которые разработаны индивидуально, специально для вас. Вашим проводником станет опытный гид-историк с глубокими знаниями.
Описание экскурсии
Предлагаются три индивидуальные программы по Луксору с профессиональным гидом-историком: 1 программа. Классический Луксор:
- Карнакский храм: крупнейший храмовый комплекс, посвященный богу Амону, с колонадами, обелисками и священным озером.
- Поющие колоссы Мемнона: две огромные статуи фараона Аменхотепа III.
- Храм Хатшепсут: погребальный храм царицы Хатшепсут, выдающееся архитектурное сооружение.
• Долина царей: место захоронения фараонов, включая гробницу Тутанхамона, найденную неразграбленной. 2 программа Элитный Луксор:
- Храм в Дендере: посвящен богине Хатхор, богине любви и музыки, с уникальными изображениями и хорошо сохранившимися красками.
- Долина царей.
- Поющие колоссы Мемнона.
• Карнакский храм. 3 программа Самобытный Луксор:
- Погребальный храм Рамзеса III (Мединет-Абу): второй по величине храм, украшенный сценами военных побед.
- Долина знати: некрополь с гробницами чиновников и художников, украшенными яркими сценами повседневной жизни.
- Поющие колоссы Мемнона.
• Храм царицы Хатшепсут. За дополнительную плату можно посетить банановый остров с поездкой на лодке по Нилу, где можно увидеть, как растут фрукты, и увидеть крокодилов и обезьян. Важная информация:Возьмите с собой: паспорт, сухой завтрак (закажите его на ресепшене), солнцезащитный крем, головной убор и воду.
Ежедневно в 04:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального русскоязычного гида
- Транспорт
- Полицейские разрешения
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 04:30.
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой: паспорт
- Сухой завтрак (закажите его на ресепшене)
- Солнцезащитный крем
- Головной убор и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Хургады
