Индивидуальный трансфер по Хургаде предлагает удобство и спокойствие в перемещении. Вас встретят в аэропорту с именной табличкой и доставят до отеля в Хургаде, Макади или Сафаге. Комфортные автомобили с кондиционером обеспечат приятную поездку. Все услуги предоставляются по фиксированному тарифу, что исключает неожиданные расходы. Профессиональные водители помогут с багажом и обеспечат своевременную доставку в нужное место

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $48 за экскурсию

Описание трансфер

Встретим вас в аэропорту с именной табличкой и довезём до отеля Хургады, Макади или Сафаги. Или, наоборот, доставим из города до терминала аэропорта.

У нас все честно, ясно, доступно, вовремя.

Организационные детали

Если вас нужно встретить в аэропорту, то, пожалуйста, пришлите нам информацию о вашем рейсе

Стоимость трансфера зависит от кол-ва людей и типа автомобиля

Трансфер Аэропорт — Хургада (и наоборот)

Легковая машина на 2 чел. — $27

Минивэн на 3–8 чел. — $43

Ван на 9–10 чел. — $49

Трансфер Аэропорт — Макади (и наоборот)

Легковая машина на 2 чел. — $38

Минивэн на 3–8 чел. — $49

Трансфер Аэропорт — Сафага (и наоборот)