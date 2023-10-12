Из аэропорта в отель или наоборот - с комфортом
Мы берём на себя все заботы по перемещению вас из точки А в точку Б, чтобы вы полноценно отдохнули. Трансфер по фиксированному тарифу позволит избежать заломленных цен на такси. Мы встретим вас, поможем с багажом и доставим в нужное место на новом авто с кондиционером.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Встретим вас в аэропорту с именной табличкой и довезём до отеля Хургады, Макади или Сафаги. Или, наоборот, доставим из города до терминала аэропорта.
У нас все честно, ясно, доступно, вовремя.
Организационные детали
- Если вас нужно встретить в аэропорту, то, пожалуйста, пришлите нам информацию о вашем рейсе
- Стоимость трансфера зависит от кол-ва людей и типа автомобиля
Трансфер Аэропорт — Хургада (и наоборот)
- Легковая машина на 2 чел. — 25€
- Минивэн на 3–8 чел. — 40€
- Ван на 9–10 чел. — 45€
Трансфер Аэропорт — Макади (и наоборот)
- Легковая машина на 2 чел. — 35€
- Минивэн на 3–8 чел. — 45€
Трансфер Аэропорт — Сафага (и наоборот)
- Легковая машина на 2 чел. — 40€
- Минивэн на 3–8 чел. — 50€
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в нужном вам месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Emad — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 162 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
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