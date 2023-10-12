Мы берём на себя все заботы по перемещению вас из точки А в точку Б, чтобы вы полноценно отдохнули. Трансфер по фиксированному тарифу позволит избежать заломленных цен на такси. Мы встретим вас, поможем с багажом и доставим в нужное место на новом авто с кондиционером.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Встретим вас в аэропорту с именной табличкой и довезём до отеля Хургады, Макади или Сафаги. Или, наоборот, доставим из города до терминала аэропорта.

У нас все честно, ясно, доступно, вовремя.

Организационные детали

Если вас нужно встретить в аэропорту, то, пожалуйста, пришлите нам информацию о вашем рейсе

Стоимость трансфера зависит от кол-ва людей и типа автомобиля

Трансфер Аэропорт — Хургада (и наоборот)

Легковая машина на 2 чел. — 25€

Минивэн на 3–8 чел. — 40€

Ван на 9–10 чел. — 45€

Трансфер Аэропорт — Макади (и наоборот)

Легковая машина на 2 чел. — 35€

Минивэн на 3–8 чел. — 45€

Трансфер Аэропорт — Сафага (и наоборот)