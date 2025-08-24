Индивидуальный трансфер по Хургаде предлагает удобство и спокойствие в перемещении. Вас встретят в аэропорту с именной табличкой и доставят до отеля в Хургаде, Макади или Сафаге. Комфортные автомобили с кондиционером обеспечат приятную поездку. Все услуги предоставляются по фиксированному тарифу, что исключает неожиданные расходы. Профессиональные водители помогут с багажом и обеспечат своевременную доставку в нужное место
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортное перемещение
- 📅 Фиксированный тариф
- 🛬 Встреча в аэропорту
- 🧳 Помощь с багажом
- ⏰ Пунктуальность
Что можно увидеть
- Хургада
- Макади
- Сафага
Описание трансфер
Встретим вас в аэропорту с именной табличкой и довезём до отеля Хургады, Макади или Сафаги. Или, наоборот, доставим из города до терминала аэропорта.
У нас все честно, ясно, доступно, вовремя.
Организационные детали
- Если вас нужно встретить в аэропорту, то, пожалуйста, пришлите нам информацию о вашем рейсе
- Стоимость трансфера зависит от кол-ва людей и типа автомобиля
Трансфер Аэропорт — Хургада (и наоборот)
- Легковая машина на 2 чел. — $27
- Минивэн на 3–8 чел. — $43
- Ван на 9–10 чел. — $49
Трансфер Аэропорт — Макади (и наоборот)
- Легковая машина на 2 чел. — $38
- Минивэн на 3–8 чел. — $49
Трансфер Аэропорт — Сафага (и наоборот)
- Легковая машина на 2 чел. — $43
- Минивэн на 3–8 чел. — $54
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В нужном вам месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад — ваша команда гидов в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1477 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо Имаду и компании за прекрасную организацию трансферов и экскурсий в Хургаде и Марса-Аламе. Общение очень удобно организовано через Watsapp на русском. Всегда на связи, цена известна сразу, можно оперативно поменять все если изменились планы. Отдельно отмечу, что Имад внёс предоплату за нашу экскурсию, чтобы ничего не сорвалось. Такой компании с удовольствием можно доверить организацию своего отдыха! Спасибо!
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