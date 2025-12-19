Увлекательное путешествие в мини-группе по самым знаковым местам Египта — новому Гранд Египетскому музею и пирамидному комплексу Гизы.
Выезд начинается в 1:30, возвращение — около 22:00(Время зависит от расположения вашего отеля.)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новый музей
- Каир
- Пирамиды
- Сфинкс
Что включено
- Трансфер из Хургады
- Посещение Нового гранд музея, пирамид и сфинкс в Гизе с русскоговорящим гидом-египтологом
- Входные билеты во все достопримечательности по программе
- Обед в ресторане в Каире
- Страхование жизни
Что не входит в цену
- Осмотр внутренних помещений пирамид
- Прогулка по нилу
- Трансфер из отелей Кусейры, и Марса Алам
- Катание на верблюдах и лошадях
- Трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш, Эль Гуна, Сома Бей и Сафага (осуществляется за доплату)
- Напитки в ресторане во время обеда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хургада
Завершение: У входа отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд начинается в 1:30, возвращение — около 22:00(Время зависит от расположения вашего отеля.)
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
