Мы познакомим вас с Каиром через его главные символы и важнейшие исторические места.
В программе: Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Большой сфинкс — всё, что делает столицу Египта уникальной. При желании — прогулка на лодке по Нилу.
Описание экскурсии
Большой Египетский музей
Музей расположен так, что оттуда открывается вид на пирамиды Гизы. Архитектура здания символизирует лучи солнца, исходящие от вершин трёх пирамид и сходящиеся вместе. В коллекции — 72 крупные и тяжёлые статуи от эпохи Древнего царства до греко-римского периода.
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс
- Вы увидите три великие пирамиды и по желанию осмотрите их внутри. Гид расскажет об их истории и основных версиях строительства
- Со смотровой площадки сделаете панорамные фотографии всего плато
- Оцените древнейшую монументальную скульптуру, высеченную из монолитной известковой скалы, — Большого сфинкса
А ещё:
- познакомитесь с Каиром на обзорной экскурсии
- по желанию прокатитесь по Нилу (30 мин)
- и пройдётесь по магазинам города
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Toyota с кондиционером
- Возможно проведение экскурсии для большего числа участников — детали в переписке
- Вместо Большого Египетского музея можем посетить Национальный музей Каира
- Экскурсию проведу я или гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет в Большой Египетский музей — 1500 егип. фунтов ($32 за чел.)
- Национальный музей — $13 с чел.
- Вход на плато пирамид — 700 егип. фунтов ($15 за чел.)
- Вход внутрь пирамиды Хуфу — 1500 егип. фунтов ($32 за чел.)
- Прогулка по Нилу (30 мин) — $15 за чел. (при группе от 3 человек, по желанию)
- Обед — около $10 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из любой точки Хургады
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ибрагим — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 299 туристов
Я профессиональный гид. Мой опыт работы в туризме — более 20 лет. Я получил высшее образование в Каире и защитил диссертацию по теории и истории египетской культуры. Со мной и моими опытными гидами вы посетите Каир, Гизу. Кроме популярных, избитых маршрутов я разработал уникальные интересные экскурсии по живописным местам и достопримечательностям.
