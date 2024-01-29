Желаете увидеть мировые сокровища Египта? Предлагаем вам уникальную возможность отправиться в путешествие из Хургады в Каир.



Вас ожидает посещение знаменитых Пирамид Гизы, где вы сможете ощутить дыхание древности и узнать тайны фараонов.



Великолепный Египетский музей откроет перед вами богатство древнеегипетской культуры, включая сокровища Тутанхамона.



Экскурсия проводится в комфортабельном минивэне, что обеспечивает индивидуальный подход и удобство для каждого участника.



Ваше путешествие будет наполнено интересными фактами и увлекательными историями, рассказанными профессиональным гидом. В стоимость включены все входные билеты и обед в ресторане.



Дополнительно предлагается прогулка по Нилу на лодке, чтобы в полной мере насладиться красотой египетской столицы.



Экскурсия в Каир из Хургады - это не просто путешествие, это погружение в историю одной из самых загадочных цивилизаций мира