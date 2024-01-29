Познайте древние чудеса Египта в уютной атмосфере мини-группы. Пирамиды, музей и незабываемые впечатления ждут вас
Желаете увидеть мировые сокровища Египта? Предлагаем вам уникальную возможность отправиться в путешествие из Хургады в Каир.
Вас ожидает посещение знаменитых Пирамид Гизы, где вы сможете ощутить дыхание древности и узнать тайны фараонов.
Великолепный Египетский музей откроет перед вами богатство древнеегипетской культуры, включая сокровища Тутанхамона.
Экскурсия проводится в комфортабельном минивэне, что обеспечивает индивидуальный подход и удобство для каждого участника.
Ваше путешествие будет наполнено интересными фактами и увлекательными историями, рассказанными профессиональным гидом. В стоимость включены все входные билеты и обед в ресторане.
Дополнительно предлагается прогулка по Нилу на лодке, чтобы в полной мере насладиться красотой египетской столицы.
Экскурсия в Каир из Хургады - это не просто путешествие, это погружение в историю одной из самых загадочных цивилизаций мира
Вас ожидает посещение знаменитых Пирамид Гизы, где вы сможете ощутить дыхание древности и узнать тайны фараонов.
Великолепный Египетский музей откроет перед вами богатство древнеегипетской культуры, включая сокровища Тутанхамона.
Экскурсия проводится в комфортабельном минивэне, что обеспечивает индивидуальный подход и удобство для каждого участника.
Ваше путешествие будет наполнено интересными фактами и увлекательными историями, рассказанными профессиональным гидом. В стоимость включены все входные билеты и обед в ресторане.
Дополнительно предлагается прогулка по Нилу на лодке, чтобы в полной мере насладиться красотой египетской столицы.
Экскурсия в Каир из Хургады - это не просто путешествие, это погружение в историю одной из самых загадочных цивилизаций мира
Ближайшие даты:
4
фев
фев
6
фев
фев
8
фев
фев
11
фев
фев
13
фев
фев
15
фев
фев
18
фев
фев
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€65
|Дети 6-11 лет
|€41
|Дети до 5 лет
|€23
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
01:30 — Выезд из отеля
06:00 — Санитарная остановка с возможностью перекусить
08:30 — Прибытие в Каир, осмотр главной площади Тахрир
09:00 — Египетский музей. Вы оцените статуи фараонов, древние свитки и манускрипты. А также полюбуетесь сокровищами из гробницы Тутанхамона.
12:00 — Обед в ресторане по системе шведского стола
13:00 — Пирамиды Гизы и Большой Сфинкс. Вы увидите визитные карточки Египта и раскроете секреты их строительства.
16:00 — Выезд в обратном направлении
21:30 — Возвращение в Хургаду
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
- Трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш и Сафага оплачивается дополнительно
- В стоимость включено: транспорт, все входные билеты, обед в ресторане в Каире (напитки оплачиваются дополнительно)
- Пирамиды мы осматриваем снаружи
- Во время экскурсии будет возможность прокатиться на лодке по Нилу. Стоимость — 10$ с человека за 10-15 минут.
во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мажид — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 111 туристов
Меня зовут Мажид. Живу в Хургаде, работаю гидом на экскурсиях в Луксоре и Каире с командой коллег. В профессии уже более 14 лет. Буду рад помочь вам с организацией любых экскурсий. До встречи в Египте!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктор
29 янв 2024
Доволен машрутом, хорошая программа.
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