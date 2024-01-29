Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
Групповая экскурсия в Хургаде

Познайте древние чудеса Египта в уютной атмосфере мини-группы. Пирамиды, музей и незабываемые впечатления ждут вас

5
1 отзыв
Желаете увидеть мировые сокровища Египта? Предлагаем вам уникальную возможность отправиться в путешествие из Хургады в Каир.

Вас ожидает посещение знаменитых Пирамид Гизы, где вы сможете ощутить дыхание древности и узнать тайны фараонов.

Великолепный Египетский музей откроет перед вами богатство древнеегипетской культуры, включая сокровища Тутанхамона.

Экскурсия проводится в комфортабельном минивэне, что обеспечивает индивидуальный подход и удобство для каждого участника.

Ваше путешествие будет наполнено интересными фактами и увлекательными историями, рассказанными профессиональным гидом. В стоимость включены все входные билеты и обед в ресторане.

Дополнительно предлагается прогулка по Нилу на лодке, чтобы в полной мере насладиться красотой египетской столицы.

Экскурсия в Каир из Хургады - это не просто путешествие, это погружение в историю одной из самых загадочных цивилизаций мира
Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
Удивительный Каир: из Хургады в мини-группе
Ближайшие даты:
4
фев
6
фев
8
фев
11
фев
13
фев
15
фев
18
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€65
Дети 6-11 лет€41
Дети до 5 лет€23
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

01:30 — Выезд из отеля
06:00 — Санитарная остановка с возможностью перекусить
08:30 — Прибытие в Каир, осмотр главной площади Тахрир
09:00 — Египетский музей. Вы оцените статуи фараонов, древние свитки и манускрипты. А также полюбуетесь сокровищами из гробницы Тутанхамона.
12:00 — Обед в ресторане по системе шведского стола
13:00 — Пирамиды Гизы и Большой Сфинкс. Вы увидите визитные карточки Египта и раскроете секреты их строительства.
16:00 — Выезд в обратном направлении
21:30 — Возвращение в Хургаду

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Трансфер из отелей Макади, Сахл Хашиш и Сафага оплачивается дополнительно
  • В стоимость включено: транспорт, все входные билеты, обед в ресторане в Каире (напитки оплачиваются дополнительно)
  • Пирамиды мы осматриваем снаружи
  • Во время экскурсии будет возможность прокатиться на лодке по Нилу. Стоимость — 10$ с человека за 10-15 минут.

во вторник, четверг и воскресенье в 01:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в отель
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 01:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Виктор
29 янв 2024
Доволен машрутом, хорошая программа.

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