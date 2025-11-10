Экскурсия к пирамидам и Великому сфинксу из Хургады - это возможность увидеть величайшие памятники древнего мира.В рамках поездки посетите Большой Египетский музей, где хранится полная золотая коллекция Тутанхамона. Узнайте, как

развивался Древний Египет, и какие тайны скрывают пирамиды. Маршрут гибкий, что позволяет адаптировать его под ваши интересы. Подходит для тех, кто впервые в Египте и хочет в своём темпе осмотреть главные достопримечательности

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с октября по апрель, когда погода в Египте наиболее комфортная для экскурсий. В эти месяцы температура не слишком высокая, что делает прогулки приятными. Летом, с мая по сентябрь, температура может быть выше, но музеи и транспорт оснащены кондиционерами, что делает поездку возможной и в это время. В любое время года экскурсия оставит незабываемые впечатления.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.