Экскурсия к пирамидам и Великому сфинксу из Хургады - это возможность увидеть величайшие памятники древнего мира.
В рамках поездки посетите Большой Египетский музей, где хранится полная золотая коллекция Тутанхамона. Узнайте, как
5 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Увидеть пирамиды и сфинкса
- 🗺️ Посетить Большой Египетский музей
- 📚 Узнать историю Древнего Египта
- 📸 Сделать уникальные фотографии
- 🚗 Комфортное путешествие из Хургады
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с октября по апрель, когда погода в Египте наиболее комфортная для экскурсий. В эти месяцы температура не слишком высокая, что делает прогулки приятными. Летом, с мая по сентябрь, температура может быть выше, но музеи и транспорт оснащены кондиционерами, что делает поездку возможной и в это время. В любое время года экскурсия оставит незабываемые впечатления.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пирамиды Хеопса
- Пирамиды Хефрена
- Пирамиды Микерина
- Великий сфинкс
- Большой Египетский музей
Описание экскурсии
Большой Египетский музей — самый новый и самый крупный музей в стране, открытый в 2025 году у подножия пирамид. Вы рассмотрите полную золотую коллекцию Тутанхамона, восстановленную усыпальницу, саркофаги и предметы повседневной жизни в Древнем Египте.
Плато Гиза и пирамиды — вы увидите величественные пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Прикоснётесь к чуду света, которому уже 4500 лет. И при желании посетите одну из пирамид.
Великий сфинкс — молчаливый страж пустыни с телом льва и лицом фараона. На протяжении тысячелетий он олицетворяет тайны и загадки Древнего Египта.
Вы узнаете:
- Как развивался Древний Египет: от первых династий до расцвета власти фараонов
- Зачем строились пирамиды
- Какие ловушки скрывают их внутренние камеры
- Почему сфинкс остаётся загадкой для учёных и какие мифы с ним связаны
- О судьбе Тутанхамона и истории находок из Долины Царей
- Их реставрации и экспозиции в Большом Египетском музее
- И многое другое!
Как проходит поездка:
- Дорога из Хургады до Каира длится около 7 часов в одну сторону. По пути мы будем делать технические остановки
- В каждой из локаций вы проведёте 1,5–2 часа. Поскольку экскурсия проводится только для вашей компании, мы можем гибко строить маршрут и варьировать длительность остановок
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто приезжает в Египет впервые и хочет в своём темпе осмотреть главные сокровища страны
- Не рекомендуем поездку для людей с серьёзными ограничениями передвижения, поскольку маршрут включает прогулки
- Для путешественников с младенцами эта длительная экскурсия может быть утомительной
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Chery Tiggo 8, Mitsubishi Xpander или микроавтобусе Toyota Hiace. Все автомобили оснащены кондиционерами. О необходимости установки детского кресла просим сообщить заранее
- Обязательно возьмите с собой паспорт или его копию — на контрольно-пропускных пунктах Каира могут быть проверки
- Дополнительно оплачивается обед в формате шведского стола ($15 за чел.) и входные билеты ($45 за чел. в общей сложности)
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваша команда гидов в Хургаде
Провели экскурсии для 1017 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мыЗадать вопрос
